Падение курса евро по отношению к доллару, которое мы видим сейчас, началось еще в 2015 году. Причин этого ослабления было несколько: опасения о выходе Греции из зоны евро, прогнозируемое в 2015 году решение Федеральной системы США о повышении ставки рефинансирования, а также политика «дешевых денег», с помощью которой ЕЦБ пытался смягчить кризис в южной части ЕС, а также снижение базовой процентной ставки.

Купюры евро

Эта политика отпугнула инвесторов, которые не хотели довольствоваться небольшими процентами. Поскольку вложения в евро становились все менее привлекательными, они начали переключаться на другую валюту — доллары, что и повлекло за собой ослабление позиций евро на мировом валютном рынке.

Позднее ЕЦБ отказался от этой меры, заменив ее программой «количественного смягчения» по выкупу бондов, целью которой является обеспечение роста инфляции до нормального уровня в 2% и которая дополнила уже действующие программы по целевому долгосрочному кредитованию и выкупу обеспеченных активов.

На выкуп бондов ЕЦБ будет с мая по сентябрь 2016 года выделять по 60 млрд евро в месяц, что на 10 млрд больше прогнозируемого. В теории, получив в свое распоряжение средства, европейские банки смогут кредитовать бизнес и частных лиц, что поспособствует расширению компаний, снижению уровня безработицы, повышению спроса и соответственному росту инфляции. При этом приток денег в финансовые системы будет означать дальнейшее снижение не только стоимости кредитов, но и курса евро по отношению к доллару — вполне можно предположить установление паритета валют к концу 2016 года.

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В целом никакая денежная политика ЕЦБ не сможет стать заменой полномасштабных реформ европейской экономики, без которых позиции евро будут слабеть и дальше. Что касается рубля, он сможет значительно укрепиться по отношению к евро в случае достижения договоренностей между странами — производителями нефти о заморозке объемов добычи на уровне января 2015 года. Однако поскольку Иран пока отказывается вести переговоры на эту тему, мы вряд ли можем ожидать значительного снижения стоимости евро в рублевом эквиваленте.

Справка ИА REGNUM:

В октябре 2014 года курс евро преодолел отметку в 50 рублей. Всего через 2,5 месяца, 18 декабря официальный курс составил 84,59 руб. за евро. К 17 апреля 2015 года российская валюта отыграла почти 32 рубля, евро подешевел до 52,90 руб. Далее перманентный рост изредка сменялся отскоками курса вниз. Тем не менее уже 22 января 2016 года курс евро вырос до 91,18 руб., на 16 марта он установлен на уровне 78,33 руб.

За это же время доллар подорожал с 40 рублей до 70,54, рекордный уровень 83,59 руб. за доллар был преодолен 22 января 2016 года.