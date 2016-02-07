



ИА REGNUM

Джон Керри на конференции в Риме по борьбе с ИГИЛ призвал союзников делать больше для победы. Кто сколько сможет дать. США уже давно призывают Италию начать операцию в Ливии против ИГ, однако для этого нужно решение Совбеза ООН или просьба самого ливийского правительства, которое пока не просит ничего, кроме гуманитарной помощи. Некоторые аналитики уверены, что США «загребают жар чужими руками». Италия ближе всего расположена к Ливии и, в случае военного вмешательства, даже представить себе не может, сколько еще беженцев хлынут в ЕС. А тут и разговоры о приостановлении Шенгенского соглашения.

Политическое урегулирования кризиса в Сирии, к которому так стремится мировое сообщество во главе с США, наступит очень и очень нескоро. Переговоры по миру в Сирии заморожены, прогресс незначителен. Кажется, что даже в ООН наконец-то поняли, что кому-то очень невыгодно разом остановить войну. Специальный посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура руководствуется решением приостановить переговорный процесс в Женеве из-за больших разногласий между переговорными сторонами, «на данный момент существуют только ссоры и совсем незначительные подвижки в отношениях между Альянсом и Россией».

Стаффан Де Мистура аргументировал свое решение в интервью газете La Repubblica. Мир в Сирии будет «только тогда, когда те, кто делает войну, решат ее остановить». «В Женеве нужно собираться на переговоры, а не тратить время. Если вы не хотите вести переговоры, — продолжает Специальный посланник ООН по Сирии, — переговоров не будет, мы в ООН вернемся к разговору с теми, кто может быть заинтересован в мире, с кем мы можем остановить войну». «Если не хотят мира, мы здесь не будем тратить время, притворяясь, что ведем переговоры».

По мнению издания Huffingtonpost в Италии, конфликт в Сирии не решится никогда, пока НАТО и Россия спорят, в статье цитируются слова Йенса Столтенберга, генерального секретаря НАТО: «Интенсивные российские воздушные атаки с преимущественным поражением войск оппозиции в Сирии, подрывают усилия по поиску политического решения этого конфликта. Кроме того, укрепление российской воздушной деятельности в Сирии создает увеличение напряженности и нарушает границы турецкого воздушного пространства. Это создает риски, напряженности и является вызовом для НАТО, потому что Россия нарушает воздушное пространство НАТО. Существенное накопление российской военной техники в Сирии и в восточной части Средиземного моря также смещает стратегический баланс на этой территории. Вот почему я призываю к политическому решению конфликта в Сирии». При этом Huffingtonpost замечает, что минобороны России жалуется, что было «предложено создать совместный консультативный центр в Аммане для координации операций в Сирии, но это предложение было отклонено США и другими западными странами».

«Гуманитарный кризис усугубляется. Перед десятками тысяч гражданских лиц, спасающихся из Алеппо, окруженного силами Башара Асада при поддержке военной российской воздушной техники, Турция закрыла пограничный переход с Сирией в Килис на юге страны. По словам премьера-министра Ахмета Давутоглу «от 60 000 до 70 000 человек бегут из Алеппо в Турцию». Алеппо, второй по величине город Сирии, является ареной ожесточенных столкновений с начала 2012 года. «Наши европейские друзья хотят, чтобы мы остановили поток беженцев. Но есть ли другой выбор для гражданских лиц в Алеппо? Только убегать от бомбардировок России», — подчеркнул президент Турции Эрдоган, находясь с официальным визитом в Эквадоре».

Il sole24ore откровенно обвинят мировое сообщество в разжигании войны, в нежелании ее остановить, а также в намерении в очередной раз использовать Италию, которая и так очень рискует, имея на юге неспокойного соседа-Ливию.

«Военное продвижение Башара Асада, благодаря, в основном, вмешательству России и поддержке Ирана, переговоры в Женеве в очередной раз поставили в центре внимания наиболее явную ошибку международной политики последних лет: думать, что в 2011 году режим в Дамаске может прекратить свое существование в течение нескольких месяцев. Теперь, когда начались эти невозможные мирные переговоры, кому-то придется поверить в это, даже перед лицом террористических атак, подобных тем, которые произошли в мавзолее Зейнаб около Дамаска. В первую очередь об этом должны подумать Турция и Саудовская Аравия, которые поддерживают джихадистов, но и Соединенные Штаты и Франция, которые думали бомбить Асада в 2013 году, полагая, что его конец близок».

«Тем не менее, по-прежнему все идут по той же дорожке: Турция наложила вето на участие сирийских курдов в переговорах, и никто не говорит ни слова. Региональные конкурирующие державы — Саудовская Аравия, Иран, Турция — не только не смогли найти решение сирийского кризиса, который стал самой большой гуманитарной катастрофой со времен Второй мировой войны, но теперь Москва и Вашингтон должны подталкивать их, чтобы найти решение, в противном случае, все равно будет война, а дипломатическими мерами конфликт не разрешить. Но США и Россия тоже должны решать свои проблемы: по Сирии они сотрудничают против ИГ, но они также конкурируют между собой. Москва намерена сохранить Асада у власти, пока не будет найдено политическое решение, США должны сохранить лицо Турции, члена НАТО и Саудовской Аравии, все более хрупкой опорой политики США в Персидском заливе, погрязшей в войне в Йемене».

В статье приводится одно единственное решение — аналогично тому, которое положило конец войне в Персидском заливе между Ираном и Ираком в 1988: «прекращение огня, победа не будет присуждена никому». «В действительности США и Франция намерены привлечь Италию в случае международного вмешательства, но для его реализации нужен мандат Совета Безопасности ООН или приглашение представителя ливийского правительства, которого на данный момент пока не существует. Начать операцию в Ливии, означает подвергнуть Италию террористическим атакам внутри и за пределами страны, и эти вещи французы и американцы прекрасно знают. Что касается воздушных ударов по халифату, они могут иметь свой эффект, но ограниченный, и примеров в недавнем прошлом хватает».

«Ошибки, которым предшествовало катастрофическое вторжение в Ирак в 2003 году, сделали именно США и их европейские и мусульманские союзники, неистовствующих против режима Асада в Сирии и Каддафи в Ливии, даже не консультируясь с нами. Логика подсказывает, что они должны это исправить: Италия заплатила и продолжает платить с серьезным экономическим ущербом и тысячами беженцев в Средиземном море. Так будет кто-то, кто будет иметь мужество, чтобы сказать это?»

Direttanews перепечатала доклад Rand Corporation, авторитетного американского аналитического центра, основанного в 1946 году, речь идет о России и ее лидере Владимире Путине. Это документ обвиняет НАТО и США, и запускает сигнал тревоги, который касается всей Европы. В сущности, из политического и военного анализа вытекает, что, если Путин хотел бы, Россия могла бы вторгнуться и покорить Восточную Европу всего за три дня. Текст гласит: «Нация Путина слишком долго считалась плохо вооруженной, почти беззащитной. Сегодня, однако, Соединенные Штаты и НАТО не имеют достаточно солдат и танков, которые были бы в состоянии остановить вторжение России в Прибалтику. Правильнее сказать, что НАТО был захвачен врасплох Россией Путина».

RAND Corporation сообщает, что Россия завоюет за 36 часов Эстонию и Латвию, затем дойдет до остальной Европы. НАТО не сможет противостоять. В докладе сказано: «Силы Москвы, даже после контрнаступления НАТО, останутся впечатляющими. Альянс и США, чтобы не потерять Европу и остановить наступление в Прибалтике, не будут иметь никакого выбора, кроме как запустить ядерную атаку, с фатальными последствиями для конфликта, который станет глобальным». Главная мысль доклада такова: НАТО не сможет защитить Европу в случае российского вторжения. И проблема не только в военных, но и экономических ресурсах. По мнению аналитиков, необходимо вкладывать около 1,85 млрд долларов больше, чем те суммы, которые в настоящее время тратятся странами Североатлантического альянса на оборону.

Ведущие итальянские СМИ (Il Corriere della Sera, ANSA, Il Giornale) написали о снимках израильского спутника EROS B (запущен в апреле 2006 года компанией ImageSat International) также, чтобы следить за развитием ядерной программы в Иране), который сделал фотографии российской авиабазы в Латакии в Сирии. Il Corriere della Sera. «Позиционирование самолетов суперджет «Сухой» различных моделей, анти-ракетные батареи, новые ангары. Все это на побережье Средиземного моря. Москва не пришла в Сирию для временных операций в поддержку президента Башара Асада. Тип оборудования и вооружения показывает, что русские находятся там, чтобы остаться, что меняет стратегическую ситуацию в регионе». «После того, как турки сбили российский самолет в конце ноября прошлого года, россияне разместили на базах в Сирии системы воздушной обороны S — 400: фотографии, сделанные со спутника, показывают и ракетные батареи. Это очень мощная система с диапазоном в 400 километров». Как пояснил газете специалист Таль Инбар из израильского института по изучению воздушных и космических стратегических исследований Fisher Institute for Air & Space Strategic, это означает, «что теперь Владимир Путин способен, если он примет такое решение, ограничить действия и налеты любых военно-воздушных сил в любом районе Средиземноморья, а также отслеживать самолеты НАТО. Мы, израильтяне, также должны учитывать это».

Il Giornale цитирует речь представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, в которой он открыто обвинила Анкару в незаконных военных действиях на границе с Сирией в рамках подготовки возможной военной операции. «У нас есть все основания полагать, что Турция готовит военное вторжение на территорию суверенного государства, Сирии, — заявил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков — Мы видим все больше и больше признаков подготовки к военной операции против Сирии. Турция предоставляет оружие террористам и боевикам на северо-западе Сирии. Вот картина КПП на турецко-сирийской границе около Рейханлы-Сармада. И через эту точку на территорию Турции, особенно в ночное время, проходят боевики и привозится оружие, чтобы завоевать Алеппо и Идлиб на северо-западе Сирии».

Министерство обороны Турции категорически опровергает эти обвинения, говоря об «акте пропаганды» со стороны Москвы. Il Giornale пишет о том, что во время конференции по Сирии в Лондоне премьер Турции Ахмет Давутоглу подверг критике российское военное вмешательство в регионе, подчеркнув, что «именно российские бомбардировки создают новый гуманитарный кризис, так как беженцы из Сирии бегут в Турцию». «Слова, произнесенные перед канцлером Германии Ангелой Меркель, звучат как скрытая угроза и намерение шантажировать Европейский Союз, намекая на потоки мигрантов», — резюмируется в статье.

Ну, и любимая тема. Как плохо жить в России. International business times в Италии: «Россия становится все более слабой: безработица продолжает расти».

«Низкие цены на нефть, наряду с западными экономическими санкциями, ранили Россию, сейчас официальные цифры показывают, что в России более миллиона безработных», — сообщается со ссылкой на российские СМИ. «Цифры прозвучали в тот момент, когда премьер-министр Дмитрий Медведев и чиновники собрались вместе, чтобы создать план действий для стимулирования экономического роста в 2016 году».

«Министерство труда России сообщило, что число безработных выросло на 3,4 процента за неделю, с 20 до 27 января, самая высокая беззаботность в Алтайском крае, Туве, Башкирии и в спорном регионе — в Крыму. Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, тем самым вызвав западные экономические санкции, а также конфликт в Восточной Украине. Западные официальные лица, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, подчеркивают, что санкции будут отменены только при условии соблюдения мирных соглашений, подписанных почти год назад. Прекращения огня не было полностью выполнено украинским правительством и сепаратистами, которые обвиняют друг друга в нарушениях».

«Российские официальные лица ищут варианты спасения экономики страны, в планах — сократить расходы на социальные нужды. Минтруда России прогнозирует, что безработица может увеличиться на 6 процентов в 2016, около 4,3 миллионов человек были безработными в России в 2015 году в соответствии с данным Государственной службы статистики».