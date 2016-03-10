



Уходящую неделю в центре внимания печатных СМИ Армении главным образом была встреча президентов Армении и России, а также ее повестка. В частности, это вопросы региональной безопасности, региональные тенденции с учетом возможного развития российско-турецких и российско-азербайджанских отношений, по карабахскому конфликту.

Главная задача Армении — оборона и сохранение

Газета «168 жам» накануне встречи Сержа Саргсяна и Владимира Путина взяла интервью у российского политолога Модеста Колерова с целью раскрыть армяно-российскую повестку отношений. «Есть главная роль, которая Армения должна реализовать в любой ситуации — оборона и сохранение. Никто не может предложить ей другой роли. Это очевидно. В условиях крушения прежней конфигурации Ближнего Востока и в преддверии гибели Турции в повестке будут негативные военные, террористические, миграционные и другие угрозы из этого региона, что не может не касаться Армении. Армения в современных условиях не может себя защитить, США, НАТО не могут содействовать Армении, защитить ее, как они не смогли и не захотели помочь Турции — члену НАТО — от Курдистана. В связи с этим партнерство с РФ, хотя бы в оборонной сфере, не имеет альтернатив», — считает собеседник газеты.

Анализируя встречу Саргсян—Путин, газета «Айоц ашхар» пишет: «Не случайно, что одним из ключевых вопросов встречи стала тема «обеспечения безопасности по южным границам Евразийского экономического союза». Из этого очевидно, что Армения оказалась в ситуации, когда ее безопасность в случае столкновения России и Турции не гарантирована даже с учетом российской базы в Гюмри. Понятно также, что наш стратегический партнер не может игнорировать это при планировании собственной политики. И не случайно, что, открывая встречу, президент России пожелал обсудить с главой председательствующей в ОДКБ стране вопросы региональной безопасности».

«Российско-турецкое противостояние исходит из интересов Армении только в том случае, когда угроза вовлечения Армении отсутствует, или Армения имеет достаточную волю и самостоятельность отказать в подобных просьбах, — пишет газета «Жаманак». — Однако сегодня Армения находится в той ситуации, когда наличие подобной воли или самостоятельности, мягко говоря, под большим вопросом. И здесь кроется опасность того, что Москва может поставить перед Арменией условие вовлечения в российско-турецкое противостояние. Причем, не обязательно в военное. Для Армении нежелательно каким-либо образом включаться в это противостояние, будь то политическое или военное. Армяно-турецких отношений как таковых не существует, соответственно не существует и угрозы их ухудшения, но Армении особенно на этом сложном этапе совершенно не нужно их накалять. Армении это не нужно как для настоящего, так и для будущего. Но здесь есть и другая угроза — Россия может потребовать от Армении определенных шагов не в отношении Турции, а в отношении Азербайджана».

Статья, спровоцировавшая шквал других статей

В заметке «Россия публикует наши государственные тайны» газета «Айкакан жаманак» обращается к недавней статье в «Военно-промышленном курьере» военного эксперта, замдиректора Института политических и стратегических исследований Александра Храмчихина. «Публикация относится к нашим военным возможностям. С анализом или оценками автора можно соглашаться или нет, но главная «прелесть» статьи в подробном описании и местах дислокации армянских ВС и видах вооружений. Это — сведения, содержащие государственную тайну, если конечно соответствуют действительности. Насколько эти сведения реальны, сложно сказать. Издание не могло получить такую подробную информацию из открытых источников. В сети есть только то, что желают там видеть наше министерство обороны и спецслужбы, не более. Приведенные Храмчихиным в статье данные существенно различаются от информации доступных интернет-источников. Эту информацию автор могу получить или нашего министерства обороны, или нашего основного поставщика вооружений — соответствующих российских структур», — пишет газета. Она также вспоминает, что 7 августа 2008 года Храмчихин исключил вероятность войны в Южной Осетии, что, по данным некоторых экспертных оценок, облегчило задачу российских ВС в начавшейся 8 августа войне.

В другом номере та же газета попросила прокомментировать свою статью самого автора. «Не понимаю причину подобных нервных оценок и комментариев. «Военно-промышленный курьер» с конца прошлого года публикует ряд статей, посвященных вооруженным силам постсоветских стран. Через неделю аналогичная статья будет посвящена вооруженным силам Азербайджана. Здесь нет никакого криминала, О каких секретных сведениях идет речь, когда Азербайджан и Армения по договору Об обычных вооружениях в Европе каждый предоставляют данные о своих ВС? Более того, думаю, что они обмениваются этими данными и между собой», — отметил Храмчихин. Газета напоминает, что Храмчихин не служил в армии и по профессии является физиком.

Продолжая тему и приводя официальное опровержение Минобороны Армении по статье в «Военно-промышленном курьера», газета «Жаманак» пишет:

«Можно конечно согласиться с пресс-секретарем Минобороны в том, что вряд ли независимый эксперт, хоть и близкий к государственным структурам, мог бы раздобыть такие детальные сведения об армянских ВС. Но если эти сведения верны даже на 1%, подобный шаг от так называемого «стратегического союзника» должен крайне озаботить Армению. По сути, это продолжение политики публикации перечня поставляемого Армении Россией вооружения. Конечные выводы такой политики русских пока неочевидны полностью, но дать ей оценку можно уже сегодня. У России имеются проблемы по получению с Баку денег по оружейным контрактам, и предпринимается вторая попытка решить этот вопрос, разыгрывая армянскую карту. Одновременно это очевидная провокация, направленная на формирование нового витка напряженности на армяно-азербайджанских границах. Контролирующей регион с помощью карабахского конфликта России не нравится относительное затишье последних двух месяцев на передовой в Карабахе, и этими шагами она сможет нарастить политический и, соответственно, военный накал между сторонами», — приходит к выводу газета.

Газета «Чорорд ишхануцюн» нашла в публикации «Военно-промышленного курьера» 4 месседжа разным адресатам.

«Азербайджану направлен месседж о том, что Армения и Карабах обладают достаточной военной мощью для отражения возможной агрессии, и если вы действительно желаете перевесить их возможности, то должны закупать у нас вооружение. Одним словом, для нас это довольно неприятный коммерческий месседж. Направленный Турции месседж более для нас благоприятный: и мы, и вы знаем, что ваша армия в несколько раз мощнее, и армянская армия не может противостоять вашей агрессии. Но знайте, что в случае агрессии в отношении Армении, Россия ответит вам по всем направлениям. Есть месседж и российскому обществу: на Ближнем Востоке мы не одни, в лице Армении мы имеем союзника, у которого хоть и небольшая, но относительно боеспособная армия. Так что, не сильно тревожьтесь, в случае серьезной войны с Турцией она будет протекать не на нашей территории. И конечно есть месседж самой Армении: вам некуда деваться, хотите того или нет, вы должны быть нашим союзником, поскольку без нас не сможете противостоять Турции, а Запад и НАТО не дадут вам никаких гарантий безопасности», — пишет газета.

Новая ситуация вокруг Нагорного Карабаха

Газета «Аравот» оценивает роль США в карабахском урегулировании, считая, что президент Ильхам Алиев не на хорошем счету у Вашингтона.

«Несмотря на то что независимость Нагорного Карабаха признал уже шестой по счету штат США, сопредседатель Минской группы от американской стороны Джеймс Уорлик в своем микроблоге написал: «Решения законодательных органов штатов относительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта не имеют обязательной силы и не обязательно, чтобы они были отображены во внешней политике США». Внешнеполитическая позиция США по карабахскому конфликту, как и позиция двух других сопредседателей — Франции и России — известна. Как занимающиеся урегулированием страны-посредники они стремятся к формированию способствующих условий для сторон с целью достижения мира между Арменией и Азербайджаном на основе взаимных компромиссов. Именно в этом контексте Уорлик посчитал нужным откликнуться на принятие парламентом штата Джорджия соответствующей резолюции. Однако своей политикой США уже доказали, что считают НКР хоть и не признанным, но в определенной степени самостоятельным региональным субъектом. В США руководство НКР принимается на впечатляющем уровне, с 1998 года Вашингтон предоставил Степанакерту помощь в размере $44,5 млн. Все для алиевского режима не урок, политика Баку против Армении и Арцаха становится все более дерзкой, Азербайджан все больше средств тратит на антиармянскую пропаганду, принятие антиармянских резолюций. Но, кажется, уже всем ясно, что Алиев со своей политикой армянофобии и пропаганды войны доказал неопровержимый факт — сегодняшний Азербайджан не может мирно сосуществовать с Арцахом», — пишет газета.

Продолжая тему, газета «Айоц ашхар» считает мирное урегулирование карабахского конфликта единственно возможным выходом Баку из создавшейся сложной для нее ситуации.

«В настоящее время собственно проблема не в Карабахе, а в неопределенностях по геополитическим предпочтениям Баку. Именно здесь существует противоречие не только между геополитическими центрами, но между ними и Азербайджаном. В условиях ужесточающейся конкуренции за регион вопрос Карабаха может превратиться из рычага давления в настоящую гильотину, с помощью которой Азербайджан будет принужден к весьма серьезным уступкам. Сверхдержавам сейчас более интересен коммуникационный потенциал территории Азербайджана, а не затерявшийся в горах Карабах. В связи с этим в условиях ужесточающейся между ними конкуренции Азербайджану при всем желании не удастся конвертировать свои геополитические дивиденды и энергетические возможности в проазербайджанское решение вопроса Карабаха. В действительности не Ереван или Степанакерт, а именно Баку должен выбирать внешние полюсы. Именно в этом суть вопроса, который не может решиться реверансами то в сторону Тегерана, то Москвы, то Вашингтона. В результате становится очевидным, что лишь в случае цивилизованного прощания с Карабахом Баку сможет уточнить свое будущее, поскольку никакая сверхдержава в одиночку не может подарить ему Карабах, а вместе их интересы никогда не совпадут для односторонних уступок Азербайджану», — пишет газета.

Москва любой ценой пытается получить доверие Азербайджана, что в свою очередь стимулирует более мягкую позицию Запада в отношении Бакинского режима, пишет газета «Грапарак»."В прессу просочилась информация, что США и Азербайджан ведут тайные переговоры по вопросу улучшения отношений. Алиев может уступить Вашингтону нескольких политических заключенных, а также вновь легитимизировать работу американских НПО в Азербайджане. В результате его режим не пострадает, а Вашингтон даст ему гарантии безопасности на его следующий электоральный цикл. В Азербайджане, кажется, пришли к убеждению, что Россия сильно ослабла, а вопрос дальнейшего правления Путина под угрозой, а США могут стать реальным гарантом будущего. Баку также планирует новую мощную пропагандистскую волну на международной арене с целью представления России в образе агрессора в Карабахе. Баку не связан никакими обязанностями с Москвой, и может себе многое позволить. А в нашем плане вопрос последовательно выталкивается в плоскость тупиковых российско-турецких (азербайджанских) отношений, где в случае серьезного столкновения Армении отводится «практическая роль», — пишет автор газеты.

Standby в отношениях по вине обеих сторон

Редактор газеты «Аравот» в своей статье считает, что начавшиеся еще в декабре прошлого года переговоры между Арменией и Европейским Союзом в настоящее время находятся в стадии standby по вине обеих сторон.

«Во-первых, Россия в настоящее время не препятствует заключению экономического соглашения Армения—ЕС в той части, которая не противоречит отношениям в рамках ЕАЭС, и в политической части — насколько стороны этого желают. В этом вопросе обвинять в чем-то Россию будет несправедливым. Для большей честности необходимо отметить, что осенью 2013 года Армению перед выбором «или-или» поставил именно Брюссель, а не Россия. Теперь же европейцы, кажется, стали более гибкими. Скорее всего, думают, что лучше иметь хоть какое-то влияние в «российском форпосте», чем полностью превратить его в военно-политическую территорию «большого брата». А почему Россия стала толерантной к европейским программам «младшего брата»? России пока не до этого, она занята более масштабными и серьезными задачами. Во-вторых, по той причине, что российский истеблишмент уверен, что многочисленные военно-экономические рычаги достаточны для сохранения полного контроля над Арменией. Европа применяет политику «мягкой силы», по возможности пытаясь влиять на общественный сектор. Россия, по примеру домкома из «Бриллиантовой руки», применяет жесткую тактику по принципу «не сделаете, как хотим, отключим газ». Необходимость общения с общественностью Армении осознают серьезные аналитики, к примеру, Сергей Маркедонов. Но пока методы этого «общения» напоминают коммунистическую «квадратную» пропаганду прошлой века — «без нас пропадете», — пишет автор статьи.

Сбила цену, но задачу не решила

Газета «168 жам» обращается к теме достижения соглашения между Грузией и Азербайджаном об увеличении поставок газа и снижения цены, чему предшествовали попытки Тбилиси найти дополнительные объемы газа в России или в Иране. В частности, газета обратилась за комментариями к экс-главе МИД Грузии Ираклию Менагаришвили, посчитавшего, что новые договоренности Баку и Тбилиси исходят из интересов всех стран региона.

«Хотя переговоры продолжаются, не надеюсь, что они реально решат энергетические проблемы Грузии. Считаю, что переговоры решат задачу отношений между Грузией и Россией, которые, как показали сами переговоры, весьма напряжены. Грузия стремится иметь безопасных соседей, но что и была направлена попытка сотрудничества. Полагаю, новыми договоренностями с Азербайджаном задача большей частью решилась, можно сказать, что Грузия нашла оптимальный вариант, сбила цену между Азербайджаном и РФ», — утверждает Менагаришвили.