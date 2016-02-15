В конце минувшей недели сразу два сторонника Сергея Левченко, победившего на выборах губернатора Иркутской области осенью прошлого года, стали жертвами «войны компроматов». Некто под псевдонимом Арчи Гудвин опубликовал в Facebook материалы, касающиеся деятельности лидера отделения партии «Демократический выбор» Сергея Беспалова и советника губернатора, бывшего депутата Гсодумы Юрия Курина, также близкого к либеральной оппозиции.

facebook.com Юрий Курин и Сергей Беспалов

Собственно, именно о тесных связях с несистемной либеральной оппозицией названных политиков в основном и идет речь в данных материалах. Беспалова упрекают в том, что он прошел «все известные и не известные партии, начиная от «Яблока» и «Союза правых сил» до уже всеми позабытого «Объединенного гражданского фронта», Курина — в том, что он «стоял у истоков создания в Иркутске отделения общероссийского демократического движения «Солидарность», в 2009 году приложил все силы, чтобы состоялся приезд в город Бориса Немцова». «Среди его «боевых» друзей можно увидеть… Касьянова, Каспарова и Милова… В декабре прошлого года почти назначенный советником губернатора Юрий Курин сгонял в Москву на съезд оппозиционной партии «Парнас», где пообщался со своими высокопоставленными партийными соратниками и получил от них рекомендации по развертыванию в Иркутске агитационной кампаний в преддверии федеральных выборов», — говорится в публикации. Кроме того, указывается на связь Курина с организациями, признанными «иностранными агентами» и его желании получить думский мандат на предстоящих выборах.

Помимо «политических грехов», в отношении Юрия Курина упоминается и криминальная история — в начале 80-х годов в отношении Курина, бывшего тогда прокурором-криминалистом, якобы возбуждалось уголовное дело в связи с фальсификацией следственных документов. Однако в связи с тем, что правонарушение было совершено из «ложно понятых интересов службы», а не из-за корысти, его наказали в дисциплинарном, а не уголовном порядке.

Читайте также: «Сумбур вместо пиара»: историю с прослушкой депутата поставили на паузу

Появление этих материалов вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и кулуарах. Обращает на себя внимание тот факт, что публикация компромата на политтехнологов победившего в прошлом году Сергея Левченко совпала по времени с еще одной скандальной иркутской историей, связанной с обнародованием «прослушки» телефонных переговоров мэра Ольхонского района Сергея Копылова и депутата Заксобрания Алексея Красноштанова, которые свидетельствуют о коррупционных связях, взятках и незаконном использовании недр Прибайкальского национального парка. Считается, что обнародование этой «прослушки» является продолжением конфликта между новым губернатором и руководителем регионального СУСК Андреем Буневым, за которым, в свою очередь, вроде бы как «маячит» фигура бывшего главы региона Сергея Ерощенко. Сторонники Сергея Левченко распространяют версию, что с помощью силовиков Ерощенко «расчищает» себе округ для выборов в Госдуму.

Читайте также: Депутат заксобрания просит защиты от «банды генерала и экс-губернатора»

Удар «Арчи Гудвина» по советникам Левченко тоже, казалось бы, можно списать на команду экс-губернатора. Однако, убеждены некоторые иркутские наблюдатели, за этими публикациями могут стоять как раз люди из окружения Сергея Левченко, которые таким образом пытаются избавиться от Беспалова и Курина в преддверии думских выборов. «Беспалов был одним из основных политтехнологов Левченко на выборах губернатора, Курин тоже подключился и стал одним из главных медиа-персон, агитировавших за Левченко против Ерощенко. Они нужны команде Левченко только как сотрудники их штаба, — убеждена журналист Галина Солонина. — Как отдельные политические деятели они опасны, поскольку принадлежность к «Парнасу» и «Демвыбору» — это в глазах электората и есть самый большой компромат. В ходе думских выборов не удастся скрывать связь Сергея Левченко с этими деятелями. «Единой России», кстати, выдвижение подобных кандидатов только на руку».

Политолог Анатолий Савостин не исключает, что за публикациями действительно могут стоять конкурирующие за влияние на губернатора силы внутри его команды. «Не вижу, чем Курин и Беспалов могли бы мешать условной «команде Ерощенко-Бунева», — говорит он. — Похоже на какую-то внутреннюю разборку, напрямую связанную с предстоящими выборами в Государственную думу. Скорее всего, «либералов» хотят отодвинуть от предстоящей кампании, от процесса принятия решений. Что-то подобное происходило и в Новосибирске после того, как там на выборах мэра победил коммунист Анатолий Локоть».

Читайте также: Новосибирские коммунисты указали «попутчикам» на дверь

Впрочем, сами герои вышеназванных публикаций не согласны с такой версией. К сожалению, нам так и не удалось дозвониться до Юрия Курина, а вот Сергей Беспалов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что за данным «сливом» стоят люди из команды Сергея Ерощенко. «Выборы уже прошли, а люди все никак не могут успокоится, все еще ведут борьбу, выборы «не отпустили» их еще», — говорит он. Беспалов подчеркнул, что у него «абсолютно нормальный контакт в действующей властью и есть предложения по вхождению в правительство», которые он не озвучивает по причине того, что не собирается на них соглашаться. «Я работаю со структурами губернатора, не раз был у него на приеме, взаимодействую с министрами. Что касается предстоящих выборов, то коалиция у нас осталась, и там никто никого не «мочит», а, наоборот, смотрит кто, кому и чем может помочь», — добавил Сергей Беспалов.

Напомним, Иркутская область оказалась единственным регионом страны, в котором после возвращения всенародных выборов губернатора победу одержал представитель компартии. Во втором туре выборов Сергей Левченко получил поддержку 56,39%, а единоросс Сергей Ерощенко — 41,46%.

На выборах депутатов Государственной думы в регионе будет действовать четыре одномандатных избирательных округа.