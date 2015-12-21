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akcent.org.ua Запрет на украинские товары

В отношении Украины, поддерживающей наряду с некоторыми другими странами санкции в отношении РФ, со стороны России вводятся ответные санкции: продуктовое эмбарго и таможенные пошлины. Меры вводятся с 1 января для защиты российского рынка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На совещании со своими заместителями премьер-министр сообщил, какие меры будут предусмотрены в отношении Украины: «С 1 января 2016 года в отношении Украины будут применяться ввозные пошлины, предусмотренные единым таможенным тарифом ЕАЭС, то есть на Украину будет распространяться режим наибольшего благоприятствования без каких-либо исключений».

Читайте подробнее: Украина получит продуктовое эмбарго в ответ на поддержку санкций против РФ

Постановлением правительства РФ с 1 января 2016 года вводится запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции,

Принятое решение направлено на распространение специальных ответных экономических мер в отношении Украины.

Напомним, ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщал, что с 1 января 2016 года на Украину будут распространены ответные экономические меры в связи с ее присоединением к антироссийским санкциям Евросоюза и США.

Читайте подробнее: Россия вводит запрет на ввоз продовольствия с Украины

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин добавил, что если власти РФ не смогут предложить Киеву адекватную цену на газ, то Украина просто не будет покупать данный вид топлива у РФ

В первом квартале 2016 г. Украина буде покупать у РФ «голубое топливо» при условии снижения его стоимости ниже $200 за одну тысячу кубических метров. Об этом, как передает «Говорит Москва», заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«С европейского направления мы покупаем газ по цене меньше $200, — сказал министр энергетики. — Более того, у нас запасов достаточно, чтобы спокойно смотреть на прохождение отопительного сезона, поэтому я не вижу причин соглашаться на то, что нам предложат».

Читайте подробнее: Власти Украины назвали условие закупок газа у РФ

Украина откажется от тепловой энергетики в пользу атомной. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко во время открытия линии электропередач «Ровенская АЭС — Киев», сообщает корреспондент ИА REGNUM

Порошенко отметил, что эта линия электропередачи защитит Киев и область от веерных отключений зимой. И отметил, что нехватка угля антрацитовой группы заставляет Киев больше надеяться на атомную энергетику. Дефицит антрацита связан с тем, что большая часть такого угля добывается в неподконтрольном Украине Донбассе.

«В 14 году доля атомной энергетики составляла не более 48%. На сегодняшний день за счет введенных мер министерством энергетики увеличена доля атомной энергетики до 55%. Сейчас этот процесс будет продолжаться. Это позволит нам иметь более конкурентоспособный тариф за счет атомной энергетики, уменьшить кардинально нашу зависимость от импорта энергетического угля» — сказал Порошенко.

Читайте подробнее: Порошенко: «Украина будет увеличивать производство атомной энергии»

Вопросы снижения цен на российские нефть и газ при поставках в Белоруссию в 2016 году не обсуждались в Кремле и не обсуждаются. Об этом 21 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Отвечая на данный вопрос, Песков категорично заявил: «Нет». Он сообщил также, что стоимость российских углеводородов для Белоруссии сейчас в Кремле не обсуждается — не запланировано даже двусторонних встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко, участвующих в мероприятиях ЕАЭС и ОДКБ.

Читайте подробнее: Путин не согласовывал скидки на газ для Белоруссии:

Но жизнь продолжается, и новогодние праздники наступают, как и каждый год. И, как всегда, это и радости, и заботы.

Более 10 тыс. человек собрались вечером 20 декабря на площади Нахимова встретить Деда Мороза из Великого Устюга, который зажег городскую новогоднюю елку Севастополя. После трехнедельного блэкаута Севастополь расцветила праздничная иллюминация, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дед Мороз въехал на площадь на городском троллейбусе, ему предшествовала карнавальная колонна из 350 Дедов Морозов, снегурочек всех учреждений культуры города.

«Я очень надеюсь, что наша страна в Новом году будет жить очень дружно и очень счастливо. Нужно, чтобы вы захотели пустить в свое сердце добро, по-доброму относились ко всем вокруг — своим маленьким детям и дарили добро окружающим», — пожелал сказочный персонаж.

Горожане пришли на празднование целыми семьями, с детьми и передали видеообращение с пожеланием счастливого Нового года всей России.

Читайте подробнее: Главный Дед Мороз России открыл елку в Севастополе

В регионах России в период зимних школьных каникул планируется подготовить и оборудовать более 46 тысяч площадок проведения массовых новогодних мероприятий для детей, сообщили в Роспотребнадзоре. Наибольшее количество площадок для проведения массовых мероприятий для детей запланировано в Центральном, Приволжском и Сибирском ФО.

Более 2,2 тыс. площадок будут оборудованы на базе городских парков, около 3,5 тыс. площадок — на базе спортивных сооружений, около 14 тыс. площадок — на базе культурно-досуговых и развлекательных центров, клубов и домов культуры, более 26 тыс. площадок — на базе иных сооружений открытого и закрытого типа.

Наибольшее количество площадок для проведения массовых мероприятий для детей запланировано в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

Читайте подробнее: В России оборудуют более 46 тыс. площадок для новогодних мероприятий

Традиционная предновогодняя благотворительная акция «Подари детям праздник» для детей из школ-интернатов стартовала в Рязанской области 21 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. В числе первых в ней принял участие глава региона Олег Ковалев.

На новогодних елках, установленных в ряде торговых центров Рязани и населенных пунктах региона, развешаны фотографии детей из школ-интернатов с их пожеланиями Деду Морозу. Каждый может принять участие в благотворительной акции и сделать доброе дело — подарить именно то, что хотели бы получить на Новый год дети.

Губернатор Олег Ковалев побывал в одном из супермаркетов, где приобрел игрушки, указанные в пожеланиях, и передал их волонтерам, которые доставят подарки адресатам — трем воспитанникам Костинской специальной школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Читайте подробнее: В Рязанской области стартовала акция «Подари детям праздник»

В субъектах Российской Федерации к отправке на Кремлевскую ёлку сформировано 96 делегаций, в которые входят дети и их сопровождающие, сообщили в Роспотребнадзоре.

Делегации будут доставлены в Москву железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом. Весь транспорт, задействованный в перевозке детей, прошел проверку на соблюдение требований к санитарно-техническому состоянию, питание, организованное в железнодорожных поездах, согласовано Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

В Москве проведены проверки поставщиков продуктов питания в гостиничных, в которых будут размещены делегации, — результаты исследований проб удовлетворительные.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийская новогодняя елка пройдет в Большом Кремлевском дворце в Москве 26 декабря. В праздничном мероприятии примут участие 5,5 тысячи детей из всех субъектов РФ, а также из Абхазии и Южной Осетии.

Читайте подробнее: Регионы России на ёлку в Кремль отправят около 100 делегаций

Руководители региональных министерств и ведомств, а также муниципалитетов будут дежурить в новогодние праздники. Такое распоряжение дал 21 декабря на совещании в краевом правительстве глава региона Владимир Владимиров, сообщили корреспонденту

Глава региона поручил муниципальным и краевым подразделениям составить и согласовать графики дежурств ответственных лиц, наладить оперативный обмен информацией для своевременной реакции на нештатные ситуации.

Читайте подробнее: Власти Ставрополья будут дежурить в новогодние праздники

На территории Перми с 22 декабря по 14 января вводится особый противопожарный режим, запрещающий использование пиротехнических изделий и огневых эффектов в закрытых помещениях при проведении развлекательных мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В помещениях нельзя использовать даже самую «невинную» пиротехнику вроде бенгальских огней. Запускать фейерверки на улице можно, отступив по меньшей мере 20 метров от ближайшего здания. Сильный ветер — повод отказаться от праздничного салюта.

Департамент общественной безопасности администрации Перми выступил со специальным обращением к горожанам, где призывает покупать пиротехнику только в специализированных магазинах и с сертификатами качества. Кроме этого, в администрации города призывают пермяков не оставлять надолго включенными елочные гирлянды и не украшать новогоднее дерево легковоспламеняющимися игрушками.

Напомним, в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года произошла трагедия. В результате пожара погибли 156 человек, 64 человека пострадали. Это крупнейшее по количеству жертв подобное происшествие в истории современной России.

Читайте подробнее: В Перми под запретом оказались не только фейерверки, но и бенгальские огни

Власти Северной Осетии рассмотрели состояние антитеррористической защищённости и противопожарной безопасности мест массового пребывания людей в период проведения предстоящих праздников. Как сообщает 21 декабря корреспондент ИА REGNUM, под руководством главы республики Тамерлана Агузаровапрошло совместное заседание антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в РСО-Алания.

Во вступительном слове Тамерлан Агузаров акцентировал внимание членов комиссии и оперативного штаба на то, что в преддверии новогодних праздников возрастает опасность совершения террористических актов в местах массового скопления людей. На фоне кризисных явлений в экономике дополнительную напряженность может создать активизация деятельности по организации протестных акций, и, как отметил в этой связи руководитель региона, необходимо до 25 декабря предпринять ряд первоочередных мер.

«Необходимо провести дополнительный анализ складывающейся оперативной обстановки в республике, уточнить перечень критически важных и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей, являющихся наиболее вероятными для террористических посягательств, оценить реальную опасность выявленных угроз и при необходимости принять дополнительные меры проверочного и оперативно-разыскного характера», — подчеркнул он.

Читайте подробнее: В Северной Осетии усиливаются меры безопасности в дни новогодних праздников

Российские политики делятся своими планами на новогодние праздники.

Новый год спикер Госдумы планирует встретить в кругу семьи

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин встретит Новый год в кругу семьи, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. «Новый год встречу в кругу семьи, возможно, с друзьями, с товарищами, — коллектив небольшой, но дружный, а где мы это сделаем, еще не решили», — ответил Нарышкин на вопрос журналистов.

При этом спикер Госдумы планирует покататься на лыжах. «Покатаемся обязательно в Московской области, если будет снег», — сказал он.

«Но снег обязательно будет, уверяют вас, ждите! Тридцатого числа будет снег. Снег будет!» — улыбнулся Нарышкин.

Читайте подробнее: Нарышкин планирует в Новый год покататься на лыжах — «Снег будет!»

На Новый год лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не собирается «ни в какие дальние страны», передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. «Будут поездки, ни в какие дальние страны, моря я не собираюсь. Новый год будем на госдаче отмечать, надеюсь, что снежочек будет, потому что, честно говоря… елка не елка, аномальное что-то», — сказал Миронов, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

«Я никуда из России на Новый год не уезжаю — я имею в виду на сам Новый год, а с большой долей вероятности во время зимних каникул съезжу с женой и младшим сыном в Белоруссию», — сообщил он.

Читайте подробнее: На Новый год на моря не собираюсь, съезжу в Белоруссию — Миронов