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playcast.ru Шахтеры

В Коми прошли похороны четырех горняков, погибших при взрыве на шахте «Северная». В Республике Коми объявлен трехдневный траур. Начались выплаты семьям погибших.

В ЛДПР настаивают на том, что главе «Северстали» необходимо бросить максимальные средства на принятие мер по созданию абсолютно безопасных условий на всех шахтах России. Депутаты Госдума от ЛДПР предлагают руководителю «Северстали» Алексею Мордашову, куда входят шахты Воркуты, выплатить семьям погибших шахтеров по 50 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 февраля, об этом говорится в распространенном заявлении депутатов фракции.

В связи с трагедией парламентарии настаивают на увольнении с работы представителя Ростехнадзора — «за ложное заключение о причинах аварии как природном факторе». Также они считают актуальным «предупредить руководителя Ростехнадзора о недопустимости принятия на работу подобных специалистов».

Читайте подробнее: В ГД предлагают Мордашову выплатить семьям погибших шахтеров по 50 млн руб

В Воркуте проходит прощание с четырьмя горняками, погибшими в результате аварии на шахте «Северная» 25 февраля. Несмотря на непогоду, из-за которой в Воркуте отменены занятия в школах, проститься с шахтерами пришли тысячи горожан: очередь в фойе спорткомплекса, где проходит церемония, растянулась на сотни метров, сообщает «Комиинформ».

Специально, чтобы провести чин отпевания, в Воркуту приехал епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим.

Напомним, в Коми объявлен трехдневный траур.

Читайте подробнее: Тысячи воркутинцев пришли проститься с шахтерами

Необходимо отсутствие проволочек в выплатах денежных компенсаций пострадавшим и родным погибших на шахте «Северная», отметил глава правительства.

Из аварии на шахте «Северная» в Коми необходимо сделать соответствующие выводы. Об этом 29 февраля заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, соответствующие выводы должны сделать власти РФ. Прямая ответственность за трагедию лежит на властях региона и на «Северстали». Он также поручил оказать помощь всем пострадавшим в результате аварии.

Помимо этого, Медведев заявил о необходимости отсутствия проволочек в выплатах денежных компенсаций пострадавшим и родным погибших на шахте.

Читайте подробнее: Медведев: Ответственность за «Северную» лежит на «Северстали» и власти Коми

На шахте «Северная» в Воркуте, где в результате горного удара погибли десятки людей, прогремел четвертый взрыв. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил врио начальника управления военизированных горноспасательных частей МЧС России Владлен Аксенов.

«Контроль атмосферы показал, что 28 февраля в 22:24 мск в шахте произошло газодинамическое явление, его сила была в 2 раза выше, чем в том случае, когда были травмированы горноспасатели», — уточнил он.

Аксенов добавил, что горняков в это время в шахте уже не было, поэтому никто не пострадал.

Читайте подробнее: Новый взрыв произошел на шахте «Северная» в Воркуте

В Республике Коми начались выплаты семьям погибших и пострадавших при взрыве на шахте «Северная». Об этом сегодня сообщила министр финансов Коми Галина Рубцова на заседании республиканской правительственной комиссии.

Материальная помощь жертвам трагедии в Воркуте будет оказана из пяти источников. Это республиканский и федеральный бюджеты, Фонд социального страхования Российской Федерации, компенсации от компаний «Воркутауголь» и «Северсталь», а также выплаты от страховых компаний.

В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 39,5 млн рублей, из которых 6,4 млн рублей сегодня утром были перечислены семьям четырех погибших горняков и 11 пострадавшим шахтерам.

Министр финансов республики Галина Рубцова доложила, что первые выплаты из регионального бюджета были отправлены сегодня утром.

Читайте подробнее: Почти 40 млн рублей выделит бюджет Коми на выплаты семьям горняков

29 февраля в Москве произошло чудовищное преступление — убийство 4-летней девочки, совершенное ее няней, предположительно, пребывавшей в состоянии острого психоза

Пожарно-спасательные подразделения обнаружили тело ребенка после ликвидации возгорания в квартире на северо-западе Москвы. Об этом, как передают «Вести.Ru», сообщил источник в экстренных службах города.

По предварительным данным, неизвестные сначала убили малыша, а затем подожгли квартиру. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Москве, информация о ЧП на улице Народного Ополчения поступила в 9:30 по московскому времени.

Читайте подробнее: Труп ребенка обнаружен в сгоревшей квартире в Москве

В Москве задержана женщина, предположительно, убившая ребенка и поджегшая квартиру, сообщает LifeNews.

По предварительным данным, она присматривала за ребенком в качестве няни. Труп малыша был обнаружен ранее в квартире на пятом этаже 10-этажного жилого дома на улице Народного Ополчения после того, как в ней был ликвидирован пожар.

Уточняется, что неизвестные сначала убили ребенка, а затем подожгли квартиру. В ходе ликвидации возгорания пожарными было спасено 4 человека.

Читайте подробнее: В Москве по подозрению в убийстве ребенка задержана няня

Полицейские оцепили станцию метро «Октябрьское Поле» из-за появившегося около станции человека с головой ребенка в руках. Как сообщает РБК, прохожий держал окровавленную детскую голову и выкрикивал «Аллах акбар».

По данным издания, неизвестный был полностью одет в черное, что затруднило определение пола подозреваемого. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, СК РФ и скорая помощь. По предварительным данным, полицейские занимаются «разминированием».

Читайте подробнее: В Москве оцепили «Октябрьское поле» из-за человека с головой ребенка в руке

Предполагаемая убийца четырёхлетней девочки Насти М. — няня, задержанная в Москве сегодня, 29 февраля, будет проходить психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, передаёт LifeNews.

Следствие отмечает явную неадекватность в поведении женщины. После жестокого убийства ребёнка няня демонстративно ходила возле станции московского метро «Октябрьское поле», угрожая взорвать себя. Когда к женщине подошёл сотрудник полиции с намерением проверить удостоверение личности, она достала из сумки голову девочки.

«Учитывая явно неадекватное поведение задержанной, следователи незамедлительно назначили ей судебно-психиатрическую экспертизу для установления её способности понимать значение своих действий и поступков», — сказала Иванова.

Читайте подробнее: Убившая четырёхлетнюю девочку няня пройдёт психиатрическую экспертизу

В Москве мать четырёхлетней девочки, которую жестоко убила няня, отрезав голову, впала в бессознательное состояние. Женщина госпитализирована на скорой помощи, сообщает «Звезда».

Обморок матери произошёл на улице Народного Ополчения — на месте пожара, устроенного убийцей после расправы над девочкой. Врачи доставили женщину в больницу, номер которой не сообщается.

Читайте подробнее: Мать четырёхлетней девочки, убитой няней, увезли в больницу без сознания

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов порекомендовал гражданам страны проверять психическое состояние нянь, принимаемых на работу. Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 29 февраля.

«Нанимая няню своему ребенку, проверьте хотя бы ее психическое состояние, потребуйте пройти медкомиссию, получить справку от психиатра!» — отметил Астахов.

Читайте подробнее: Астахов советует родителям проверять психическое состояние нянь

Личность женщины, убившей и обезглавившей четырехлетнюю девочку в Москве 29 февраля, установлена.

По данным телеканала, это уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова. На допросе она пояснила, что убила девочку после того, как узнала об измене мужа. Как это связано с ребенком из семьи, где она работала няней, Бобокулова не ответила.

По факту убийства девочки возбуждено уголовное дело. 29 февраля няня дождалась, пока родители со старшим ребенком уйдут из дома, убила и обезглавила малышку, после чего подожгла квартиру.

Читайте подробнее: В Москве убившая ребенка няня объяснила свои действия

В понедельник, 29 февраля, в Москве у станции метро «Октябрьское поле» была задержана 38-летняя гражданка Узбекистана с отрезанной головой ребенка в руках. Как сообщили очевидцы, перед арестом женщина кричала: «Аллах акбар».

«Женщина сегодня достала из рюкзака что-то похожее на голову ребенка, — сказал собеседник агентства. — И ходила с ней в правой руке, кричала «Аллах акбар».

Источник добавил, что потом неизвестная легла перед спуском в подземный переход метро.

«Увидела женщину, которая бегала и кричала, что всех взорвет и всех убьет, после этого я позвонила мужу, и он мне сказал, что тоже проезжал мимо, и женщина уже лежит у входа в метро», — сообщила другой очевидец.

Читайте подробнее: Женщина с отрезанной головой ребенка кричала «Аллах акбар»

По предварительной информации, женщина, убившая ребенка в Москве 29 февраля, находилась в состоянии наркотического опьянения, сообщил источник в правоохранительных органах.

Личность подозреваемой в тяжелом преступлении также установлена: Гюльчехра Бобокулова является уроженкой Самаркандской области Узбекистана, ей 38 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве в районе станции метро «Октябрьское поле» была задержана женщина, державшая в руках отсеченную голову ребенка.

Читайте подробнее: Няня, убившая ребенка в Москве, принимала наркотики

Подозреваемая в убийстве четырехлетней девочки уроженка Узбекистана на допросе заявила, что надеялась привлечь максимальное внимание к своему поступку и не собиралась скрываться, сообщает LifeNews.

Читайте подробнее: Няня, убившая ребенка, хотела привлечь к себе максимальное внимание

Состояние женщины, обвиняемой в жестоком убийстве четырёхлетней девочки в Москве, можно оценить как острый психоз. Такое мнение высказала психолог, заведующая отделением психологической реабилитации Городского центра пограничных состояний при Городской клинической больнице №12 Екатерина Собчик. Сегодня, 29 февраля, она дала интервью радиостанции «Говорит Москва», где поделилась своими выводами о состоянии 38-летней Гульчехры Бобокуловой.

Собчик пояснила, что мотивация женщины, которая отрезала голову маленькой девочке — своей воспитаннице, подожгла дом, а затем ходила с головой ребёнка возле станции метро и угрожала взорвать себя, пока остаётся неизвестной: для этого на данный момент недостаточно информации. «Но, на мой взгляд, это, скорее всего, состояние острого психоза, потому что и нелепо, и чудовищно, и жестоко всё совершенно», — сказала Собчик.

Читайте подробнее: Психолог оценила состояние няни, убившей девочку, как острый психоз

Соседи семьи, где няня убила девочку, видели, как преступница размахивала головой своей жертвы, но приняли голову за муляж. Об этом сегодня, 29 февраля, передает «Русская служба новостей».

Соседи рассказали, что увидели женщину, которая работает няней. Она была вся в черном и размахивала головой. «Как раз вход в метро перекрыли, и мы поднимались. Мы видим, что голова живая, в шапочке, но решили, что это муляж какой-то», — рассказывает пожилая пара, проживающая по соседству.

Читайте подробнее: Соседи: Она размахивала отрезанной головой, но мы подумали, что это муляж

Женщину, обвиняемую в жестоком убийстве девочки в Москве, можно назвать неадекватной личностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Духовного Управления мусульман города Москвы, муфтий Москвы, главный имам Московской Соборной мечети Ильдар Аляутдинов, комментируя произошедшую 29 февраля трагедию.

«Мне прислали несколько ссылок на видео, снятое на месте инцидента. Видно, что она лишь одета в черное одеяние. Возможно, какая-то условная ассоциация с мусульманской одеждой и одеждой этой женщиной имеет место быть. Но, к сожалению, сейчас очень много людей, подвластных психическим расстройствам, связанным с весенним обострением, которые в таком состоянии способны совершить аморальные и омерзительные поступки. И которые пытаются каким-то образом увязать это с исламом», — заявил муфтий.

По его словам, это случай, когда речь идет об абсолютно неадекватной личности. «Совершенно неверно на основании одеяния или каких-то лозунгов какие-либо деяния и поступки ассоциировать с мусульманами и исламом. Когда я сам лично прочитал эту новость, сердце разрывалось и хотелось плакать. Мне было очень жаль эту семью и ребенка, и очень жаль, что подобное вообще произошло. Я думаю, что любой мусульманин воспримет эту боль как лично свою трагедию, — отметил он. — Этот случай лишнее подтверждение, что тысячи людей нездоровых на голову не только в нашей стране, но и за ее пределами вершат аморальные поступки. И, к сожалению, находятся те, кто как-то пытается связать это с исламом, далеким от подобных преступлений».

Читайте подробнее: Муфтий Москвы опасается, няню, убившую ребенка, пытаются связать с исламом