Материалы с тегом «Яндекс»
Акционеры Yandex N. V. одобрили реструктуризацию бизнеса «Яндекса»
Акционеры нидерландской компании Yandex N. V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и изменения в структуре его корпоративного управления, сообщили в пресс-службе «Яндекса». «На собрании владельцев акций класса A в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов. На собрании владельцев...
7 марта 2024
Правительство одобрило продажу «Яндекса», сообщили СМИ
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила сделку по выкупу консорциумом частных инвесторов российского бизнеса «Яндекса» у Yandex N. V. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с ходом сделки, сообщила газета «Ведомости». Речь идёт о 96,3% акций на...
6 марта 2024
ЕС снимет санкции с сооснователя «Яндекса», сообщили СМИ
Страны ЕС проголосовали об исключении из санкционного списка сооснователя и бывшего генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа, сообщило 21 февраля агентство Reuters, ссылаясь на источники. «Волож — один из трёх человек, которых исключат после 15 марта, когда будет продлён режим санкций», —...
новость часа
21 февраля 2024
Совет директоров Yandex N. V. одобрил сделку по продаже активов в России
Сделка по продаже российских активов в 475 млрд рублей была одобрена советом директоров нидерландской компании Ynadex N. V. Об этом говорится в официальном отчёте финансовых результатов за IV квартал 2023 года и 2023 год, опубликованном на сайте компании. «Сделка была единогласно одобрена советом...
15 февраля 2024
ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за нарушения закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом говорится на сайте ведомства. «Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ», — сообщили в ФАС. Как пояснили в...
14 февраля 2024
Крупнейшими совладельцами «Яндекса» станут его менеджеры
Крупнейшими совладельцами активов «Яндекса» после реструктуризации компании станут его менеджеры, говорится в опубликованном 8 февраля пресс-релизе владеющего компанией нидерландского холдинга Yandex N. V. «Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами...
8 февраля 2024
Депутат ГД рассказал, что сделка по «Яндексу» скажется на IT в России
Сделка по продаже нидерландской холдинговой компанией Yandex N. V. активов в России закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Консорциум. Первый» позитивно скажется на дальнейшем развитии IT-отрасли в России, заявил 5 февраля газете «Взгляд» заместитель председателя комитета Госдумы по...
5 февраля 2024
Декан ВШЭ назвал продажу бизнеса «Яндекса» важнейшим для России решением
Декан факультета права НИУ ВШЭ, член РОЦИТ Вадим Виноградов заявил, что сделка по продаже активов «Яндекса» станет новым этапом развития компании и важнейшим решением для России в целом. Как он отметил 5 февраля в беседе с «Известиями», слухи о национализации компании не оправдались, она осталась...
5 февраля 2024
Менеджеры «Яндекса» сохранят управление компанией и право принятия решений
Команда менеджеров «Яндекса» сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений, для этого создан «Фонд менеджеров», сообщила компания. 5 февраля Yandex N. V. сообщил, что договорился о продаже «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Yandex N. V. также перестанет...
5 февраля 2024
В Кремле прокомментировали сделку по продаже активов «Яндекса»
Важно, чтобы компания «Яндекс» продолжала работу в России, сообщил 5 февраля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал «Яндекс» одним из национальных чемпионов в российской экономике в своей области и одной из крупнейших компаний. В ней работает много талантливых людей...
5 февраля 2024
Yandex договорился о продаже бизнеса в России
Головная компания Yandex N. V. объявила о продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе компании. «Нидерландская компания Yandex N. V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных...
5 февраля 2024
У главного юрлица «Яндекса» в России сменился владелец
Владельцем главного юридического лица компании «Яндекс» в России стало российское МКАО (международная компания акционерное общество) вместо нидерландской холдинговой компании Yandex N. V. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. С 22 января МКАО «Яндекс» стало владельцем 99,999% в ООО «Яндекс». Как...
23 января 2024
В «Яндекс. Музыке» заметили треки ушедших из России иностранных музыкантов
В «Яндекс. Музыке» появились новые песни зарубежных музыкантов, заявивших о прекращении бизнеса в России после начала специальной военной операции. Как стало известно 14 января, в сервисе можно найти композиции, выпущенные после февраля 2022 года. Алгоритм подбора музыки «Моя волна» выдаёт, к...
14 января 2024
В Латвии закрыли доступ ко всем сайтам, связанным с «Яндексом»
Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ на территории страны ко всем сайтам, которые имеют отношение к компании «Яндекс», сообщил 28 декабря в соцсети X (бывш. Twitter) председатель ведомства Ивар Аболиньш. Он подчеркнул, что запрет коснётся в том числе доступа к «Яндекс Музыке»...
28 декабря 2023
Устройства «Яндекса» для «умного» дома перестали работать
В работе устройств «Яндекса» для «умного» дома произошел сбой. Пользователи начали массово жаловаться на проблемы вечером 12 декабря. «У ряда пользователей возникают трудности с управлением устройствами. Разработчики уже занимаются поиском решения и постараются всё исправить в ближайшее время», —...
12 декабря 2023
Yandex N. V. может продать все свои активы в России
Нидерландская холдинговая компания Yandex N. V. рассматривает возможность продажи всех своих российских активов, сообщило 14 ноября агентство Reuters. По данным источника, близкого к этому вопросу, стороны стремятся завершить сделку до конца года. При этом сообщается, что речь идёт о продаже не...
14 ноября 2023
Мошенники обманули топ-менеджера «Яндекс Go» на 110 тыс. рублей
Директора по корпоративным отношениям «Яндекс Go» Александра Высоцкого обманули мошенники, выманив у него 110 тыс. рублей. Об этом сообщает 10 ноября Telegram-канал «112». По информации канала, топ-менеджеру IT-компании написал знакомый и попросил срочно занять 110 тыс. рублей. После этого Высоцкий...
10 ноября 2023
«Яндекс» представил карту для водителей с отображением разметки по полосам
«Яндекс» разработал высокодетализированную карту для водителей, на которой дороги отображаются с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности, сообщили в пресс-службе компании 26 октября. Подробная разметка есть в приложениях «Яндекса» на карте Москвы в пределах третьего...
26 октября 2023
Власти Финляндии не намерены ограничивать работу сервиса такси «Яндекса»
Работу принадлежащего «Яндекс. такси» российского агрегатора Yango не намерено ограничивать на территории своей страны правительство Финляндии. Об этом 4 сентября сообщил телерадиоканал Yle. «Правительство не намерено ограничивать деятельность российской службы такси Yango в Финляндии», — сказано в...
4 сентября 2023
Yandex N. V. в следующем году перезапустит работу под новым названием
Компания Yandex N. V. (материнская компания «Яндекса») в 2024 году перезапустит работу под новым названием. Об этом говорится в описании размещённой в заблокированной на территории России социальной сети Linkedin вакансии. «Мы создаём новую компанию, которая будет позиционироваться как ведущий...
новость часа
23 августа 2023