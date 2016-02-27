Расширение российского присутствия в Армении тревожит Анкару

Сближение Тегерана и Баку в интересах Еревана?

Оценивая визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тегеран, газета «Жаманак» находит в нем и положительные для Еревана моменты. «Дело в том, что углубление отношений Азербайджан-Иран может привести к увеличению влияния Ирана на Баку. Это, в отличие, скажем, от влияния Анкары может привести к конструктивным и мирным результатам, сделав из Баку более сдержанного субъекта. А Иран заинтересован в этом, поскольку ему сегодня более чем когда-либо необходимы региональная стабильность и мир. В этом плане в случае углубления азербайджано-иранских отношений они могут стать стабилизирующим регион фактором, что в интересах Еревана. Тем более что в этом вопросе интересы официальных Еревана и Тегерана созвучны, что проявляется еще с предвоенных времен и до сегодняшнего дня», — полагает издание.

В другом номере та же газета приводит интервью иранского эксперта Бахрама Амир Ахмадиана, считающего, что Армения и Иран должны сконцентрироваться на развитии отношений в области энергетики, транспорта и туризма. По словам эксперта, Армения может стать транзитной страной для иранского газа, чему препятствует обладающая монопольными правами в регионе Россия, в связи с чем Тегеран должен договариваться с Россией по поводу транзита газа через Армению и Грузию к Черному морю. Амир Ахмадиан считает деструктивной роль России и в карабахском вопросе, посчитав, что она препятствует решению проблемы, от которой зависит политическое, экономическое и культурное развитие региона. «Минская группа ОБСЕ действует не из интересов стран региона, в связи с чем считаю, что со временем Иран может увеличить свою роль в регионе в качестве серьезного регионального игрока. Надеюсь, что Иран сможет сыграть посредническую роль в деле разрешения карабахской проблемы», — отметил собеседник газеты.

Продолжая тему, газета «Иравунк» рассматривает сопряжение железных дорог Ирана и Азербайджана в контексте укрепления вертикального транспортного коридора между Россией и Персидским заливом. В этом контексте газета приводит телефонный разговор Путина с Алиевым, где последний выказал поддержку американо-российским планам по Сирии. «Эрдоган вряд ли поймет ситуацию, когда «младший брат» не только не поддерживает его, но и вовлекается в стратегический коммуникационный проект двух врагов Турции — России и Ирана. Это редкий случай, когда Алиев кидается в стан врага своего «старшего брата», не желая вместе с ним идти ко дну. Причем в этот раз Алиев не поверил в практичность поддержки Анкары в карабахском вопросе, поскольку она ни к чему Баку не привела. Эта ситуация является мощным ударом по азербайджано-турецкому братству. Но, «кидая» своего «старшего брата», Баку автоматически не обзаведется новым «большим братом». Свидетельством этому является демонстративная оружейная сделка Москвы и Еревана… Таким образом, Алиев идет на тяжелые политические уступки, впрочем, безальтернативные. Турция идет ко дну, зачем втягиваться в воронку? Тем более что роль России на Ближнем Востоке становится доминирующей, и ее распространение на все Закавказье является лишь вопросом ближайшего будущего», — пишет автор статьи.

Оценивая политику Тегерана по параллельному развитию отношений с Арменией и с Азербайджаном, газета «Жаманак» считает ее не новой, поскольку «она проводится в лучших традициях восточной дипломатии и направлена на сохранение баланса в отношениях и с Арменией, и с Азербайджаном». «Когда в свое время министр обороны Ирана в Баку говорил о поддержке территориальной целостности Азербайджана, спикер иранского парламента одновременного говорил в Ереване о праве народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Сегодня Тегеран намерен сыграть свою роль в посредническом процессе по карабахской проблематике. И вопрос по строительству железной дороги Иран-Азербайджан необходимо рассматривать в этом дипломатическом контексте. И не исключено, что Рухани объявил о начале строительства этой ж/д, чтобы сбалансировать армяно-иранские отношения. С другой стороны, возможность строительства ж/д Иран-Армения никогда не была высокой даже после снятия с Ирана ограничений. Ряд серьезных факторов препятствует этому. Во-первых, это отсутствие финансовых возможностей, во-вторых, сеть железных дорог Армении находится в управлении российской стороны, которой не может нравиться иранская региональная экспансия», — пишет газета.

Расширение российского присутствия в Армении тревожит Анкару

Газета «168 жам» провела интервью с преподавателем одного из стамбульских вузов, политологом Мидхатом Челикпалаем, считающим, что увеличивающееся российское влияние в Армении тревожит Анкару. «Почти невозможно смоделировать ситуацию, когда Армения подвергнется агрессии со стороны Турции. Уверен, что принимающие в Турции решения лица даже не задумываются над этим. В отношении Армении у Турции ряд озабоченностей. В первую очередь, это российские базы в Армении, поскольку, как считают в Турции, Россия может использовать Армению в качестве базы против Турции или Азербайджана для дестабилизации всего региона. Последнее — проблема не только для Турции, но и для всего региона. Столкновение Армении и Азербайджана является угрозой и для Турции. Есть такое опасение, поскольку вовлечение России в Армении, расширение военного присутствия наряду с расширением военного присутствия России на Черном море и в Сирии формирует в Турции впечатление, что ее окружают. Естественно, это вызывает озабоченность у принимающих в Турции решения лиц. Но это отнюдь не означает, что Турция прибегнет к агрессии в отношении Армении, просто она разочарована в российской политике. Для Турции Сирия, Ирак, Крым и Черное море — уже достаточно серьезные задачи, и приплюсовывать к ним Армению не имеет смысла. Это не в интересах Турции», — говорит Челикпалай.

«В последнее время увеличивается количество деятелей, которые вслед за считающимся шутом путинского режима Жириновским от имени Армении выступают с призывами «решить вопрос Турции с помощью армян», — пишет газета «Аравот».- Жириновского еще можно понять — он является инструментом пропагандистской машины российских властей: то Арарат возвращает армянам, то в рамках афиширования «братских отношений» Путин-Алиев восхваляет Алиева, называя его лучшим другом Москвы. Можно особо не заостряться и на заявлениях армянских деятелей, как несерьезно воспринимается и сам Жириновский, поскольку их мотивация понятна. Авторы этих заявлений чувствуют себя обязанными продемонстрировать России собственную преданность. Только непонятно, кто им позволил делать заявления от имени Армении, тем более без всяких логических обоснований». В числе таких армянских деятелей газета называет бывшего главу партии «Оринац еркир» (ныне — «Объединение армянское возрождение») Артура Багдасаряна, бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна и экс-президента страны Роберта Кочаряна.

Новый пик российско-турецкого обострения неминуем

Ссылаясь на заявление первого замминистра обороны Армении Давида Тонояна на саммите ОБСЕ в Вене, газета «Айоц ашхар» считает естественной смену Арменией тактики противостояния с Азербайджаном на передовых позициях вооруженных сил. «Политика США по пролонгации российско-турецкого противостояния при одновременном сглаживании «острых углов» в скором времени откроет для нашей страны новые возможности по внедрению механизмов контроля на линии соприкосновения войск в Карабахе. Предстоящий в марте-апреле визит Ильхама Алиева в США также хорошая возможность для решения этого вопроса. Настолько жизнеспособной окажется эта политика США с учетом предстоящих там президентских выборов? Считаем, что выборы могут положительно повлиять на этот процесс в случае победы республиканцев. А в преемственности текущей политики демократов сомневаться не приходится. Полагаем, что необходимо уже сегодня начать готовиться к следующему «пику» российско-турецкого противостояния, который ожидается через один-два месяца, в течение которых правительственные войска в Сирии сделают свою победу неминуемой», — пишет газета.

О коалиции

«Длящиеся уже два месяца переговоры между Республиканской партией Армении и АРФ «Дашнакцутюн» разрешились заключением политического соглашения, — пишет газета «168 часов». — Это довольно объемный документ, состоящий из добрых пожеланий, обрамленных в красивые определения. По канонам жанра. Понятно, что РПА и АРФД в заключенном соглашении не написали бы, что де-факто создают коалицию для выступления на выборах 2017 года единым фронтом. Если отбросить приятные для слуха определения в соглашении, то можно констатировать, что соглашение направлено на сохранение власти РПА и присутствие АРФД в парламенте следующего созыва. То есть, это — договоренность между двумя партиями о разделе власти в будущем, а не сегодня. В основе же этого соглашения лежит, публично никем не афишируемый, но являющийся хотя бы для этих двух партий свершившийся факт того, что на выборах 2017 года победит РПА».

По сведениям газеты «Айкакан жаманак», между армянскими и зарубежными структурами АРФ «Дашнакцутюн» случился разлад, обусловленный сотрудничеством партии с действующими властями. В особенности, речь идет о французских и американских ячейках партии. «Нам стало известно, что американские дашнакцаканы выступают резко против сотрудничества с властями и даже прекратили финансирование партии в Армении. А французские однопартийцы и, в частности, один из ключевых представителей Мурад Папазян, выступают за сотрудничество. Однако в самой Франции также не все согласны с Папазяном, за альянс выступают представители старшего поколения, а молодые — против», — пишет газета.

Неудачный политический ребрендинг

По поводу основания главой партии «Оринац еркир» Артуром Багдасаряном новой партии «Объединение армянское возрождение», которое провело на днях учредительный съезд, газета «Чорорд ишхануцюн» иронизирует: «В Армении состоялось крупнейшее внутриполитическое событие. Оно выходит даже за рамки регионального уровня. Происшедшее является событием мирового масштаба, и необходимо признаться, что однозначно прогнозировать будущее этого мира теперь уже сложно… Все пользователи соцсетей который день ищут названия вступивших в объединение общественных организаций. Очень сложная работа, поскольку их большая часть никому не известна, и у них отсутствуют такие организационные данные, как контактные телефонные номера, адреса и прочее».

Газета «Аравот», обращаясь к выступлению Артура Багдасаряна на учредительном съезде партии, пишет: «А по чьей вине часть общества «раболепствует», почему потеряла надежду, веру в политических деятелей и партии? Может, лидеры многочисленных партий и их однопартийцы будут искать причины этого в себе? Со дня независимости в Армении действуют партии и деятели, которые оппозиционны, но участвуют во власти, а когда они во власти, то потенциальные оппозиционеры? Или когда они во власти, то все делают верно, а когда в оппозиции — то уверены, что ситуация в стране обусловлена неправильным управлением? В действительности, все они руководствуются принципом «смерть или власть». Что-то уже давно нет так в нашей политической системе, и в том же духе невозможно будет продолжать говорить о реальном развитии, о перспективах, возможностях. И бессмысленно продолжать слушать застольные тосты об этом».

Упадок «процветающих»

Вторая по численности партия парламента Армении и в недавнем прошлом довольно влиятельная политическая сила — партия «Процветающая Армения» превращается в фантом, задается вопросом газета «Айоц ашхар». «Понятно, что после прошлогодних потрясений нужны действительно серьезные потуги для удержания «процветающей» на плаву. Непросто сохранить жизнеспособность основанной на фигуре одного человека, в основном на материальной основе структуры. С другой стороны, после ухода бывшего лидера партии прошел год. Немалое время для того, чтобы встряхнуть партию изнутри и занять новую нишу на политическом поле. В любом случае, очень скоро станет ясно на что партия потратила это время», — пишет газета.

Тему продолжает «Чорорд ишхануцюн»: «Первый раз партия получила удар по причине ухода ее лидера Гагика Царукяна, второй — после того, как лидером партии стала Наира Зограбян, а причиной третьего потрясения может стать Вардан Осканян (член ППА, экс-глава МИД). Здесь необходимо понять, насколько реальны разговоры о намерении Осканяна основать новую партию. Для учреждения успешной партии необходимы два условия — финансы и медиаресурсы. Нехватку в обеих Осканян не чувствует. Остальное может решиться за нескольких часов — устав, регистрация, региональные ячейки и сохранение всего этого с помощью нескольких человек. До выборов 2017 года остался год, и если Осканян и, соответственно, Роберт Кочарян (экс-президент) все же намереваются войти в борьбу, то в эти же дни должны заявить о своих намерениях».

Об уличной оппозиции

Газета «Голос Армении» обращается к деятельности внесистемной оппозиции, так называемому, фронту «Новая Армения». «Фронтовики» под руководством Раффи и Жирайра Сефиляна рано или поздно поймут, что посредством уличных стычек с полицией добиться смены власти невозможно, что все мало-мальски дееспособные силы готовятся к выборам 2017 г., что на улице остались одни маргиналы без поддержки масс. Призывы к гражданскому неповиновению лишь видимая часть айсберга. На самом деле «Новая Армения» играет очень важную для нашей страны роль контрреволюционного фактора. Согласитесь, господа, глядя на Сефиляна, Раффи, Гарегина Чугасзяна и Андриаса Гукасяна, мыслящая публика понимает, кто может прийти к власти в нашей стране, если этим горе-деятелям вдруг удастся накалить обстановку и замутить нечто вроде цветного безобразия. А господа из фронта из кожи лезут, чтобы привлечь к себе внимание… Пока идею революционных преобразований олицетворяют Раффи, Сефилян, Андриас Гукасян и Гарегин Чугасзян, власть может спать спокойно. Эта «группа поддержки» — самый надежный гарант стабильности контрреволюционных настроений. Она никому не внушает уважения и доверия», — пишет газета.

Через финансовые тернии

Автор газеты «Чорорд ишхануцюн» пытается понять текущую экономическую ситуацию в стране: «Нефть дешевеет, Россия находится в глубоком экономическом кризисе, высылаемые из этой страны в Армению частные трансферты резко сократились, и по всем канонам наша национальная валюта должна была резко подешеветь. Но в Армении происходит обратная ситуация — последние дни драм даже укрепляется. Более того, укрепляется даже после снижения Центробанком ставки рефинансирования. Так, в чем причина укрепления драма? Дело в том, что спрос на валюту в Армении резко сократился. С одной стороны, сократились доходы граждан и возможности по скупке валюты в целях ее хранения, с другой стороны, крупные импортеры сократили обороты, и снизилась их потребность в валюте. Сокращение импорта не привело к увеличению местного производства, поскольку люди банально стали меньше потреблять, меньше есть, меньше покупать одежды».