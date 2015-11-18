«Военная тревога» и психоз

Иван Шилов ИА REGNUM

На всех АЭС России введен усиленный режим физической защиты в рамках общероссийских мероприятий по повышению антитеррористической безопасности. Службы безопасности и охраны АЭС перешли на усиленный режим несения службы. Кроме того, с 14 ноября введен режим повышенной бдительности всех сотрудников АЭС, сообщили в Росатоме.

Росавиация направила во все аэропорты Российской Федерации директивы по усилению мер авиационной безопасности для российских воздушных судов и аэропортов как внутри России, так и за ее пределами, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Станция петербургского метрополитена «Московская» на второй линии закрывалась для пассажиров из-за обнаружения бесхозного пакета, «Был обнаружен бесхозный пакет. После его обследования выяснилось, что угрозы нет — в пакете находились лекарства», — сказали в пресс-службе.

Вечером 17 ноября также из-за бесхозного предмета на платформе закрывалась для пассажиров станция «Садовая» и переходы на нее со станций «Сенная площадь» и «Спасская». Специалисты установили, что найденный предмет угрозы не представлял, станцию открыли. Кроме того, вечером 17 ноября проводилась эвакуация Московского вокзала из-за звонка о якобы заложенной бомбе. Тревога оказалась ложной, в ходе обследования вокзала опасных предметов не обнаружено. По сообщениям СМИ, автор ложного звонка задержан в состоянии алкогольного опьянения.

Абсолютно оправданные действия по усилению безопасности, как на предприятиях, так и в местах массовых скоплений граждан, чередуются с новостями о ложных сообщениях о заминировании зданий и объектов инфраструктуры. К стандартному «осеннему обострению» добавляется общее состояние опасности на фоне терактов в Париже и над Синаем. Видимо в ближайшее время жители крупных городов почувствуют на себе все «прелести» телефонного терроризма, обучаясь жить в состоянии «военной тревоги»

Не надо Африки, дайте Псков

Примерно 90 тыс. российских туристов вернулись из Египта. В стране осталось менее 2,5 тыс туристов из РФ, которые будут вывезены на Родину в ближайшее время. Об этом сообщил глава Министерства транспорта РФ (Минтранс) Максим Соколов.

Надо отдать должное нашим службам. Эвакуация граждан их Египта прошла слаженно и на высоком организационном уровне.

Судя по информации из Правительства РФ, запрет на полёты в Египет в ближайшие месяцы не отменят. Следовательно за примерно 250 000 туристов, собиравшихся встречать Новый год в Египте должна развернуться нешуточная борьба, как в «разрешенных странах», так и внутри России.

Так по подсчетам сервиса Oktogo.ru, в десятку популярных городов для отдыха в период с 31 декабря по 10 января в России вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Ярославль, Великий Новгород, Владимир, Нижний Новгород, Петрозаводск и Сочи.

Кто о чём, а вшивый…

На встрече президента Украины Петра Порошенко с министрами иностранных дел Швеции и Литвы Маргот Вальстрем и Линасом Линкявичюсом стороны высказались за продление экономических санкций в отношении России. Как отмечает канцелярия украинского президента, сохранять меры стоит до «полного соблюдения Минских договоренностей».

«Мы принадлежим к тем странам в ЕС, которые убеждены, что санкции Евросоюза против России должны оставаться нерушимыми. Мы также убеждены, что Россия должна освободить Надежду Савченко и других незаконно удерживаемых граждан Украины. Мы очень внимательно наблюдаем за гуманитарной ситуацией на востоке Украине и будем делать все возможное, чтобы помочь людям там», — цитируют шведского министра украинские СМИ.

Этим «оптимистам» и «светочам демократии» вторит помощник госсекретаря США и по-совместительству «коробейник» на майдане Виктория Нуланд: даже борьба против ИГИЛ не должна отвлечь США и другие страны Запада от Украины.

Однако, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») считает, что на повестке дня политиков стран Европы украинский вопрос становится все менее актуальным. «УкроСМИ утешают себя тем, что кто-то бывший мне что-то там ответил в Брюсселе. Но Украина все менее важна для Европы. Киеву пора привыкать…» — сообщил парламентарий в своем официальном Twitter-аккаунте.

Как не было бы обидно министру иностранных дел Швеции и госпоже Нуланд, с Пушковым согласны инвесторы, которые начали скупать акции российских госкомпаний и пересматривают свои оценки российских активов после саммита лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) в Анталье, сообщает Bloomberg.

Отречёмся от старого мира…

«Вчера президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд договорились о координации усилий. В Сирии работает координационная группа, в Средиземном море есть группа ВМФ России, Франция также выдвигает авианосную группировку в этот же район. Вы слышали, что Путин дал приказ морякам координироваться с французскими коллегами как с союзниками», — сказал Лавров.

Он рассчитывает, что изменение позиции, как это произошло у представителей Франции, будет наблюдаться и со стороны других западных партнёров, и что позиция о том, что борьбу с ИГ можно наладить только после определения судьбы президента Сирии Башара Асада, будет отложена в сторону: «Теперь нет никаких сомнений, что предварительные условия ради объединения усилий против ИГ, неприемлемы. Наша общая обязанность — сделать так, чтобы ИГ не стало государством».

В своё время Антанта начала складываться вокруг франко-русского союза. Нынешний франко-русский союз против терроризма уже просматривается. Получится ли отбросить предрассудки и создать новую Антанту — вот это большой вопрос.

Чистильщик Мутко

По управлению ситуацией в легкой атлетике будет создана независимая комиссия, которая будет рассматривать ситуацию с допинговым скандалом. Об этом заявил в ходе «правительственного часа» в Госдуме министр спорта РФ Виталий Мутко.

Министр сообщил, что проблему возьмет под свой контроль Олимпийский комитет России. «Будет создана независимая комиссия по управлению ситуацией в легкой атлетике. Мы на 18 января назначили внеочередную отчетно-выборную конференцию. Мы зачистим там все, что возможно».