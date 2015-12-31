Представляем итоги Калининградской области на основе новостной ленты ИА REGNUM 2015 года. Для удобства восприятия события изложены в алфавитном порядке.

stranakontrastov.ru Главная достопримечательность Калининграда — Кафедральный собор с могилой Канта — в редкие морозные дни

А — Ан-26. Бомбардировщик Балтийского флота прославил Калининградскую область после того, как немецкие СМИ опубликовали прикреплённые к самолёту авиабомбы с надписями «На Берлин» и «За Сталина». Флотский юмор переоценили на Западе.

Б — БРЭЛЛ. Ставшая популярной в уходящем году аббревиатура (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) символизирует куда больше, чем энергетическое кольцо, из которого планируют выйти Прибалтийские страны, грозя устроить Калининграду тёмную. Распад БРЭЛЛ — это начало конца, прежде всего, самой Прибалтики.

В — Ветряки. В подтверждение выше прочитанного абзаца Калининградская область пригласила в 2015 году «Государственную электросетевую корпорацию Китая» инвестировать в парк ветрогенерирующих энергоустановок площадью свыше 100 га.

Г — Герой Галина Громова. Единственным учителем страны, получившим звание Героя Труда Российской Федерации, в 2015 году стала представитель Калининградской области, преподаватель лицея № 7 г. Черняховска Галина Громова. Возрождённую золотую медаль Владимир Путин вручил на Первомай.

Д — «Дёнхофф». В Калининграде впервые открыл для туристов двери старый форт, названный в честь немецкого рода (один из последних представителей рода, графиня Марион Дёнхофф после прихода к власти нацистов встала в открытую оппозицию к режиму, а в 1944 году стала участником заговора против Гитлера). За последние 70 лет мало кто бывал в крепости, поскольку объект принадлежал Минобороны.

Е — Евросоюз. Несмотря на заморозку отношений на высшем уровне, в 2015 году ЕС выделил 67 млн евро на программу приграничного сотрудничества Польши и Литвы с Калининградской области (в соотношении 48 млн евро — Польше, а 19 млн евро — Литве).

Ё — Ёлки. Под занавес 2015 года неизвестные совершили масштабную вандальную выходку, срубив под Калининградом 73 ёлки, высаженные четыре года назад во время всероссийской акции «Миллион деревьев».

Ж — Жизнь. Фраза «Жизнь в Калининграде» в 2015 году вышла в топы в интернет-поисковиках. «Про Калининград: плюсы и минусы», «Отзыв о жизни в Калининграде зимой», «Переезд в Калининград из Сибири» — лишь малая часть запросов. По данным статистики, в российский эксклав за последние три года приехало на ПМЖ более 30 тысяч человек из «большой России». «Из Калининградской области люди не уезжают. В отличие от Прибалтики», — сказал ИА REGNUM губернатор Николай Цуканов.

З — Засы́пали. Осенью в Зеленоградском района был ликвидирован крупнейший в мире незаконный янтарный карьер. Ежемесячно на этом участке нелегально добывалось до одной тонны янтаря, тогда как объем ежегодной добычи янтаря на Калининградском комбинате достигает 300 тонн в год.

И — «Искандер». В 2015 году сухопутные войска в Калининградской области были усилены знаменитыми ракетными комплексами, которые лишь одним названием вызывают у европейского обывателя панические настроения (привет букве «А»).

Й — Йенгедт. Депутат Госдумы от Калининградской области Игорь Ревин женился на гражданке Таиланда Джарии Йенгедт, чем немало удивил своих избирателей.

К — Капуста. Калининградская область впервые экспортировала плодоовощную продукцию в Евросоюз. 20 тонн калининградской капусты ушло в Польшу, которая ещё недавно кормила калининградцев (привет букве «Я»). Белые кочаны из России с учётом доставки оказалась дешевле в два раза, чем польская продукция.

Л — Лох. Слово, приобретшее философский смысл минувшим летом, когда калининградская молодёжь так охарактеризовала великого мыслителя Иммануила Канта. Срежиссированный скандал прогремел на всю Европу.

М — Молитва. Осенней порой мэр Калининграда Александр Ярошук призвал чиновников молиться, «чтобы зима была тёплая», поскольку снегоуборочные машины изношены. Итог — несмотря на декабрь, в городе — трава зелёная.

Н — Надежда. Наши коллеги дошли до президента России, чтобы восторжествовала справедливость в деле о сбитой на «зебре» журналистке «Комсомольской правды» Надежде Ржевской. После обещания Путина разобраться уголовное дело в отношении курсанта института ФСБ было возбуждено.

О — Остров Октябрьский. Остров на городской реке Преголя, стоявший заброшенным ещё с немецких времён, начал жить новой жизнью. Здесь стартовало строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года.

П — Прогноз потопа. Осенью НАСА заявило, что из-за таяния ледников значительные территории Калининградской области окажутся под водой. Профессор БФУ им. Канта Вячеслав Орлёнок назвал подобные прогнозы «идиотизмом американцев», рассчитанным на испуг россиян.

Р — Роботаракан. В Калининграде создан уникальный биоинспированный роботаракан для поиска людей под завалами. Он имеет длину 10 см, передвигается со скоростью 30 см/сек. Авторы приборчика — учёные БФУ им. Канта.

С — 70%. С таким результатом Николай Цуканов выиграл выборы губернатора, став первым главой в новейшей истории Калининградской области, переизбравшимся на второй срок.

Т — Трещина. Главная достопримечательность Калининграда — Кафедральный собор с могилой Канта — под угрозой. На здании 14-го века обнаружены трещины в фундаменте, разрушение кирпичной кладки и другие признаки дефекта конструкции.

У — Успокоил. Американский генерал-майор Марк Маккуин, командовавший летом учением «Удар мечом-2015» в Прибалтике, успокоил население российского эксклава: НАТО нападать на Калининградскую область не будет. (Наверное, всё же потому, что у нас есть кое-что на буквы «А» и «И»).

Ф — Флаг. В Калининграде была поставлена точка в провокации трёх общественников, повесивших флаг Германии над зданием УФСБ. Суд приговорил онемеченную троицу к одному году и месяцу лишения свободы, однако зачёл срок пребывания под стражей и освободил из зала суда.

Х — Хлеб. В 2015 году Калининградская область вошла в тройку лидеров по средней урожайности зерна — 45,7 центнера с гектара — наряду с Краснодарским краем (58,5 центнера с гектара) и Адыгеей (48 центнеров с гектара).

Ц — Целау. В августе в Калининградской области выгорело одно из самых крупных верховых болот в Центральной Европе — Целау с уникальными зыбучими травяными коврами. Эксперты считают, что на восстановление экосистемы уйдёт не меньше десяти лет.

Ч — Черняховский. Осенью власти польского города Пенежно снесли памятник дважды Герою Советского Союза Ивану Даниловичу Черняховскому, освобождавшему от нацизма отцов и дедов нынешних польских чиновников. Калининградцы воссоздали мемориал в городе, носящем имя генерала.

Ш — Шпроты. Калининградские рыбопереработчики впервые вышли на круглосуточное производство шпрот, полностью отказавшись от импорта сырья из Литвы, Латвии и Эстонии.

Щ — Щебень. Половину импортного потока, проходящего через Калининградский морской торговый порт, составил щебень. Город строится «неплохими темпами», отметил летом премьер Дмитрий Медведев.

Ъ — В Калининградской области через сто лет было обнаружено удивительное послание наших соотечественников. В городе Краснознаменске найден кирпич, на котором вырезано гвоздём слова ещё с «еръ»: «Здесь работало (далее неразборчиво, предположительно — число) русскихъ, 1916 г.». По предположению историков, немцы использовали труд русских пленных Первой мировой войны в строительстве здания, в котором через тридцать лет станут учиться и по сей день учатся русские дети.

Ы — Ыкунин. Читатель возразит — почему Ы, ведь фамилия этого человека, за месяц не раз удивившего страну (сначала неожиданной отставкой с поста главы РЖД, затем сватаньем в сенаторы от Калининградской области, после — неожиданным превращением в «чрезвычайного и полномочного посла» и столь же неожиданным отказом от сенаторства), начинается на последнюю букву алфавита? Просто, может, мы ещё не всё знаем про этого человека. Вот поэтому и «Ы».

Ь — В Калининграде была демонтирована мемориальная доска немецкой поэтессе Агнес Мигель, клявшейся в верности Гитлеру и не отказавшейся от идей национал-социализма после бесславного конца рейха. Этот «мягкий знак» от германской soft power провисел на западе России более двух десятков лет и был ликвидирован благодаря действиям прокуратуры.

Э — Экскурсоводы. В Калининградской области выпустились первые аккредитованные экскурсоводы, среди которых есть своя гордость — Светлана Нигматуллина. Девушка, передвигающаяся на инвалидной коляске, стала первым в России дипломированным гидом, которая разработала собственный туристический маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ю — Юрмала. Калининградцы не раз за лето вспомнили жителей этого славного латвийского города, из-за недальновидности своих политиков потерявшего возможность зарабатывать на фестивале КВН, который переехал на российский берег Балтики.

Я — Яблоко. В 2015 году Калининградская область стала абсолютным лидером по развитию промышленного садоводства на Северо-Западе. В регионе было заложено 18 яблоневых садов общей площадью 200 гектаров. Польские яблоки ушли в историю, как ушёл в историю 2015 год. С Новым годом, калининградцы и гости самого западного российского региона! Ждём вас в 2016 году…