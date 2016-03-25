



Аполлинарий Васнецов. Основание Кремля

Если признать, что вершиной русского изобразительного искусства является искусство фигуративное, общедоступное для массового понимания, представленное интернационально значимыми образцами высокого реализма, модерна, экспрессионизма, то обнаружится, что наибольшую часть этих образцов дали художники объединения «Мир искусства». Считается, что они выступили против политически ангажированного и партийного, социалистического, искусства «Товарищества передвижных выставок», которое являет собой, так сказать, искусство «для внутреннего употребления» — недостаточно внятного, плохо переводимого для употребления интернационального. И встроили русскую культуру в Модерн. При этом русский и советский авангард, сменивший собой эпоху русского модерна, хоть и не был вполне фигуративным, общедоступным, получил ещё большую мировую известность, но известность не в массе любителей искусства, а в узком кругу его толкователей.

Б. М. Кустодиев. Групповой портрет членов объединения «Мир искусства». 1916—1920

Смотрите галерею работ участников объединения «Мир искусства»

Объединение «Мир искусства» было создано художником А.Н.Бенуа и культурным деятелем С.П.Дягилевым в 1900-м году и просуществовало до 1904 года, когда было влито в более широкий «Союз русских художников» и перестало быть форматом для реализации определённой эстетической программы (его восстановление в 1910 году уже носило другой характер). Был ли голый эстетический жест действительной программой «Мира искусства» как-то написано во всех учебниках по истории мировой культуры? Нет.

Виктор Васнецов. Портрет художника А.М. Васнецова. 1878

Нет сомнения: объединение составили русские мастера мирового качества и мировой актуальности, в том числе — с ярко выраженными национальными мотивами: Бакст, Бенуа, Билибин, Браз, Аполлинарий Васнецов, Лансере, Левитан, Малявин, Нестеров, Остроумова, Сомов, Серов…

Но сердцем объединения стал созданный Дягилевым и Бенуа на предпринимательские деньги журнал «Мир искусства». Несмотря на весь свой демонстративный эстетизм, «мирискусники» не были первооткрывателями эстетизма в России: в русской культуре того времени он жил уже десятилетие как против партийных течений одиноко пропагандируемый Акимом Волынским, десятилетия как против передвижников отстаиваемый художниками-академистами. Не были они авторами первого манифеста художественного эстетизма: против «программной» до назойливости критики (лидером коей был гуру партийности Владимир Стасов) ещё в 1892 году выступил Дмитрий Мережковский в лекции «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», в 1894—1896 скандально дебютировал символизм Валерия Брюсова…

Янис Валтерс. Портрет В.Пурвита

Наконец, с 1897 года, когда русские марксисты разрушили монополию русских народников на толкование Маркса и Энгельса в России, они вывели к читателю целую галерею европейских модернистов, к которым был близок и терпим и германский социал-демократизм и французский, бельгийский, британский, итальянский социализм. Именно из этой среды к массовому русскому читателю пришли Морис Метерлинк и прерафаэлиты. А из русской академической философской среды — Ницше.

Аполлинарий Васнецов. Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века. 1903

Смотрите продолжение галереи работ участников объединения «Мир Искусства»

Потому и журнал «Мир Искусства» (1898−1904) обильно оснастил свои страницы произведениями тогда политически правых идеалистов Розанова и Мережковского. Потому и стало объединение «Мир Искусства» в 1904 году со-основателем широкого «Союза русских художников» — наряду с другими предреволюционными объединениями оппозиционной интеллигенции по профессиональному признаку. Потому и нельзя признать этот эстетизм, боровшийся против примитивных агитации и пропаганды, антиобщественным и неполитическим. Безотказно бьющему в цель массовой аудитории передвижническому примитиву «Мир Искусства» противопоставил образцы буржуазной свободы, буржуазных стандартов и высшего изобразительного качества.

Александр Головин. Шуты. 1900

Революция поглотила его. Авангард Ленина-Сталина вытоптал. «Большой стиль» Сталина превратил в социалистический реализм. Но эта буржуазная молодая политическая нация Серова и Левитана — несомненнее соцреализма. И теперь уже — в трудной исторической судьбе России нового века — она стоит рядом со сталинским авангардом. И равно держит наше национальное культурное качество в самом высшем интернациональном ряду.

Читайте также и смотрите галереи картин:

Первые в мировом Модерне: солнце, горы, песок

Зубодробящая азбука: примитивная справедливость Перова

Карл Брюллов, который купил свободу для крепостного Тараса Шевченко

Чужой русский: Василий Кандинский в гостях и дома

Россия в войне и её неудобный погибший герой: Василий Верещагин

Патриарх-революционер: от Николая до Сталина и Хрущёва — Константин Юон