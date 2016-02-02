Полмесяца аналитические агентства и автопроизводители подводили итоги 2015 года, анализировали данные, прогнозировали, что ждет авторынок в будущем. К счастью, кроме формальностей, цифр и обсуждений январь дал старт для попыток выбраться из кризисной ямы.

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Правительство перешло к действиям

Если верить экспертам, российскому авторынку в 2016 году стоит ожидать еще более серьезных потрясений, чем в 2015-м. После падения на 36% и неутешительных прогнозов стало ясно, что самостоятельно отрасль вряд ли вернется на прежний уровень. И как заявил в конце января премьер-министр Дмитрий Медведев, российский автопром без господдержки в 2016 году не сможет выйти на результаты, которые правительство надеется получить. Таким образом, для достижения намеченных целей государство вынуждено оказывать помощь автопрому и принимать меры для решения имеющихся проблем.

В 2016 году господдержка автопрому составит 50 млрд рублей. Такое распоряжение правительства подписал премьер-министр, о чем стало известно 22 января на совещании в АвтоВАЗе. Средства на программы льготного автокредитования (один из основных методов стимулирования спроса) сократятся по сравнению с 2015 годом до 2,3 млрд рублей. Зато почти 10 млрд рублей будет выделено на реализацию аналогичных программ, действовавших в 2013 и 2015 годах. Более того, не исключено, что по программе льготного автокредитования в 2016 году можно будет приобрести автомобили стоимостью не 1 млн, как было в 2015-м, а 1,15 млн рублей. При значительном повышении цен на авто данное изменение, без сомнений, положительно повлияет на спрос и, как следствие, на показатели продаж.

Также в этом месяце президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение разработать и утвердить стратегию развития автомобильной промышленности и производства автокомпонентов на период до 2025 года. Программа должна быть направлена на обеспечение импортозамещения продукции и технологий. Предполагается, что документ будет подготовлен к 1 марта 2016 года. Стратегия будет включать прогноз рынка, а также план действий, благодаря которому будет возможно обеспечить «эффективное функционирование автомобильной промышленности с учетом текущих экономических тенденций».

Ставки на экспорт

На фоне девальвации рубля одним из основных направлений в 2016 году для автопрома станет налаживание экспорта. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на эти цели будут выделены дополнительные 5 млрд рублей. Как планирует министр, к 2025 году долю экспорта автопрома необходимо увеличить с 7,7% до 25%. Среди главных претендентов на субсидии по экспорту АвтоВАЗ с новинки от Lada Vesta и Lada Xray. Еще осенью 2015 года представители компании заявили о том, что экспорт — одно из важнейших направлений их деятельности, и новые модели Lada планируется вывести как на рынки стран СНГ, так и в Европу и на Ближний Восток уже в 2016 году. Также среди претендентов на субсидии по экспорту такие отечественные производители, как УАЗ, ГАЗ и КамАЗ. Что касается 2015 года, экспорт автомобилей сократился на 25%, импорт — на 50%.

Нас не догонят: рост цен продолжается

Начавшаяся еще в 2015 году тенденция на изменение стоимости автомобилей продолжилась и в январе 2016 года. Среди официально представленных на российском рынке автопроизводителей за январь цены поменялись у тридцати из них, в основном — в сторону повышения, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Так, за первые десять дней января изменения в прайс-листах произошли у семнадцати компаний (Chevrolet, Citroen, Datsun, Ford, Geely, Hyundai, Jaguar, KIA, Land Rover, Lifan, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Skoda, Volkswagen, АвтоВАЗ). Важно отметить, что предварительно об изменении цен официально сообщали только четыре компании: УАЗ, GM-АвтоВАЗ, Renault и Volvo Сar Russia.

Из-за девальвации национальной валюты импортеры вынуждены пересматривать цены на автомобили, чтобы уравновесить стоимость автомобиля в рублях и валюте. Такое мнение высказал генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. «Импортеры крайне неохотно и вынужденно идут на этот шаг. Но это закон рынка — никто не хочет терять доходность», — считает эксперт. По его словам, повышение будет продолжаться, если будет сохраняться обесценивание рубля.

Lada по цене иномарки

Тем временем российские автопроизводители, несмотря на нестабильность на рынке, продолжают готовиться к выпуску новой модели. Так, в январе была рассекречена стоимость второй революционной новинки АвтоВАЗа — Lada Xray. Стартовая цена машины составляет 589 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе компании. Таким образом, отечественная Lada оказалась дороже своего прямого конкурента иностранного производства Renault Sandero (от 419 тыс руб). Готов ли российский к покупке отечественной «Лады» по цене иномарки, станет известно только после официального старта продаж Xray, намеченного на 14 февраля 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выпуском Lada Vesta и Lada Xray АвтоВАЗ планирует занять около 20% всего рынка России, а также повысить уровни продаж в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.