Сможет ли киргизская оппозиция объединиться? Какие плюсы и минусы несет сотрудничество страны с Ираном? Нужно ли России извиняться перед Киргизией за трагические события столетней давности? Эти три темы активно обуждались в СМИ Киргизии на прошедшей неделе

Иван Шилов ИА REGNUM Закат

Весеннее обострение

Обзор наиболее обсуждаемых тем в СМИ Киргизии начнется с привычной для республики весенней темы. Начиная с 2005 года в феврале — марте местные масс-медиа обсуждают слухи и прогнозы относительно приближающегося политического сезона.

Оснований, чтобы говорить о грядущей «оживленной политической весне» достаточно — налицо недовольство населения Киргизии растущими социально-экономическими проблемами и активизация местной оппозиции, которая пытается воспользоваться ситуацией.

«С приближением весны в политической среде появились некие изменения. Пока что ведут переговоры оппозиционно настроенные люди, задумываются о том, как собрать сведения о недостатках власти, анализировать их и информировать общественность. Но сумеют ли эти силы объединиться?» — пишет «Азия news».

Издание сообщило, что хотя реальные фигуры, представляющие оппозиционные силы, пока еще не выступили с конкретными требованиями, «но за кулисами они суетятся». Также подчеркивается, что, помимо киргизстанских политиков, открыто выступающих против действующих властей, «есть еще длинный список тех, кто отмалчивается, но любит вылезать, когда обостряется ситуация».

«Как известно, радикально настроенные оппозиционеры Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Равшан Жээнбеков и Адиль Турдукулов готовы к любым видам акций протеста. Кроме того, обидевшийся на власть Адахан Мадумаров говорил, что готов к острой политической борьбе. Он тоже готовится. Омурбек Суваналиев и Бегалы Наргозуев тоже не отлеживаются без дела, готовы выплеснуть свой гнев в сторону Белого дома. Находящиеся за границей Мелис Мырзакматов, Садыр Жапаров, Уран Ботобеков таят в себе угрозу, пускай даже через интернет. Жаждут мести Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев. Они готовы на все ради мести. Короче говоря, если перечислять, армия недругов власти только растет», — констатирует «Азия news».

Иного мнения придерживается бывший заместитель генерального прокурора Киргизии Кубатбек Кожоналиев, сообщил «Майдан.kg». По словам экс-чиновника, нынешней киргизской власти угрожает не оппозиция, а ухудшающаяся жизнь населения республики.

«Люди будут оповещать власть о жизненных трудностях через акции протеста. Например, недавно правительство пыталось отменить льготы для жителей сел, ввести обязательное страхование, увеличило платеж в аэропорту. Это вызвало недовольство народа. Хотя власть отменила часть решений, они продолжат идти в этом направлении, когда народ немного успокоится. Эксперты говорят — чем хуже будет ситуация, тем острее будет политическая борьба», — подчеркнул он.

Киргизскоязычный портал Focus.kg опубликовал интервью с общественным деятелем Жыпаром Жекшеевым, по мнению которого за последние 20 лет в Киргизии митинг из способа донести до правительства информацию о проблемах населения страны «переродился в средство запугивания власти».

«Если в самом начале митинги и пикеты вызывались обоснованным недовольством, позже они начали организовываться специально. В результате были дискредитированы. Пусть и сегодня проводят митинги, мы согласны, это конституционное право каждого гражданина. Но сейчас Киргизия выбрала свой курс, определилась со стратегической перспективой. Конечно, недостатков полно. Но и у них есть серьезные причины. Мы не можем сказать, что сейчас в мире имеется хотя бы одно государство, не подвергающиеся кризису. Во всех государствах трудности, но там никто не грозит акциями из-за трудностей», — подчеркнул активист и отметил, что у «политиков, мечтающих об очередной волне беспорядков, есть только одна цель — получить власть».

Сотрудничество с Ираном: Выгоды и перспективы?

Снятие с Ирана международных санкций подвигло Тегеран к активизации экономического сотрудничества с республиками Средней Азии.

По словам посла Ирана в Киргизии Али Наджафи Хошруди, страны региона «очень привлекательны для иранских инвесторов», которые намерены «изучить инвестиционный климат и в последующем приступить к реализации совместных проектов». Особое внимание, как сообщило государственное информагентство «Кабар», иранский дипломат уделил возможности прокладки железной дороги Киргизия — Китай — Таджикистан — Афганистан — Иран, отметив, что этот проект является «одной из приоритетных задач для Ирана».

«Строительство железной дороги между нашими странами внесет огромный экономический вклад в развитие региона. В данное время ведутся активные переговоры. Как только стороны придут к единому решению по разным направлениям, сразу же будет дан старт строительству», — подчеркнул он.

Между тем, как отметило информагентство «Вести.kg», мнение о том, что новая железная дорога будет выгодна Киргизии, поддерживают не все. Так, эксперт-экономист Марат Мусуралиев считает, что такая линия нужна только самому Тегерану для выхода в Китай, а Киргизии она не принесет больших возможностей.

«Вообще уже построена железная дорога Туркмения — Казахстан — Китай. В этом варианте промежуточных стран между Ираном и Китаем меньше, всего две — Туркмения и Казахстан. При этом эти страны стабильнее, а маршрут ровнее. Но будут две процедуры перегруза на ирано-туркменской границе и затем на казахско-китайской. Так как на территории бывшего СССР железные дороги имеют российскую ширину колеи в 1520 мм, а в Иране, Европе и Китае — 1435 мм. Кстати, по этой новой железной дороге можно и сейчас возить грузы из Киргизии в Иран и обратно. Из-за того, что Киргизия вступила в ЕАЭС, границы между нашей страной и Казахстаном стираются. Крюк в обход Аральского моря — не сильно критичен», — пояснил он.

Еще одним направлением киргизско-иранского сотрудничества, по словам посла Али Наджафи Хошруди, могут стать поставки иранской нефти в Киргизию — для ее последующей переработки на построенном два года назад Карабалтинском заводе, сообщило «Марал радиосу».

«Правильно замечено, что сотрудничество в этой сфере может быть успешным. Как известно, Иран обеспечивает нефтью весь Китай. Одной из целей проекта строительства железной дороги, соединяющей Китай и Иран, является усиление экспорта. Мы успешно сотрудничаем в этой области со странами Персидского залива, с Казахстаном. Если Киргизия проявит заинтересованность, то экспертная группа должна исследовать оптимальные возможности. Мы готовы рассмотреть любые предложения», — подытожил он.

Восстание 1916 года. Мнения

В настоящее время общая численность населения Киргизии составляет 6 млн человек, доля этнических киргизов составляет около 73% или 4,26 млн человек.

Киргизскоязычная газета «Ачык саясат плюс», ссылаясь на некие неуказанные подсчеты «наблюдателей ООН», утверждает, что «если бы не политика царской России 1916 года по истреблению народа на территории Киргизии, то количество киргизов приблизилось бы к 10 млн человек». Далее издание задается вопросом: «попросит ли прощения прибывший из Москвы «бледнолицый голубоглазый» представитель за политику истребления киргизского народа в 1916 году»? И само же на него отвечает: «сомнительно, что Россия попросит прощения».

«За холокост Германия попросила прощения, выплатив компенсацию. Франция просит прощения у Алжира, Англия просит прощения у Индии, они оказывают помощь. Только не попросила прощения Турция у армян за их истребление, а Россия пока еще не попросила прощения у северных киргизов за их истребление», — резюмирует «Ачык саясат плюс».

Чуть менее категорично о Среднеазиатском восстании 1916 года высказался общественный деятель Жыпар Жекшеев, чье интервью опубликовала на своих страницах газета «Эркин Тоо». Активист выразил сожаление в связи с тем, что «трагическое событие в киргизской истории целый век не получало своей оценки».

«Чем раньше мы выскажем правду, тем меньше она превратится в загнанный вглубь гнойник. Все закисающие внутри вещи раскроются, в киргизско-русских отношениях исчезнут разные сомнительные переживания. У нас нет цели таить месть за давнишнее событие и отомстить. Мы должны лишь сказать правду о преступлении, совершенном русским царизмом к киргизам. Сколько наших лучших братьев, желая немного рассказать об этом Уркуне во времена советской власти, претерпели муки, это нельзя забывать», — пояснил он свою позицию.

Жыпар Жекшеев считает, что проведение мероприятий, запланированных киргизскими властями в связи со 100-летним юбилеем Туркестанского восстания, не нанесет ущерба отношениям между Киргизией и Россией, поскольку события 1916 года «имели место в другой эпохе».

«Вот почему не надо бежать от исторической правды, а следует провести 100-летие, какой бы горькой ни была правда, надо пригласить представителей России и вынести на середину то, что есть на самом деле. Если ты не знаешь своей истории, то не сможешь определить свое будущее, правильно? Если отметим на государственном уровне, то останется и распространится разговор, что киргизский народ не бросает свое знамя на землю», — подчеркнул активист.

Свое мнение о происходивших на территории современной Киргизии событиях 100-летней давности высказал и историк Назикбек Кыдырмышев, сравнивший Среднеазиатское восстание с государственными переворотами, случившимися в марте 2005 года и апреле 2010 года, и приведшими к свержению президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

«Это очень похоже на наши революции, когда те, кто проиграл, становятся недовольными и поджигателями массовых беспорядков и событий. Между представителями элиты шла борьба не за то, как объединить людей в борьбе за независимость, а за места волостных правителей и переводчиков», — цитирует историка CA-News.

Информационно-аналитический портал StanRadar.com опубликовал статью историка Валерия Бекарина, считающего, что Туркестанское восстание нужно рассматривать не как локальное явление в Центральной Азии, а как часть политических процессов, происходивших в Российской Империи в тот исторический период, напрямую связанных в том числе и с Первой мировой войной. По мнению автора, ни о каком «геноциде киргизского народа» не может быть и речи.

«Практически во всех странах-участницах войны происходят восстания против мобилизации и нехватки продовольствия. … Выступления 1916 года в Туркестане, таким образом, входили в череду массовых выступлений, частично связанных с российскими социальными проблемами, частично — с тяготами военного времени, общими для всех стран-участниц Первой мировой», — отметил он.

Также Валерий Бекарин акцентировал внимание на том, что сходными были не только социальные предпосылки восстаний 1905 и 1916 года, но и формы противодействия властей, которые широко использовали меры репрессивного характера, включая смертную казнь, которая раньше применялась сравнительно редко.

«Разумеется, смертные приговоры судов в обоих случаях составляют лишь часть репрессивных мер правительства. Значительное число восставших и мирных жителей в ходе революционных событий гибли в ходе боев или бессудных казней, которые практиковали правительственные войска царской России. Из-за этого некоторые авторы рассматривают подавление Туркестанского восстания 1916 года как этнические чистки», — цитирует историка StanRadar.com.