В предыдущих очерках мы рассматривали под лупой Турцию в двух ее ипостасях — в переходный период от Османской империи к кемалистской республике и как современное государство. Где-то там в прошлом были заложены «мины», которые рвутся сегодня в Сирии и на других направлениях, что грозит Турции развалом. И тогда, и сейчас остро стоял вопрос переформатирования геополитического пространства региона, сопровождавшегося появлением и исчезновением новых государств. В этом процессе активно принимали участие внешние силы, от соседей по Европе — России, Британии, Германии и Франции — до далеких Северо-Американских Соединенных Штатов. Пробужденные народы и только что образованные политические силы заключали удивительные союзы, которые в другой обстановке никогда бы не появились на свет. Об одном из таких союзов речь в этом очерке.

Антон Деникин

Продолжим. Итак, осенью 1919 года Кемаль появляется в Восточной Анатолии. Ататюрку удалось собрать остатки войск бывшего Кавказского фронта и сколотить их в «куввал-и миллие» — «национальные силы», создать националистическое движение, позже названное «кемалистским». 15 мая 1919 года греческие войска в соответствии с 7-м параграфом Мудросского перемирия под прикрытием эскадры Антанты высадились в Смирне. 25 июля 1919 года греки взяли Адрианополь и в июне-июле значительно расширили плацдарм в Малой Азии, заняв Ушак, Бандырму и Бурсу. К осени 1919 года греческие войска контролировали пространство между рекой Меандр на юге, Ахметли на востоке и Ванчико. Но потом почему-то остановились под предлогом отсутствия санкции союзников. 28 мая 1919 года правительство Араратской Республики объявило Армению «объединенной и независимой республикой», заявив, что «для восстановления целостности Армении и обеспечения полной свободы и благосостояния народа Правительство Армении, согласно единой воле и желанию всего армянского народа, заявляет, что с сегодняшнего дня разрозненные части навсегда объединены в независимый государственный союз». В состав парламента Республики Армении были дополнительно введены 12 депутатов — представителей западных армян. В июне 1919 года войска Араратской республики начали боевые действия против Аракской республики и взяли Нахичевань. Аракская республика была ликвидирована. В первых числах августа в Нахичеванском районе было подписано соглашение о перемирии между армянскими и азербайджанскими войсками в Нахичевани.

Однако эти события развивались на необычном политическом фоне. Именно в момент активизации армянских и греческих войск на османском направлении, летом 1919 года английское правительство начало отзыв своих войск из Закавказья. В конце июля 1919 года представитель русских белых правительств в Лондоне Набоков в телеграмме на имя Деникина сообщил: «Черчилль просит предупредить о неизбежности постепенного отзыва войск со всех фронтов, начиная с зимней кампании. Помощь всяким снаряжением обещал продолжать в прежних размерах». Теперь слово азербайджанскому порталу Day.az: «Вторжение весной 1919 года войск Деникина в Дагестан создало реальную угрозу для независимости Азербайджана и Грузии. Кроме этого, в ответ на настойчивые просьбы министра иностранных дел Азербайджанской Республики Хойского генерал Томсон резко ограничил деятельность политических и военных организаций Деникина в Азербайджане и предпринял ряд действий, целью которых было предостережение Деникина от попыток захвата Азербайджана изнутри. Однако Деникин не отказался от своей цели. Его войска продолжали оказывать давление на Азербайджан, в то время как его представители вели переговоры в Баку с правительством Усубекова. Представитель Деникина полковник Лазарев заявил правительству Азербайджана: «Мы считаем Азербайджан частью России». В инструкциях генералу Баратову, своему официальному представителю в регионе, Деникин писал, что хотя Закавказье и должно рассматриваться как составная часть России, местное правительство пока можно терпеть. 16 июня 1919 года Азербайджан и Грузия подписали договор, согласно которому в случае нападения на одну из договаривающихся сторон другая принимала обязательство оказать ей помощь. Срок действия договора составлял три года. 10-м пунктом договора предусматривалось право Армении в двухнедельный срок присоединиться к этому соглашению. Однако Армения присоединиться не пожелала. Устами своего представителя, министра иностранных дел Тиграняна, она заявила: «Едва ли у Добровольческой армии стоит вопрос о занятии всего Закавказья… Армяне видят другую для себя опасность — именно со стороны Турции. От этого соглашения пахнет кровью». В политических кругах Азербайджана и Грузии сложилось твердое убеждение, что Армения заключила тайный военный союз с Деникиным, и в случае нападения его армии на Грузию и Азербайджан тыл последних окажется беззащитным перед армянской армией».

Так оно и было. Так 22 мая 1919 года Микоян в письме, адресованном Центральному Комитету РКП (б) сообщал, что правительство Республики Армения «вступило в тайный военный союз с Деникиным, а 2-я армянская дивизия считается его резервной силой и в любой момент готова к нападению». Кстати, Деникин в июле 1919 года отправил Армении, вступившей в войну с Аракской республикой, миллионов патронов. Кроме этого, среди высшего и старшего офицерского состава Армении значительный процент составляли русские офицеры царской армии, к которым армянские власти относились вполне лояльно. В конце сентября 1919 года в Эриван прибыл официальный представитель генерала Деникина полковник Зинкевич, который вручил министру иностранных дел Хатисяну верительную грамоту об установлении официальных отношений Добровольческой армии Юга России с Арменией. Помимо того, 4 августа 1918 года в Пришибе было сформировано правительство Временной военной диктатуры Мугани, которое объявило о признании власти ростовского Правительства Юга России генерала Деникина. В конце того же года, в Петровске (Махачкала) уполномоченные представители Муганской диктатуры объявили о подчинении Кавказско-Каспийскому правительству войскового старшины Бичерахова, которое в свою очередь признавало власть адмирала Колчака. 15 мая 1919 года в Ленкоранском уезде Бакинской губернии на юге Азербайджана (зона бывшего Тылышского ханства) была провозглашена Муганская Советская Республика. Планировалось использовать Мугань и как базу для высадки советского десанта в дальнейшем с целью организации наступлении на Баку. То есть по Азербайджану должны были ударить две силы — деникинцы, которые готовили переворот в Баку, и большевики из Мугани. Парадокс? Нет.

Как свидетельствуют документы, определенная часть бакинского правительства делала ставку на Деникина, о чем сообщал 23 января 1920 года наркоминдел РСФСР Чичерин в огромной радиотелеграмме Хойскому: «В Баку находится штаб, представляющий главное командование добровольной армии. Под руководством агента Деникина Подшебякина, при содействии азербайджанских властей в Баку и в других местностях Азербайджана производилась мобилизация русских офицеров для включения их в армию Деникина. В качестве представителя последнего в Баку и Тифлис отправился князь Баратов, к которому явился азербайджанский министр Уссубеков, причем князь Баратов потребовал от правительства Уссубекова участия в блокаде Советской России. В результате переговоров с представителями Деникина министр Уссубеков официально заявил, что с занимаемыми Деникиным областями налажено железнодорожное и почтовое сообщение. Из этого не вытекает, что правительство Уссубекова и Ханхойского намеревались бороться против этого царского генерала. Неужели же министр Ханхойский полагает, что происходящая борьба между Деникиным и Советской властью не затрагивает судьбы Азербайджана?».

Англичане уговаривали Баку включить боевые части Деникина в состав азербайджанской армии для организации отпора московским большевикам. Азербайджан не согласился, опасаясь «русского переворота». Деникин в случае успеха операции намеревался перебросить войска на турецко-армянский фронт, что качественно меняло геополитическую ситуацию в регионе. Тем более что летом 1919 года британские войска покинули Баку. 9 сентября того же года между Добровольческой армией и Азербайджаном произошел формальный разрыв. Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России издал приказ: «Ввиду враждебного отношения азербайджанских властей к русской армии и ввиду вероломного покушения азербайджанских войск на земли Армении, приказываю всем офицерам русской службы, состоящим при азербайджанских войсках, покинуть их ряды». 19 сентября 1919 года Деникин объявил экономическую блокаду Грузии и Азербайджану и напомнил, что согласно восьмой статье Туркманчайского договора от 10 февраля 1828 года, торговые суда на Каспии могут плавать только под русским и персидским флагом, а военные — исключительно под русским. Баку усмотрел в этом возможный предлог для ввода Добровольческой армии в «независимую» республику. Сам Деникин подробно описывает сложившуюся тогда ситуацию в регионе в своих воспоминаниях, кроме одного — не называет того, кто помешал осуществлению намеченной операции, имевшей все шансы на успех.

14 мая 1919 года Совет четырех одобрил резолюцию, согласно которой президенту США Вильсону передавался от имени Соединенных Штатов мандат на Армению, Константинополь и проливы. Это выводило Ереван за пределы парижского «мирного процесса». Поэтому в Ереване провозгласили создание нового государства с включением в состав Западной Армении и Киликии. В июле 1919 года решением Совета Антанты верховным комиссаром Антанты в Армении был назначен полковник армии США Гаскель. Вскоре туда была направлена специальная американская миссия во главе с генералом Харбордом. Перед ним ставилась задача: собрать необходимую информацию для подготовки специального доклада конгрессу. В октябре 1919 года умирает греческий король Александр — сторонник Антанты, к власти возвращается его отец Константин, придерживавшийся прогерманской ориентации. В ответ англичане отказываются от поддержки греческих действий в Анатолии, а французы покидают Киликию. 29 октября 1919 года между Османской империей и Азербайджанской Республикой был подписан оборонительно-наступательный военный Союз. Он состоял из 12 пунктов и предусматривал «в случае посягательства какой-либо внешней силы на территориальную целость означенных государств они должны поддержать друг друга, включая военную силу». Однако всплывают и другие факты.

В декабре 1918 года после капитуляции Османской империи лидеры партии «Единение и Прогресс» и ведущие деятели турецкого правительства Талаат, Энвер, Назим, Джемал, Бехаэтдин Шакир и другие были заочно приговорены к смертной казни. Энвера и Талаата — бывших министра обороны и министра внутренних дел — немецким офицерам удалось вывести на подводной лодке в Одессу. Согласно одной, наиболее циркулирующей из книги в книгу версии, из Одессы они якобы переправились в Германию. Однако ветеран революционного движения в России К. Исхаков утверждает в «Мемуарах», что в октябре 1918 года Энвер и Талаат, прибыв в Крым, сменили маршруты дальнейших передвижений. Талаат решил добираться до Москвы, где рассчитывал восстановить связи с верхушкой московских большевиков, наработанные еще в довоенный период с помощью своего бывшего советника Парвуса (во время войны Талаат предоставлял ему возможность заключать выгодные военные контракты по хлебным поставкам и зарабатывать на этом большие деньги «на революцию»). Что же касается Энвера, то он, по сведениям турецкого историка Алана Мурхеда, некоторое время проживал в Феодосии, в гостинице «Астория», откуда ему удалось связаться с разведкой генерала Деникина. Генерал Иван Эрдели, который был командирован генералом Деникиным в Закавказье для поддержания связи с представителями английского командования, не выдал им Энвера, а переправил его в Азербайджан. Там он нашел убежище в карабахском имении министра внутренних дел Азербайджана Бебута Джеваншира, который, как выяснилось позднее, являлся сотрудником советской разведки.