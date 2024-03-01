Материалы с тегом «Здоровое питание»
Диетолог поделилась простыми принципами избавления от ожирения
Проблема ожирения в мире сильно обострилась: судя по исследованию, на которое сослалась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), с 1990 года по 2022-й количество страдающих ожирением людей удвоилось и превысило 1 млрд человек. Избавить от этой угрозы может только правильная культура питания...
1 марта 2024
Врач назвала продукты, которые нужно есть на ночь для похудения
Употребление вечером в пищу полезных углеводов, содержащихся в сезонных корнеплодах, будет способствовать хорошему сну и похудению, заявила 9 февраля в Telegram-канале врач-эндокринолог Екатерина Янг. Она подчеркнула важность полноценного сна для здоровья человека, а также для красоты, активного...
10 февраля 2024
Врач назвал чипсы и копчёную колбасу самыми вредными продуктами
У многих граждан на столе регулярно присутствуют два продукта, которые являются ещё более вредными, чем соль и сахар, написал в своём Telegram-канале хирург, онкоуролог Марк Гадзиян. «Самая вредная еда — это чипсы и копченые колбасные изделия, в них больше всего канцерогенов. Сахар и соль вредны не...
3 февраля 2024
Россиянам назвали «мусорные» продукты, от которых следует отказаться
Врач-диетолог Татьяна Селезнева призвала россиян отказаться от некоторых продуктов, которые считаются «мусорными» и вредят здоровью. В этот список она включила сосиски и белый хлеб. Слова эксперта привело издание 76.ru. Эксперт напомнила, что для хорошего самочувствия и стройной фигуры важно не...
22 января 2024