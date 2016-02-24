



Якопо Тинторетто. Старик и юноша

В Казахстане назвали дату проведения очередных внеочередных (прошлый созыв парламента также самораспустился. — ИА REGNUM) выборов в нижнюю палату парламента (Мажилис) и Маслихаты (местные представительные органы. — ИА REGNUM): 20 марта. Депутатов от Ассамблеи народа Казахстана в нижнюю палату парламента будут избирать 21 марта. О том, почему и чем именно важно это событие для политической жизни страны, в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал политолог Марат Шибутов.

ИА REGNUM: Марат, давайте в двух словах обозначим особенности работы парламента в Казахстане. Чтобы стало понято, почему с одной стороны выборы воспринимаются общественностью как нечто от нее отстраненное, а с другой стороны им уделяется достаточно внимания со стороны власти.

Тут двоякая вещь. Во-первых, со стороны элиты парламент считается весьма важным сосредоточением власти, так как он придает легитимности всей системе власти, позволяет лоббировать интересы элиты через законы и депутатские запросы и еще через многочисленные закулисные переговоры.

Со стороны населения парламент не воспринимается значимым вот по каким причинам. Есть масса возможностей лоббировать свои интересы через другие каналы: через СМИ, прямое обращение в исполнительные органы, прокуратуру, Национальную палату предпринимателей, через другие общественные организации, есть еще общественная приемная «Нур Отан» (партия власти. — ИА REGNUM) и т.д. Также партиями охвачено небольшое количество казахстанцев — не более полутора миллионов при общей численности населения в 17,5 млн человек, а активная партийная тусовка еще меньше. Кроме того, надо отметить, что население в целом юридически неграмотно и поэтому не умеет в большинстве случаев правильно жаловаться и отстаивать свои интересы.

То есть фактически парламент для казахстанцев — это как страховые компании, которые есть и работают, но у населения нет культуры их массового использования. К примеру, после любой чрезвычайной ситуации выясняется, что никто из бизнесменов или владельцев домов свою собственность не страховал. Конечно, можно сказать, что такая индифферентность происходит из-за голосования по партийным спискам, но в реальности люди не обращаются и к депутатам Маслихатов, которые четко привязаны к своим участкам.

ИА REGNUM: В чем значение совмещения выборов в Мажилис парламента и в Маслихаты всех уровней?

На мой взгляд, власть всерьез надеется, что представительная ветвь станет медиатором и модератором диалога власти и народа в этот кризисный период. Соответственно, к их кадровому составу выдвигаются новые, более высокие требования. Из-за этого и происходит столь масштабная ротация.

ИА REGNUM: Есть мнение, что новичков в шестом созыве может оказаться не более 20%.

Мнение на то и мнение, что в реальности результат может оказаться другим — тут все зависит от конкретной партийной верхушки в целом. Я предполагаю, что состав обновится примерно наполовину — это было бы справедливо и правильно, плюс парламент стал бы менее возрастным. Хотя конечно, большинство депутатов постарается переизбраться.

ИА REGNUM: За счет каких ресурсов возможно обновление?

У нас довольно много государственных служащих, бизнесменов и общественников, которые являются членами партий — уже половину от 98 человек можно в любом случае найти (количество депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам. — Прим. ИА REGNUM ).

ИА REGNUM: Вы говорили, что истинное значение этих выборов — в транзите власти. Поясните, пожалуйста, свою мысль.

Как видно из последних перестановок и поправок в Закон «О государственной службе» относительно возраста, в стране происходит масштабный транзит власти с переходом ее к более молодому поколению. Массовый уход на пенсию государственных служащих старше 63-х лет, а возможно также омоложение представительной ветви власти, — это и есть вехи по транзиту власти от советского поколения к постсоветскому.

ИА REGNUM: Разве речь не идет о том, чтобы сократить со временем президентские полномочия и увеличить парламентские?

Речь идет о том, чтобы сократить со временем полномочия исполнительной власти в целом в пользу представительной.

ИА REGNUM: Что является предпосылкой для ожидания таких перемен?

Я об этом говорил в своей статье про управленческий кризис в Казахстане. В общем, сейчас время так ускорилось и столько новых вызовов появилось, что люди старшего поколения не могут на них реагировать. К примеру, лучше всего это показала реакция на информационные паники в социальных сетях.

ИА REGNUM: О каком временном горизонте речь?

Три-пять лет.

ИА REGNUM: Это реально? Что даст такой транзит для населения, элиты и внешних игроков?

Я думаю, вполне можно этого добиться, но только со сменой сырьевой модели на другую. Тогда исполнительная власть не будет так сильно контролировать деньги в стране, потому что сырьевая рента сократится. Соответственно, вырастет роль других центров силы. К примеру, вот будет земля приватизирована — это будет уже совсем другой расклад в элите. Такой вид транзита усложнит задачи для внешних игроков, так как групп в элите будет больше. А население почувствует изменения, потому что уровень политической конкуренции вырастет.

ИА REGNUM: Из шести партий у двух нет действующих сайтов. Пока незаметно особой активности с их стороны. Три партии, работавшие в пятом созыве парламента, показали то же единодушие (при самороспуске), что и «Нур Отан» в свое время. Парламент все-таки представительный орган. Кого и что он сейчас представляет — не формально, а по сути?

Техническая поправка — в реальности у нас 7 партий, просто «Азат», несмотря на то, что юридически существует, фактически не действует, то есть люди просто взяли и разошлись. Сайтов нет у «Бирлика» и «Азата», «Ауыл» уже сделал новый сайт.

Теперь по существу вопроса — фактически партии представляют интересы различных групп. К примеру, «Нур Отан» представляет госслужащих и бюджетников, а также сотрудников организаций с государственным участием, «Ак Жол» представляет собой часть бизнесменов и национальной интеллигенции, Коммунистическая народная партия Казахстан — часть малого и среднего бизнеса, плюс пенсионеров, обновленный «Ауыл» включает в себя в основном аграриев и т.д. Разумеется, они представляют мнение не всей этой социальной группы, а лишь той ее части, которая является членами партий и при этом еще и руководителями организаций.

В целом, кого и что они лоббируют, можно увидеть по полемике, депутатским запросам и законопроектам, которые инициировали сами депутаты. Другое дело, что партийная идеология у нас еще не устоялась, поэтому часть публичной деятельности и риторики партийных лидеров не совпадает с реальными целями и задачами партий.

ИА REGNUM: Насколько сегодня депутаты связаны со своими избирателями? В том числе из регионов?

Всю деятельность депутата можно посмотреть на его странице на сайте парламента. Там отображено все, чем он публично занимается. И там обязательно есть несколько поездок в регионы в год, причем, поездка включает в себя не только встречи с местными организациями и населением, но и выездные совещания комитетов, где частично обсуждаются различные региональные проблемы. Просто это особо не афишируется и не обсуждается в СМИ.

ИА REGNUM: Вопрос организационного характера. Коль скоро все созывы не доживают до конца законодательно установленного срока работы, то почему бы законодательной ветви власти не изменить законы, чтобы как-то состыковать то, как положено, и то, как получается проводить парламентские выборы.

Как правило, досрочные выборы связаны с различными кризисами, которых мы не можем избежать в силу слабости нашей страны. Я думаю, мы перейдем к соблюдению нормативных сроков выборов только при развитии внутреннего рынка и меньшей зависимости от мировой конъюнктуры. Чем меньше мы будем зависеть от внешних сил, тем устойчивей будут наши институты.

ИА REGNUM: Получила письмо от «Общества Молодых Профессионалов» о том, что «в конце 2016 года мы устроим большой костер сжигания не нужной стране макулатуры (имеются в виду неработающие законодательные акты. — Прим. ИА REGNUM.) и проведем Альтернативные выборы в Альтернативный парламент из патриотически настроенных граждан». Парламент у нас все-таки один, к чему эта альтернативная реальность?

Ну, я так думаю, если парламент избирают обычные граждане, то альтернативный парламент нужен для альтернативно одаренных граждан. Каждому нужны свои игрушки. А если серьезно, надо уметь использовать все возможности, предоставляемые существующей системой — они далеко не все исчерпаны. Есть, конечно, исключения вроде нескольких громких судебных дел, которые явно противоречат интересам общества и законам, например, дела Анастасии Громцевой и Александра Кузнецова, но в остальном за свои интересы вполне можно побороться.