



Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Таков главный вопрос, который интересует американские СМИ в последнее время. Международное расследование катастрофы только началось, и пока не ясно, насколько серьезно следует относится к заявлению, с которым выступило отделение ИГИЛ. Не добавляет понимания и тот факт, что руководство российской авиакомпании MetroJet заявило в понедельник о том, что ошибка пилота или техническая неисправность совершенно исключены.

На вопрос о возможности теракта представитель пресс-службы госдепартамента США Элизабет Трюдо заявила 2 ноября: «Мы не видим никакой связи (с терактом) на данный момент», — приводит слова чиновницы издание Foreign Policy.

Соло в хоре СМИ США: Обама не исключил наличия бомбы на борту А321. «Я думаю, есть возможность того, что была бомба на борту A321», — говорит глава Белого дома

Представители американского истеблишмента утверждают, что вмешательство Российской Федерации в Сирию чревато серьезными последствиями и вызовет волну терактов, сравнивая ситуацию с вторжением Советского Союза в Афганистан в 1980-е годы. Как заявил представитель разведки США, «российская военная кампания грозит превращением сирийской войны в «пороховую бочку» с серьезными последствиями для правительства Путина», — пишет Foreign Policy. Разведывательно-аналитическое агентство Stratfor выпустило доклад о причинах крушения Airbus A321 в Египте. По результатам работы аналитиков наиболее вероятная причина катастрофы — бомба, установленная на борту самолета. Другие версии Stratfor считает «маловероятными».

В пользу этого утверждения, считают авторы доклада, свидетельствуют все факты: самолет стал быстро терять высоту и развалился на куски. Одновременно с этим, в Stratfor признают, что на обломках A321 следов взрывчатых веществ так и не удалось пока обнаружить. В рамках доклада Stratfor также упоминает о чеченских подрывниках, которые взрывали самолеты в России.

«Что может измениться, если экстремисты начнут выполнять свои угрозы России? Тут возникает вопрос, который витал в воздухе с самого начала сирийской авантюры президента Владимира Путина: продолжит ли Москва свою авиационную кампанию в Сирии, если в ответ последует волна терактов против России, порождая страх среди граждан?», — пишет издание Foreign Policy.

Добавляют масла в огонь и американские разведывательные агентства, которые считают, что «причиной крушения российского самолета на Синайском полуострове стал взрыв бомбы». Например, об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на американского чиновника, который поделился информацией на условиях анонимности.

Одновременно в Вашингтоне Джеймс Р. Клэппер-младший, директор Национальной разведки, заявил, что «прямых доказательств причастности террористов пока нет», но это не может не учитываться. «Это маловероятно, но я бы этого не исключал», — сказал журналистам Washington Post Клэппер.

Британский истеблишмент также предполагает, что взрыв мог послужить причиной катастрофы. Министр иностранных дел Филип Хэммонд сказал в среду, что британское правительство допускает «значительную возможность», что именно бомба стала причиной аварии, пишет Washington Post.

Ссылаясь на эти опасения, британское правительство ранее также отменило все рейсы в Великобританию из египетского курорта Шарм-эль-Шейх. Через несколько часов после аварии несколько авиакомпании объявили, что перенаправят свои рейсы, чтобы избежать пересечения Синайской пустыни.

«Мы рассмотрели имеющуюся у нас информацию, которую можно получить из различных источников, касающуюся аварии российского самолета над Синаем в выходные», — сказал Хаммонд в интервью BBC. «В результате, мы пришли к выводу, что с большой долей вероятности, крушение было вызвано взрывным устройством на борту самолета».

ИА Reuters сообщило в среду, что эксперты начинают склоняться к мысли, что крушение было вызвано взрывом, хотя они и не могут точно определить его характер — было ли это взрывом бомбы, отказом топливного бака или какой-то другой причиной. В докладе приводятся слова неназванного египетского источника, близкого к расследованию аварии.

«Владелец самолета, компания MetroJet, и российские власти предложили противоречивые теории о том, что произошло. Чиновники MetroJet настаивают, что авария была вызвана «внешним воздействием», а не технической неисправностью или ошибкой пилота. Российские официальные лица заявили, что еще слишком рано делать выводы.

Федеральное агентство труда России объявило в понедельник, что авиакомпания не платила зарплату своим работникам в течение двух последних месяцев, что указывает на финансовые проблемы в компании», — пишет Los Angeles Times.

«Команды спасателей в Египте продолжают искать в Синайской пустыне человеческие останки и части фюзеляжа самолета», — сообщает Associated Press.