Материалы с тегом «Задержания»
В Белоруссии задержали сбежавшего от призыва в ВС РФ уроженца Таджикистана
В Белоруссии задержали сбежавшего от призыва на срочную службу в ВС России уроженца Таджикистана. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичного главка СК России. «Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из...
14 марта 2024
В Ростовской области ФСБ задержала мужчину за конфиденциальные связи с СБУ
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину, сотрудничавшего с украинской спецслужбой. Об этом 13 марта сообщило региональное управление ведомства. «Россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем СБУ с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной...
13 марта 2024
В Крыму задержали мужчину, призывавшего к насилию по отношению к русским
В Крыму задержали мужчину, который в интернете призывал к насилию по отношению к русским людям. Об этом 12 марта сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. «Установлено, что 33-летний житель полуострова, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в...
12 марта 2024
В России впервые за шпионаж арестовали гражданина Южной Кореи
Во Владивостоке впервые за шпионаж был арестован гражданин Республики Кореи Пэк Вон Сун. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Республики Кореи Пэк...
новость часа
11 марта 2024
Вооружённый мужчина проник в здание школы под Берлином
В Германии вооружённый мужчина проник в здание школы. Учебное учреждение расположено в населённом пункте Петерсхаген под Берлином. Об этом 8 марта сообщила медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland. Сигнал тревоги о том, что в школу вошёл мужчина с оружием, поступил на пульт полиции в 09:15 мск...
8 марта 2024
Жителя Макеевки задержали за хранение взрывчатки
Сотрудники ФСБ задержали жителя города Макеевки в ДНР за хранение взрывчатки, сообщили 5 марта в региональном управлении ФСБ. Мужчину задержали в частном доме по месту проживания. У задержанного при обыске изъяли свыше пяти килограммов дымного пороха. Как сообщало ИА Регнум, 1 марта ФСБ...
5 марта 2024
Футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае
Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае и доставили в полицейский участок. Об этом 1 марта сообщили в полиции Дубая. «Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», — приводит ТАСС слова представителя полиции...
1 марта 2024
Актёра из «Папиных дочек» Юрия Яковлева задержали с мефедроном в Москве
Актёра Юрия Яковлева, игравшего в сериалах «Ранетки» и «Папины дочки», задержали в Москве с пакетом наркотиков. Об этом сообщает 1 марта Telegram-канал «112». Внимание полицейских актёр привлёк нем, что бросил в сугроб подозрительный свёрток. Пакет подобрали и проверили, в нём оказалось около 2...
1 марта 2024
ФСБ задержала украинского шпиона в Запорожской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Запорожской области пресекли деятельность украинского шпиона. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе УФСБ по области. По предварительным данным, подозреваемый по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал и передавал куратору информацию о...
1 марта 2024
В Симферополе задержали украинского агента, собиравшего данные о Росгвардии
В Симферополе задержан украинский шпион, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне проведения спецоперации для дальнейшего нанесения по ним ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В ведомстве пояснили, что...
28 февраля 2024
ФСБ опубликовала кадры задержания украинского агента в Ростове-на-Дону
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания украинского шпиона, жителя Мелитополя Сергея Кривицкого, которого приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за попытку купить компоненты к ЗРК С-300. Видеокадры задержания предоставили журналистам в Центре общественных...
новость часа
28 февраля 2024
Владельца ЧЭМК Юрия Антипова задержали по делу о мошенничестве
Владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили 26 февраля в правоохранительных органах. «В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — приводит ТАСС слова представителя силовых...
26 февраля 2024
Экс-главаря банды из 90-х и двух его подельников задержали в Петербурге
Полиция Санкт-Петербурга задержала бывшего главаря и двух подельников банды, орудовавшей в 1990-х годах. Их обвиняют в убийстве двух человек, которое было совершено в 1997 году, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области. «В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий...
21 февраля 2024
Названа причина задержания руководства Всероссийского общества глухих
Причиной задержания практически всего руководства Всероссийского общества глухих (ВОГ) стали подозрения в хищениях. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Издание уточнило, что махинации с недвижимостью, принадлежащей организации, проходили сразу в шести регионах страны. По мнению следствия...
новость часа
21 февраля 2024
В Прибалтике задержали ряд лиц по подозрению в работе на спецслужбы России
Правоохранительные органы всех трёх прибалтийских стран провели в Латвии и Эстонии операцию по задержанию лиц, которые якобы действовали по заданию российских спецслужб, сообщил на своём сайте департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы. Количество задержанных не уточняется. В ДГБ отметили...
21 февраля 2024
Актёра Прокопьева из сериала «Громовы» задержали с мефедроном в Москве
В Москве на Белорусском вокзале задержали российского актёра Василия Прокопьева, сообщил 20 февраля источник ИА Регнум. У Прокопьева, который находился в состоянии опьянения, нашли пакетик мефедрона. Полиция изъяла 0,11 грамма наркотика. Прокопьев известен участием в сериалах «Громовы» (в главной...
20 февраля 2024
Супруга члена правления общества глухих рассказала детали задержания
Супруга члена правления Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Михаила Брагина рассказала ИА Регнум, как муж вёл себя перед задержанием. По словам Полины Брагиной, супруг перестал выходить на связь после утреннего разговора с ней, он не нервничал и не...
20 февраля 2024
Всероссийское общество глухих сообщило о задержании руководства
Всероссийское общество глухих сообщило 20 февраля ИА Регнум о задержании руководства, в том числе президента Станислава Иванова. «Пресс-служба Всероссийского общества глухих (ВОГ) подтверждает факт задержания некоторых сотрудников центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ) утром 20...
20 февраля 2024
Адвокат рассказал о деле задержанного в Аргентине россиянина Чуркина
Защитники российского гражданина Игоря Чуркина, задержанного в Аргентине по запросу Украины, хотят добиться суда над ним в этой латиноамериканской стране. Об этом сообщил адвокат россиянина Кристиан Рубилар. Чуркин был задержан аргентинской полицией 30 января. По утверждению Государственного бюро...
17 февраля 2024
Калининградец передавал СБУ данные о ситуации в России и Белоруссии
Житель Калининградской области по собственной инициативе передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии, возбуждено уголовное дело, сообщила 12 февраля пресс-служба регионального УФСБ. Там уточнили, что уголовное дело возбуждено...
12 февраля 2024