



mimi-gallery.com Бумеранг

В начале недели западные СМИ, не только итальянские, красочно описывали, как на борту военного российского корабля, проходящего через Босфор, видели матроса с ракетной установкой наперевес, который грозил Турции.

Il Sole 24 ore: «Продолжается психологическая война между Турцией и Россией после того, как Турция сбила российский самолет. После угроз в виде санкций и приостановки торговых отношений, сделанных или не сделанных телефонных звонков, отмены визового режима, начиная со следующего 1 января, обвинений Кремля в том, что семья Эрдогана ведет бизнес с ИГ, после российской инициативы в ООН по санкционированию всех тех, кто имеет дело с ИГ, приходит еще одна новость. Министр иностранных дел Турции попросил Россию отказаться от своего «провокационного» поведения по отношению к Турции после того, как корабль российского флота пересек Босфор, мало того, на палубе стоял солдат, вооруженный ракетной пусковой установкой (так в оригинале — прим. ИА REGNUM). «Россия должна отказаться от такого поведения,» — заявил министр Турции, добавив, что Анкара не верит в то, что это была случайность».

В понедельник же 7-го декабря итальянцы впервые смогли увидеть фильм «Президент» (Il Presidente), который снимал российский телеканал «Россия1» по случаю 15-ти летия у власти Владимира Путина. Анонс фильма начали транслировать задолго до понедельника, для трансляции выбрали вечер предпраздничного дня (8го декабря в Италии был официальный выходной-отмечали День непорочного зачатия Девы Марии), время — девять вечера, когда у экранов собирается большинство населения. Однако в заявленное время в эфир пошло очередное политическое ток-шоу, рассказывающее о коварных мигрантах мусульманах, в то время как трансляцию фильма «Президент» перенесли на пол первого ночи. Итальянцы не подвели. Фильм все-равно посмотрели почти 600 тысяч телезрителей и издания, даже те, кто очень критично пишет о России и о ее внешней политики, написали вполне дружелюбные отзывы.

La stampa: «Владимир Путин на экране имеет меньше морщин и седых волос, он более застенчив, ироничен, говорит таким же спокойным голосом, даже если речь идет о сложных темах. Растерянность человека, который должен учиться быть президентом одной из самых важных наций в мире, пожалуй, является самым показательным кадром этого документального фильма. Конечно, фильм рассказывает версию Путина на различные события, от Чечни до Крыма, и многие события, которые так горячо обсуждают на Западе, даже не упоминаются, в то время как другие рассказаны совершенно по-другому: аннексия Крыма подана как «возвращение домой», и ни слова о последствиях. Но основное значение фильма, пожалуй, именно это: Путин, рассказанный самим Путиным, за эти 15 лет можно проследить эволюцию его характера. Путин является президентом чрезвычайных ситуаций, это сильный человек, который дает ответ любым опасениям своего народа, интересно заметить, что он всегда в окружении людей в военной форме, а военная тема является главной темой в его речах. Но Путин также и «нормальный» русский, который после 15 лет у власти все еще сожалеет, что не в состоянии пойти в кино или магазин, как простой смертный. Пятнадцать лет спустя он уже не случайный президент, но почти всемогущий человек, который сформировал свою эпоху и элиту. В чем-то, однако, он остается верен себе: ледяной голос, вежливый, точный, замкнутый, с натянутой улыбкой и без особого энтузиазма. Отвечая на вопрос о самых волнующих моментах своего президентства, делает сомнительную гримасу, как будто трудно вспомнить лишь одно событие. Странный царь, воспетый всеми, но не желающий хвалить себя».

Просто медиабомбой недели можно назвать решение Италии не продлевать автоматически экономические санкции против России. Итальянские предприниматели и журналисты встретили эту новость с большой радостью и понадеялись, что итальянская позиция останется такой же твердой по этому вопросу, несмотря на давление, которое будет оказывать ЕС и США,

Известный журналист и блоггер Марчелло Фоатак прокомментировал эту новость: «В этот вечер случилось что-то невероятное, настолько необычное, что итальянские СМИ проигнорировали эту новость, первыми заговорили коллеги из Reuters. Маттео Ренци хватило смелости заблокировать автоматическое продление санкций против России. Сам, один, против основных партнеров по ЕС — Германии и Франции, против Соединенных Штатов. Позвольте мне быть ясным: итальянский премьер-министр не призвал к отмене санкций, которые истекают в конце января, но настаивает на том, чтобы вопрос об отношениях ЕС с Москвой обсуждался на самом высоком уровне, считая, что решение такого рода не могут быть приняты спокойно и пассивно. Не известно, что вызвало Ренци на столь беспрецедентный по смелости жест, возможно, он поддался давлению экономической составляющей Италии, начиная с пищевой промышленности, которая несет огромные экономические потери из-за встречных санкций Кремля; возможно, премьер-министр хочет, чтобы с ним считались в Европе или, может быть, он действительно услышал то, о чем Берлускони совместно с другими политическими лидерами — вместе с Маттео Сальвини — говорит уже очень давно, выражая протесты против изоляции Москвы. Было бы необычно и удивительно, если бы Ренци понял настоятельную необходимость снизить напряженность между Россией и Соединенными Штатами, которая может привести к новой войне или к дестабилизации больших зон Европы. Какая бы не была причина, мы можем только сказать: молодец, Ренци. Надеемся, что его оппозиция не мимолетна».

Il Giornale пишет о том, что санкции больше не дамоклов меч, который висит над головой России, но бумеранг, готовый расчленить Европейский Союз. И этот бумеранг был запушен с «хирургической точностью самим Владимиром Путиным, который одной рукой пытается разделить Европу, а другой пытается сделать перестановку на фронтах и перспективах ливийского вопроса». «В 2011 году Путин оказался в стороне, тогдашний президент России Дмитрий Медведев случайно утвердил резолюцию ООН, которую использовали Франция и НАТО, чтобы свергнуть Каддафи. Концом этого бумеранга является Италия, которая волей-неволей не может отказаться от предложения Москвы. В остальном пришлось выбирать, продолжать ли политику санкций, которая стоит нам 12 миллиардов евро и 215 тысяч рабочих мест, или вернуться к тесному сотрудничеству с Москвой, которое гарантирует прибыль и доход. Не говоря уже о ливийской проблеме, где только такой сильный партнер как Россия может гарантировать защиту наших стратегических интересов и нашей безопасности. И вот так Италия поднимает голову и требует «политической дискуссии» по факту продления санкций, вместо их автоматического продления. Плохая новость для ЕС, который, скорее всего, уже не обнаружит себя таким целым и единым на совещании глав государств и правительств, запланированного на 17−18 декабря. Страх усугубляется еще и неподвижностью Обамы, который сначала толкнул ЕС в конфликт с Москвой из-за Украины, а теперь и пальцем не пошевелит, чтобы остановить ИГИЛ. После самоубийственной игры санкций Италия ищет сильного союзника на сирийском фронте и в Ираке. Способный союзник поможет Италии добиться подвижек и на ливийском фронте, где наши национальные интересы и наша безопасность находятся под угрозой наступления войск Исламского Государства».

Локальное издание Il mattino di Padova подсчитало сколько стоят санкции против России против одной области Венето: «Благодаря вмешательству Италии, Европейский Союз не смог включить зеленый свет, чтобы продлить экономические санкции против России. Мера, в дополнение к контр санкциям Кремля, изрядно наказала итальянские предприятия. По данным исследований Confartigianato (ассоциации малых и средних производителей) региона Венето, в первые восемь месяцев 2015 года зарегистрировано резкое снижение доходов предприятий, в основном из-за падения экспорта в Россию (-28,4%), Итальянский экспорт упал с 6,4 млрд евро с прошлого года до 4,5 млрд евро в этом году». Для издания ситуацию прокомментировал президент ассоциации Confartigianato Луиджи Курто: «Если мы рассмотрим первые шесть месяцев 2015 года, то увидим, что компании области Венето потеряли 250 млн евро экспорта. Среди всех областей Италии Венето является четвертой наиболее пострадавшей, после областей Марке, Эмилия-Романья и Пьемонт. Мы рады, что наше правительство нашло мужество, чтобы выразить знак протеста против изоляции Москвы, премьер-министр Ренци сделал смелый поступок, чтобы остановить автоматическое продление санкций».

Дружелюбные настроения к России звучали на международной конференции в Риме «Средиземноморские диалоги», в которой принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По мнению итальянской прессы, Лавров мастерски использовал трибуну, чтобы еще раз подчеркнуть, что продолжать санкции против России нет смысла, так как Москва является первой, кто «стремится к выполнению соглашений Минска». Глава МИДа России также огласил пункты Минских соглашений, которые пока не были применены из-за сопротивления Киева, начиная с консультаций и заканчивая законом о местных выборах, которые должны были начаться в прошлом апреле, не был принят также закон о специальном статусе восточных регионах Украины. По словам министра, теперь очередь Киева применять соглашения. Сергей Лавров прекрасно знает, что он имеет дружественную аудиторию, ведь после российской мобилизации против исламского государства в Сирии тон разговоров о России резко поменялся. Это понимает и Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони, который на пресс-конференции заявил, что «отношения между Россией и ЕС пострадали после украинского кризиса, но мы знаем, что диалог между Россией и Италией никогда не останавливался, и теперь пришло время, чтобы держать его открытым и возобновить его с целью сотрудничества и взаимодействия по борьбе с терроризмом».