Нефть, курс рубля, экономика

tyt.by Сто рублей

Аналитики вновь заговорили о курсе 100 рублей за доллар. Как заявил 19 января руководитель департамента аналитики PROFIT Group Глеб Задоя, пара доллар/рубль уверенно целится на максимум 2014 года в районе 80 рублей. Он полагает, что вблизи данного значения будет некоторая консолидация курса, но при продолжении падения цен на нефть доллар гарантированно превысит данное значение.

«Цели для роста с технической точки зрения называть сложно, так как выше 80 курс доллара в истории еще не поднимался. Ориентирами будут круглые числа — 85, 90, 95, 100 рублей за доллар. При этом стоит учитывать, что подъем к 100 возможен лишь в случае снижения цен на Brent хотя бы до 20 долларов за баррель. Верится в это с трудом, хотя все достаточно близко», — пояснил он.

При этом уровень экономики России уже рассматривается как угрожающий нацбезопасности. Как заявили в пресс-службе Совета безопасности РФ, помощник главы Совета безопасности РФ Сергей Вахруков обратил внимание, что российская экономика продолжает оставаться сырьевой и сохраняет низкую конкурентоспособность, а эти факторы обозначены как угрожающие в Стратегии национальной безопасности.

В числе главных стратегических угроз он также перечислил: низкую конкурентоспособность, сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокую зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении перспективных технологий, несбалансированность национальной бюджетной системы, недостаточный объем ресурсов для кредитования, незащищенность национальной финансовой системы, а также ряд других вызовов и угроз.

Читайте подробнее: «Экономика России находится на уровне, угрожающем нацбезопасности»

Напомним, что новую стратегию национальной безопасности РФ утвердил в конце 2015 года президент РФ Владимир Путин.

Добавим, что Международный валютный фонд (МВФ), как и предполагалось, ухудшил прогноз падения ВВП РФ в 2016 г. до — 1% с — 0,6% по предыдущему прогнозу. Согласно данным январского доклада, Россия будет оставаться в состоянии рецессии.

Ранее об этом: МВФ ухудшил прогноз по экономике России на 2016 год на 0,4%

МВФ ухудшил прогноз по экономике РФ на 2016 год

Отметим, что котировки нефти Brent 19 января поднялись выше отметки $30 за баррель, а рубль показал небольшой рост к доллару.

Тем не менее серьезной надежды на рост цены на нефть в 2016 году у экономистов нет. Согласно новому прогнозу, составленному Международным энергетическим агентством (МЭА), падение цен на нефть усилится из-за ухудшения спроса и выхода на рынок Ирана.

Как пишут «Ведомости», по данным МЭА, в этом году страны, не входящие в ОПЕК, сократят добычу на 600 тыс. баррелей в день, однако возвращение Ирана на рынок сможет восполнить этот пробел уже в середине 2016 г. В результате переизбыток нефти на рынке может составить 1,5 млн баррелей в день в первой половине года, «и, если что-нибудь не изменится, рынок нефти может утонуть в избытке».

Также читайте: Новый прогноз МЭА: добыча нефти в 2016 году составит 95,7 млн барр/сутки

Новый скандал Саакашвили

Губернатора Одесской области Михаила Саакашвили обвинили в разглашении гостайны. Он выложил в сети видеоролик с записью встречи с бойцами батальона «Шторм» в зоне боевой операции.

По сообщению ТСН, на видео обозначены позиции блокпостов украинских силовиков в Донбассе: секретный пост наблюдения и оперативная карта с пояснениями командира батальона.

Телеканал также продемонстрировал видео, снятое военнослужащими подразделения, которое посещал Саакашвили. Один из военнослужащих заявил: «Снять на видео все блокпосты, которые мы охраняем, лица наших бойцов и выставить это в интернет — это просто «профессионализм» высшей, как говорится, степени».

Этот поступок расценивается как пиар, но ответственность за него понести придется. Видеоматериалы губернатора из зоны АТО станут предметом изучения контрразведки.

А первый замглавы комитета Совета Федерации РФ по безопасности Франц Клинцевич заявил, что за разглашение военной тайны главу Одесской области Михаила Саакашвили следует отдать под суд. «Главным делом жизни Михаила Саакашвили — и тогда в Грузии, и сейчас на Украине — был и есть пиар себя любимого. Ради него нынешний глава Одесской области готов на все», — подчеркнул сенатор.

Подробнее в материалах:

Саакашвили раскрыл секретные позиции украинских силовиков в Донбассе

Михаила Саакашвили следует отдать под суд — Клинцевич

Свиной грипп уже убивает

В последние дни все чаще звучат сообщения о вспышках свиного гриппа в российских регионах. Случаи заболевания есть в Москве, Дагестане, в Псковской и Ленинградской областях, на Урале, в Сибири, на Юге и в Поволжье, а также на Дальнем Востоке.

Отдельно стоит обратить внимание на смертельные случаи:

В Ивановской области от свиного гриппа скончался подросток

В Челябинской области зафиксирован случай смерти от свиного гриппа

Грипп и пневмония в Адыгее убили шесть человек

В Екатеринбурге от свиного гриппа умер мужчина

Число жертв гриппа в Ростовской области возросло до четырёх

От свиного гриппа в Петербурге умерло пять человек

Два человека скончались в Ленобласти от «свиного гриппа»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подготовила памятку для населения России о том, как защититься от свиного гриппа.

Роспотребнадзор призывает часто мыть руки, чистить и дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства.

Рекомендуется избегать близкого контакта с больными людьми (соблюдать расстояние не менее одного метра), избегать поездок и многолюдных мест. Ведомство напомнило о необходимости прикрывать рот и нос платком при кашле или чихании, а также не трогать руками глаза, нос или рот, поскольку вирус распространяется этими путями.

Роспотребнадзор также советует не сплевывать в общественных местах, надевать маску или использовать другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

Медики особо подчеркивают, что свиной грипп 2016 года отличает скорость и тяжесть развития заболевания. Грипп у пациентов начинается внезапно и развивается стремительно — буквально молниеносно. А умирают пациенты не собственно от гриппа, а от вызванных им осложнений.

Гибель младенцев

Еще один громкий скандал разразился в Орловской области. Орловский СКР возбудил дело после гибели восьми младенцев в роддоме.

С 3 по 18 января 2016 года в БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр» зарегистрировано 8 фактов смертей новорожденных. В 7 случаях у рожениц принимались преждевременные роды. Младенцы были рождены с различного рода патологиями и аномалиями развития, отмечается в сообщении СКР.

«Учитывая, что в столь короткий временной период в одном и том же медицинском учреждении констатировано значительное количество смертей новорожденных, исходя из объема следственных мероприятий, в целях объективного установления всех обстоятельств произошедшего, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — добавили в ведомстве.

Разбирательство будет проводиться по каждому конкретному случаю.

Об этом подробнее:

Смерть в орловском роддоме восьми младенцев стала уголовным делом

Гибель детей в Орловском роддоме: подробности

Кроме того, как заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова дала поручение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения осуществить проверку по данному факту.