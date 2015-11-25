Крым во мгле

proza.ru Керосиновая лампа

Органы следствия УФСБ по Республике Крым возбудили уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ «Диверсия» — по факту подрыва опор ЛЭП в Херсонской области Украины, в результате чего были приостановлены поставки электроэнергии в Крым. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщила журналистам прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Между тем Крым и Севастополь живут в режиме чрезвычайной ситуации с 22 ноября — именно с этого момента Украина прекратила поставки электроэнергии на полуостров. В Крыму и Севастополе задействованы все возможные ресурсы для обеспечения нормальной жизнедеятельности.

В Севастополе участились случаи аварийных ситуаций в сетях, возникающие из-за лавинообразного потребления электроэнергии населением при подаче энергии по графику. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель коммерческого директора ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» Руслан Борягин.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике Крым в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с отключением электроснабжения, остается стабильной, сообщили в Роспотребнадзоре.

Полтора года как «Крымнаш». Полтора года украинское руководство, националисты и прочие маргиналы грозятся заблокировать Крым и лишить его жизненно необходимых ресурсов. И если воду и продукты для Крыма перекрыли, то почему была уверенность, что электричество не тронут? Неужели эта уверенность основывалась только на том, что взрыв ЛЭП нанесет урон и самой Украине? Если так, то это не просто преступная самонадеянность властей Крыма, это — скрытый саботаж и вредительство. Потому что оправдывать свое бездействие наличием «здравого смысла» у политиков Украины, это как рассчитывать на помощь инопланетян в восстановлении электрообеспечения Крыма.

…и снова идут на войну Петербург и Стамбул

Сегодняшнее руководство Турции в течение значительного количества лет проводит достаточно целенаправленную внутреннюю политику по исламизации своей страны, заявил сегодня, 25 ноября, президент РФ Владимир Путин. «Ислам — мировая великая религия, это одна из традиционных религий и Российской Федерации, мы сами поддерживаем ислам и будем это делать. Но речь идёт о поддержке более радикальных, что ли, направлений, и это само по себе создаёт очень неблагоприятную среду и атмосферу, которую на первый взгляд и не видно», — полагает он.

Однако, граждане России не спешат аннулировать туры в Турцию. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

#УдарВспину «другу и соседу»

За считаные минуты после того, как президент РФ Владимир Путин назвал нападение турецких истребителей F-16 на российский бомбардировщик С-24 «ударом в спину», разгневанные граждане России превратили эту фразу в хештег в социальных сетях, сообщает New York Times.

При этом премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил 25 ноября, что у его страны не было желания ухудшать отношения с Россией, которая является «другом и соседом» Турции, инцидентом с российским бомбардировщиком Су-24, сообщает Figaro. А Эрдоган считает, что «все должны уважать право Турции на защиту от угроз, неопознанный самолет нарушил наше воздушное пространство. На протяжении 5 минут он получил 10 предупреждений. В рамках принятых правил реагирования ему было оказано противодействие». Президент Турции добавил, что никто не должен сомневаться в том, что Анкара сделала все, чтобы избежать инцидента на границе с Сирией.

Похоже, даже в НАТО никто не сомневается, что Турция однозначно осуществила провокацию. Сбивать российский военный самолет, осуществляющий военную операцию против международно признанной террористической группировки ИГИЛ, прикрываясь словами о том, что у Турции нет желания «ухудшать отношения с Россией», — это верх лицемерия. Либо желание развивать отношения с Россией так глубоко законспирированы, что их приходится маскировать совершенно циничным уничтожением российского самолёта.

Герой России

Командиру сбитого Турцией российского бомбардировщика СУ-24 Олегу Пешкову будет посмертно присвоено звание Героя России. Штурман самолёта, который остался жив после крушения самолёта, тоже будет представлен к государственной награде. Об этом сообщил журналистам президент России Владимир Путин в среду, 25 ноября.