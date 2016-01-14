



Иван Шилов ИА REGNUM

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Сегодняшняя экономическая ситуация не имеет ничего общего с кризисом-1998, считает председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Мы находимся в принципиально другой экономической ситуации, которая не имеет ничего общего с 1998 годом», — заявила она в ходе Гайдаровского форума.

По ее словам, существуют определенные риски, которые связаны с исполнением бюджета на 2016 год, но «основная проблема кроется в том», «что и какие шаги мы должны предпринимать и в какие сроки для того, чтобы исполнить или скорректировать тот утвержденный закон [об однолетнем бюджете], который получил право закона буквально в декабре 2015 г.».

А накануне в ходе Гайдаровского форума глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил повторение кризиса-1998. По его мнению, это станет возможным, если бюджет не удастся адаптировать к новым реалиям.

Из-за падения цен на нефть (Brent подешевела до $30 за 1 барр) правительство РФ вынуждено искать способы балансировки бюджета-2016.

Параметры казны принимались, исходя из стоимости барреля в $50. Минфин предлагает остальным ведомствам урезать расходы на 10%. Если министерства не представят свои программы по экономии, их траты будут секвестированы в принудительном порядке.

К 1998 г. Россия накопила огромный госдолг, который оказалась не в состоянии обслуживать. А без внешних заимствований страна не могла финансировать бюджет. Ситуацию усугубляло снижение мировых цен на нефть и газ. В августе произошел обвал на биржах РФ, в стране вырос спрос на валюту. Курс рубля к доллару упал почти в 2 раза. Правительство Сергея Кириенко объявило о фактическом дефолте и девальвации рубля.

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Проклятье перевала Дятлова

Установлена личность мужчины, найденного мертвым в районе перевала Дятлова. Это 47-летний житель Челябинской области, уроженец города Рудный (Казахстан). При погибшем был паспорт.

«При внешнем осмотре тела умершего установлено, что телесных повреждений у мужчины не имеется, одежда без повреждений. Также выявлены явные признаки переохлаждения», — говорится в пресс-релизе СК РФ.

Погибший, по предварительным данным, был туристом.

Спасатели и криминалисты намерены доставить тело в город Ивдель.

Перевал, расположенный в Свердловской области, был назван в память о туристической группе под руководством Дятлова, погибшей зимой 1959 г. на Северном Урале. Причина смерти девятерых советских лыжных туристов до сих пор не выяснена.

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Возвращение «Турецкого потока»

Реализация проекта «Турецкий поток» может возобновится уже в 2016 г., заявил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, российские власти готовы к возобновлению проекта и ждут инициативы от ЕС и Турции."Еще на повестке дня, возможно, и «Турецкий поток». Я знаю, что и Еврокомиссия, и министры энергетики европейских стран работают над этим вопросом», — заявил министр.

В то же время Новак подчеркнул, что «ключевым газовым проектом» 2016 года в России считают «Северный поток — 2».

Выводы необоснованны

Заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой в своём письме в Совет по безопасности Нидерландов выразил несогласие с выводами голландской комиссии о том, что авиалайнер МН-17 был сбит зенитной ракетой с боеголовкой 9Н314М.

В письме он изложил новые факты, опровергающие выводы голландской стороны. Документ адресован председателю совета по безопасности Нидерландов Тьеббе Яустре.

Сторчевой обратил внимание на то, что российские эксперты в результате проведённого расследования убедились: сведений, которыми оперировали Нидерланды, недостаточно для выяснения причин крушения МН-17.

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Разобраться со «смелыми»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не должно быть участников вооруженного конфликта на Украине.

«Некоторые т.н. смелые люди, воевавшие в Донбассе боевики, позируют уже в Минске с оружием», — сказал он, подчеркнув, что отношение Белоруссии «к таким воякам, которые воевали на Украине с той или иной стороны, известно».

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Вдруг … Саакашвили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась впечатлениями от просмотра украинского ТВ, на котором обсуждалась фигура Михаила Саакашвили.

Соответствующую запись она сделала на своей странице в Facebook:

«Утром включаю ТВ. Вдруг … Саакашвили. В студии украинского телеканала ведущая и психолог разбирают психологический портрет губернатора Одессы на предмет нормальности».

По её словам, одесский губернатор играет сам себя, к чему в итоге и пришли специалисты: «Вывод психолога обнадежил: Михаил Саакашвили играет роль Михаила Саакашвили».