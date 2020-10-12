Внутри заголовков и новостей

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Отношения РФ и Турции испортились после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Погибли двое российских военнослужащих. После инцидента президент РФ подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и специальных экономических мерах в отношении Турции. МИД не рекомендовал гражданам РФ посещать Турцию в ближайшее время, а туроператорам запретили продавать путёвки на турецкие курорты.

Эрдоган не понимает, чем российские ВКС заняты в воздушном пространстве Сирии

Россия оккупировала территорию Сирии. Именно так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган видит участие российских Военно-космических сил в операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство», сообщает американское издание Bloomberg.

«Что вы делаете там? По существу, вы являетесь оккупантом», — обращается турецкий лидер к российскому президенту Владимиру Путину.

Комментируя заявления о возможном участии Турции во внезапном повороте событий в Сирии, турецкий президент заявил о том, что силы безопасности страны готовы ко всему. «Вы не говорите об этих вещах, но при необходимости делаете то, что нужно», — добавил Эрдоган.

Читайте подробнее: Президент Турции обвинил Россию в оккупации Сирии

На Ближнем Востоке мало кто любит турок

Власти Израиля не собираются восстанавливать дипломатическое отношения с Турцией в ущерб связям с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил журналистам полномочный министр посольства Израиля в России Алекс Гольдман-Шайман.

Он напомнил, что на сегодняшний день у Тель-Авива нет никаких отношений с Анкарой. «Но даже если в будущем будут какие-то отношения, конечно, это не будет в ущерб израильским отношениям с РФ. Наши теплые отношения с РФ не будут под влиянием будущих отношений с Турцией или другими странами», — сказал Гольдман-Шайман.

Отношения между Турцией и Израилем начали ухудшаться с момента прихода к власти в Турции партии Справедливости и развития во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эта политическая сила начала ползучую исламизацию Турции. Пик обострений пришёлся на 2010 год, когда израильские ВМС захватили турецкое судно «Мави Мармара», пытавшееся прорвать блокаду Газы в ночь с 30 на 31 мая 2010 года. Также Турция спонсирует съемки антиизраильских художественных фильмов.

Читайте подробнее: Израиль не станет возобновлять дипотношения с Турцией в ущерб России

Знаменитый архитектурно-скульптурный комплекс «Львы» с фонтаном, расположенный на площади Советов в центре Ростова-на-Дону, реконструируют. Только участвовать в аукционе смогут не все компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

На сайте госзакупок появился электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации по объекту. Но в документации чётко прописано: «Участниками закупки не могут быть организации, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организации, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики в соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2015 № 1457».

На указанные цели планируется направить 2,9 млн рублей. Проектом должен быть предусмотрен капремонт внутриплощадочных и внутриобъектных инженерных сетей, коммуникаций, инженерное оборудование должно обеспечивать надежную эксплуатацию сооружения. При этом внешний облик фонтана не должен претерпеть никаких изменений.

Читайте подробнее: Турецким компаниям не дадут реставрировать знаменитых ростовских «Львов»

Поток туристов из России на турецкий курорт Анталья в январе этого года стал в 5,3 раза меньше, чем он был в январе 2015 года. Всего за январь 2016 года в Анталье отдохнули 2 тыс. 427 российских туристов, пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что в целом турпоток в Анталью уменьшился в январе на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Это самый низкий результат за период с 2006 года.

Стоит отметить, что в Анталию меньше едут из Германии и ряда других стран. В частности, турпоток из Германии сократился на 16%, из Нидерландов — на 20%, из Бельгии и Швеции — на 30%. Из Италии сокращение составило 45%. При этом количество туристов из Израиля, Азербайджана и с Украины, наоборот, увеличилось.

Читайте подробнее: Турпоток в Анталью из России сократился в 5,3 раза

Отношения Анкары и Москвы могут быть нормализованы, если Турция будет действовать в рамках цивилизованных межгосударственных отношений. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков в интервью РИА «Новости».

«То, что говорилось с нашей стороны несколько недель назад, полностью справедливо и сегодня», — сказал Мешков.

Читайте подробнее: МИД РФ: У Турции есть способ наладить отношения

Тем временем европейские правительства борются с проблемами, созданными мигрантами из Северной Африки, Сирии и Афганистана.

11 человек погибло 8 февраля при попытке пересечь Эгейское море, сообщает Associated Press. По данным турецких СМИ, трагедия произошла на западном побережье Турции в провинции Измир. Мигранты пытались добраться до греческого острова Лесбос.

Спасателям удалось спасти 3 пассажиров судна, об их гражданстве не сообщается.

Читайте подробнее: В Эгейском море утонули 11 мигрантов

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе четырехчасовой неформальной рабочей встречи в Страсбурге обсудили миграционный кризис в ЕС и пути его возможного разрешения, сообщает Reuters.

Участники встречи согласились, что план действий, принятый Еврокомиссией и включающий помощь Греции в контроле ситуации на границах, является приоритетным. Также план предусматривает выделение финансовой помощи Турции для ограничения потока беженцев.

Кроме того, стороны обсудили борьбу против терроризма и противодействие угрозе выхода Великобритании из Евросоюза. Позиция лидеров совпадает в главном — они не намерены «принимать от Лондона какие-либо новые требования и делать ему новые уступки».

Читайте подробнее: Меркель и Олланд в Страсбурге обсудили миграционный кризис

На западе Польши местные органы власти увеличивают число патрулей с целью защиты от незаконного перехода беженцев из Германии в Польшу, сообщает польский культурный центр в Калининграде.

По словам мэра города Губина Варфоломея Бартчака, городские службы безопасности находятся в готовности. О дополнительных патрулях уже попросил погранслужбы глава города Губина в Любуском воеводстве страны.

Читайте подробнее: Польша увеличивает число патрулей на границе с Германией

Власти Турции, на территории которой уже находится 2,5 млн сирийских беженцев, заявили, что уже почти достигнут предел способности страны принимать мигрантов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу и другими официальными лицами Анкары в рамках переговоров по сокращению потока мигрантов в Европу, сообщает Associated Press.

Власти Турции, на территории которой уже находится 2,5 млн сирийских беженцев, заявили, что уже почти достигнут предел способности страны принимать мигрантов. Анкара тем не менее готова продолжать принимать беженцев.

Читайте подробнее: Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит в Турции ситуацию с мигрантами

Около 200 человек в субботу собрались у памятника Свободы в Риге на пикет, направленный против массовой иммиграции. Собравшиеся требовали также распустить Сейм и выйти из Евросоюза, сообщает портал Delfi.lv.

По данным агентства, пикетчики создали символическую цепь из флагов стран Балтии. На мероприятии присутствовали и люди с флагами Польши. Участники акции протеста развернули плакаты на нескольких языках. Среди лозунгов были, например, такие, как «Eiropu — eiropiešiem, Baltiju — baltiešiem» («Европу — европейцам, Балтию — балтийцам»), «Solvitu, Viņķeli, Straujumu uz Ķelni pie melnajiem» («Солвиту, Винькеле, Страуюму — к «черным» в Кельн), «Saeimas partijas nodevīgi atver vārtus iebrucējiem» («Партии Сейма предательски открыли ворота захватчикам»).

Большинство участников пикета — люди старшего возраста. Один из пикетчиков рассказывал собравшимся о том, что все было спланировано давно, «латыши массово покинут эту страну, а сюда приедут арабы, мусульмане и черные». Организатор акции Андис Оролс заявил, что люди в Латвии «начали пробуждаться». «От нашей активности зависит то, какой будет Латвия, и будет ли она вообще суверенным и независимым государством», — отметил он.

Как стало известно позже, во время пикета было совершено нападение на журналистку Латвийского радио, сообщает LETA со ссылкой на информацию радиовещательной компании. Во время трансляции, когда журналистика рассказывала радиослушателям о ходе пикета, ее толкнули и ударили в живот. Кроме того, во время трансляции, а также после нее, участники пикета оскорбляли журналистку. Травм она не получила, отмечают представители радиостанции.

Читайте подробности: В Латвии прошла акция против беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в Турцию для того, чтобы в очередной раз обсудить с турецким президентом Тайипом Реджепом Эрдоганом развитие миграционного кризиса. Однако, как пишет немецкая газета Der Tagesspiegel, прогресса в урегулировании данной проблемы до сих пор незаметно.

Как отмечает автор статьи Томас Зайберт, ни канцлер Германии, ни правительство Турции не могут разрешить конфликт в Сирии, поэтому возможно, что странам ЕС давно стоило вести переговоры лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

Издание утверждает, что в случае если Алеппо будет взят правительственными войсками, власти Турции рассчитывают дополнительно принять более 1 млн беженцев, а дипломаты говорят об «апокалиптических масштабах». Соответственно, еще больше сирийских беженцев направятся в страны ЕС.

Горькая правда заключается в том, что никакие действия Меркель, Эрдогана или Давутоглу не способны привести к решению миграционного кризиса, учитывая его масштаб. Европа слишком долго наблюдала за Дамаском, не вмешиваясь, потому что считала, что происходящее там ее не касается, и теперь этот кризис сам «пришел» в ЕС, считает автор статьи.

Между тем Россия утвердилась как решающая сила в регионе и стремится разрешить конфликт военным путем в пользу своего союзника Башара Асада. Автор статьи подчеркивает, что, «возможно, Европе скоро придется упасть на колени перед Владимиром Путиным», перевод на сайте Ино TV.

Читайте подробнее: Der Tagesspiegel: Европе нужно решать миграционный кризис с Путиным

С сентября 2015 года значительно выросла доля жителей России, считающих, что Европа вправе отказаться от приема беженцев, что людей, не сумевших получить визу, надо высылать (42%), и чаще одобряется идея закрыть границы для беженцев (39%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

У России нет экономических и финансовых возможностей принять беженцев с Ближнего Востока, считают 58% российских граждан. Если беженцы с Ближнего Востока будут стремиться в Россию, принимать их не следует, считают 53% опрошенных, 40% полагают, что их надо приютить на временной основе. «Селить» беженцев в своем населенном пункте не хотели бы 69% респондентов, 26% — не против их принять.

В обоих случаях, да и вообще в отношении к беженцам, молодые значительно толерантнее людей старшего поколения. Мнение, что если бы беженцы приехали в Россию, то проблемы, подобные европейским, возникли бы и у нас, разделяют 86% респондентов.

Телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше проводился 31 января 2016 года по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. Опрошены 1000 респондентов в 320 городах и 160 селах. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

Читайте подробнее: 53% жителей России против приема беженцев с Ближнего Востока