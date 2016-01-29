



wallpapercave.com Нефть

Резкий рост цен на нефть.

Заседание Банка Японии.

Заседание ЦБ РФ.

На этой неделе цены на нефть марки BRENT совершили рывок с 30 долларов до 35 долларов за баррель. Поддержку им оказало решение ФРС США сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 0,25−0,5%, а также новость о возможном снижении в феврале странами ОПЕК и РФ (которые добывают в сутки порядка 42,5 млн баррелей) добычи нефти на 5%. Возможное сокращение добычи нефти на 2,125 млн баррелей в сутки устранило бы дисбаланс между спросом и предложением на нефтяном рынке, который сейчас составляет порядка 1,5−2 млн баррелей в сутки. В феврале мы ожидаем выхода цен на нефть в диапазон 35−40 долларов.

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29 января Банк Японии заявил о понижении ставок по депозитам коммерческих банков, превышающим установленные нормы резервирования, до — 0,1% с 0,1%. (Сейчас отрицательные процентные ставки по депозитам используют Центробанки еврозоны, Швеции, Дании и Швейцарии). При этом он заявил о намерении расширять денежную базу прежними темпами — на 80 трлн йен в год — для достижения целевого показателя базовой инфляции в 2%(г/г). Банк Японии отметил, что готов и дальше снижать ставку в случае необходимости.

Решение смягчить монетарную политику связано с ухудшением ситуации в мировой и национальной экономике и снижением инфляционных ожиданий в стране. В декабре расходы японских домохозяйств снизились на 4,4%(г/г), в ноябре снижение показателя было меньше и составляло 2,9%(г/г). После ноябрьского снижения на 0,9%(м/м) объем промышленного производства в Японии в декабре снизился на 1,4%(м/м), а базовая инфляция сохранилась на уровне 0,1% годовых.

Как ожидает регулятор, его действия позволят базовой инфляции к концу марта 2017 года вырасти с текущих 0,1% до 0,8% годовых (ранее ожидалось повышение до 1,4% годовых). Решение японского регулятора привело к снижению доходности японских государственных облигаций и ослаблению йены на международном валютном рынке. В частности доходность 10-летних облигаций Японии после заседания регулятора снизилась с 0,226% до 0,104%, пара USD/JPY выросла с 118,5 до 121,0, индекс Nikkei 225 вырос на 2,8% до 17 518,3 пункта. Текущее ослабление японской валюты, которая в январе тестировала уровень в 116 йен за доллар (из-за обвала китайского фондового рынка и цен на нефть), окажет поддержку чистому экспорту, который входит в структуру ВВП страны.

29 января ЦБ РФ сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 11% годовых, как и ожидалось. Регулятор отметил, что из-за очередного снижения цен на нефть (в январе с 37,5 долларов до 35 долларов по марке BRENT) инфляционные ожидания в РФ выросли. В случае усиления инфляционных рисков Банк России не исключает ужесточения денежно-кредитной политики.

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Ключевая ставка: Неопределенность событий и ожидания стабильности

Решение Банка России не оказало практически никакого влияния на курс рубля, так как было ожидаемым. На следующей неделе ставки межбанковского кредитования в РФ могут снизиться (из-за завершения январского налогового периода), что создаст предпосылки к некоторому ослаблению рубля (до 77 рублей за доллар).