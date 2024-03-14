Материалы с тегом «ВВП»
Белоусов заявил, что ВВП России необходимо увеличить на 20% до 2030 года
До 2030 года необходимо увеличить ВВП России примерно на 20%. Об этом 14 марта заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. «В период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%», — сказал Белоусов. Он добавил, что к 2030...
14 марта 2024
Норвегия решила довести оборонные расходы до 2% ВВП уже в 2024 году
Правительство Норвегии намерено довести расходы на оборону королевства до 2% от его ВВП уже в 2024 году, а не в 2026 году, как планировалось ранее, заявил 14 марта премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, слова которого приводит вещательная корпорация NRK. «Правительство выйдет на установленный НАТО...
14 марта 2024
Мишустин сообщил, что ВВП России в январе вырос на 4,6%
Рост ВВП России за январь 2024 года оценивается в годовом выражении в 4,6%, заявил 12 марта на стратегической сессии по реализации национальных проектов и исполнению государственных программ премьер-министр Михаил Мишустин. Тенденции 2023 года, характеризующиеся ростом экономики вопреки попыткам...
12 марта 2024
Путин призвал увеличить вклад туризма в российский ВВП к 2030 году до 5%
Вклад туризма в российский ВВП должен увеличиться к 2030 году до 5%, а турпоток по стране вырасти до 140 млн человек в год, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «В целом по стране, с учётом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка...
29 февраля 2024
Россия опередила страны G7 по темпу роста экономики в 2023 году
Экономика России в 2023 году росла темпами выше мировой, опередила государства «Большой семёрки», заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля. «Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта, по паритету покупательной...
29 февраля 2024
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП России
Рост ВВП России в январе 2024 года составил 4,6% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в декабре 2023 года, говорится в обзоре текущей экономической ситуации, подготовленном 28 февраля на сайте Минэкономразвития. «По оценке Минэкономразвития России, в январе 2024 года ВВП превысил уровень...
новость часа
28 февраля 2024
Белоусов заявил, что подъём ВВП не означает устойчивого роста экономики
ВВП России поднялся на 3,6% в 2023 году, но это ещё не говорит о выходе экономики на траекторию устойчивого роста. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил 27 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня предпринимателя. Он отметил, что подъём ВВП указывает только на...
27 февраля 2024
В США предложили исключать из НАТО страны с низким бюджетом на оборону
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) предложил лишать членства в НАТО страны с бюджетом на оборону ниже 2% ВВП. Об этом он заявил 18 февраля в эфире телеканала CBS. «Я думаю, целесообразно, чтобы все выполняли обязательства относительно 2%. 19 из 31...
18 февраля 2024
Японская экономика впервые за пять лет вошла в рецессию
По итогам 2023 года экономика Япония опустилась на четвёртое место, уступив третье экономике Германии. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP). Так, величина японской экономики в мире по размеру номинального ВВП в пересчёте на доллары составила, без поправки на инфляцию, 591,48 триллиона...
15 февраля 2024
В Германии заявили о повышении трат на оборону
В 2024 году Германия впервые увеличит траты на оборону до 2%, в будущем соответствующий показатель снижать не планируется, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском. «ФРГ в этом году потратит 2% от своего ВВП на цели НАТО и будет...
13 февраля 2024
В МВФ заявили, что экономика России работает лучше, чем ожидалось
Экономика России твёрдо находится на территории позитивного роста. Такую оценку дала заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью изданию Foreign Policy. По словам заместителя директора, российская экономика «твёрдо» стоит на территории...
12 февраля 2024
Путин уточнил данные о росте ВВП России за 2023 год
Рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов, заявил 12 февраля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали, 3,5%, а по последним данным...
12 февраля 2024
Германии предрекли новые бедствия из-за экономического кризиса
Экономика Германия столкнётся с новыми серьёзными вызовами на фоне разразившегося в стране кризиса, выразившегося в экономической стагнации, проблемами с недвижимостью и самым высоким уровнем банкротства компаний в Европе, сообщило агентство Bloomberg. Эта тенденция ещё более усилилась с момента...
9 февраля 2024
Экономист рассказал, как США лишили Германию лидерства в Европе
США выгоден украинский конфликт, поскольку Германия вынуждена закупать у них энергоресурсы по завышенным ценам. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works. По его мнению, Европа, главным двигателем экономики которой была Германия, больше не может...
новость часа
4 февраля 2024
Мишустин заявил, что рост ВВП России за 2023 год может составить 3,5-4%
За прошедший 2023 год рост валового внутреннего продукта (ВВП) России может составить порядка 3,5-4%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty 2024: Industry X в Казахстане. «В условиях санкционного давления, реального давления, по итогам прошлого...
2 февраля 2024
Решетников отметил востребованность российской продукции у Глобального Юга
Запад пытается выдавить Россию с мировых рынков и представить свою продукцию по гораздо более высоким ценам, Москва активно этому противодействует. Россия является надёжным поставщиком для многих экономик Глобального Юга, заявил 1 февраля министр экономического развития РФ Максим Решетников. По...
1 февраля 2024
Песков назвал любопытным прогноз МВФ о росте экономики РФ до 2,6%
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 января на брифинге назвал прогноз Международного валютного фонда (МВФ) о росте российской экономики в 2024 году до 2,6% любопытной информацией. «Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идёт спред в прогнозах. Это говорит о...
31 января 2024
МВФ повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год до 2,6%
Экономика России растёт лучше, чем прогнозировалось, заявил 30 января на спецбрифинге для журналистов главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. «Общая картина определённо такова, что российская экономика растёт лучше, чем мы...
30 января 2024
В Минэкономразвития назвали привычным пересмотр «вверх» прогнозов по ВВП РФ
Для международных организаций стало привычным пересматривать прогнозы по динамике российской экономики в лучшую сторону. Об этом 30 января заявили в Минэкономразвития РФ, комментируя оценки Международного валютного фонда (МВФ). Ранее МВФ повысил оценку роста российской экономики в 2024 году с 1,1%...
30 января 2024
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны, связав проблемы с Украиной
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) пересмотрели в сторону понижения прогноз роста ВВП в еврозоне, они прогнозируют, что ВВП стран еврозоны вырастет на 0,9% в 2024 году и на 1,7% — в 2025 году. Обновление к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики было опубликовано 30 января...
30 января 2024