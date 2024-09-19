Материалы с тегом «Wildberries»
Суд арестовал ещё пятерых человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Басманный районный суд арестовал ещё пятерых человек, задержанных после стрельбы у офиса компании Wildberries в центре российской столицы. Об этом сообщила 19 сентября пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Ранее стало известно, что суд отправил под стражу первого фигуранта дела. Таким образом...
новость часа
19 сентября 2024
По делу о стрельбе у офиса Wildberries обвинения предъявлены 33 задержанным
Следствие предъявило обвинения 33 задержанным по делу о стрельбе возле офиса компании Wildberries, сообщили журналистам представители правоохранительных органов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Отмечается, что в числе тех, кому предъявили обвинения, есть и Владислав Бакальчук — супруг...
19 сентября 2024
Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries
Суд постановил арестовать первого фигуранта по делу о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы, 19 сентября сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник. Также, по его информации, следствие попросило суд взять под стражу 27 человек, которых задержали после случившегося. 18...
19 сентября 2024
Бакальчука обвинили в убийстве и покушении на полицейского
Мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по трём статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменяют в убийство (ст. 105 ч. 2 УК), покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК), покушение на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и...
19 сентября 2024
Следствие начало допрос лиц, задержанных после стрельбы у офиса Wildberries
Следователи приступили к допросу лиц, задержанных после инцидента со стрельбой возле офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы, сообщил 18 сентября журналистам источник в правоохранительных органах. Сотрудники следствия выясняют роль каждого задержанного в случившемся. Также начали опрашивать...
18 сентября 2024
Wildberries окажет поддержку семьям двух охранников, погибших при стрельбе
Российская компания Wildberries окажет поддержку семьям двух охранников, погибших сегодня при перестрелке в офисе компании в БЦ «Романов двор», сообщила пресс-служба объединённой компании Wildberries и Russ 18 сентября. «К сожалению, стало известно, что два человека, обеспечивавших безопасность...
18 сентября 2024
Бакальчук назвал произошедшее у офиса Wildberries провокацией
В офисе компании Wildberries в Романовом переулке в Москве должен был пройти очередной раунд переговоров о финансировании строительства новых складов компании, однако на самом деле произошла провокация. Об этом 18 сентября заявил сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук. «Я приехал в офис...
18 сентября 2024