Материалы с тегом «ВОЗ»
Диетолог поделилась простыми принципами избавления от ожирения
Проблема ожирения в мире сильно обострилась: судя по исследованию, на которое сослалась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), с 1990 года по 2022-й количество страдающих ожирением людей удвоилось и превысило 1 млрд человек. Избавить от этой угрозы может только правильная культура питания...
1 марта 2024
Роспотребнадзор опроверг сообщения об объявлении ВОЗ следующей пандемии
Роспотребнадзор провёл консультации с представителями МИД РФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и убедился в том, что интерпретации заявлений ВОЗ о якобы имеющей место угрозе новой пандемии неверны, сообщили 18 января в пресс-службе ведомства. «В связи с данными заявлениями...
18 января 2024
Глава ВОЗ призвал носить маски и прививаться от COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) призвал использовать маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания. «Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими...
5 января 2024
Опасный вирус WEE впервые за 27 лет обнаружили у человека
Аргентина уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о первом за последние 27 лет случае заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ/WEE), также выявив 1182 случая инфицирования лошадей. О вспышке заболевания сообщила ВОЗ. «В Аргентине с 25 ноября по 27 декабря 2023 года всего...
29 декабря 2023
В Аргентине зафиксировали случай заражения человека лошадиным энцефалитом
Медицинские службы Аргентины выявили случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ), что произошло впервые за 27 лет. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующую информацию предоставил Национальный координатор Международных...
29 декабря 2023
В мире заболеваемость COVID-19 выросла за месяц более чем на 50%
Согласно данным ВОЗ, в мире почти за месяц число случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 52%. На 17 декабря во всём мире было зарегистрировано более 772 млн подтверждённых случаев и более 7 млн летальных исходов. Так, с 20 ноября по 17 декабря по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом было...
23 декабря 2023
ВОЗ назвала регион с наибольшим ростом распространения ВИЧ
На сегодняшний день Европа является регионом, в котором наблюдается самый быстрый рост распространения ВИЧ в мире. Об этом говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, опубликованном 1 декабря порталом ReliefWeb. «По иронии...
1 декабря 2023
В ВОЗ назвали число оставшихся в больнице «Аш-Шифа» пациентов
В больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа остаются свыше 300 человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «В «Аш-Шифе» остаются 25 медицинских работников и 291 пациент», ― говорится в сообщении на сайте организации. В ВОЗ уточнили, что среди пациентов ― 32 младенца, состояние...
19 ноября 2023
ВОЗ заявила о невозможности функционирования больницы «Аш-Шифа» в Газе
Медицинский комплекс «Аш-Шифа» в секторе Газа больше не может функционировать, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейрус. «Сегодня ВОЗ провела очень рискованную оценочную миссию ООН в больнице «Аш-Шифа» в Газе. Команда увидела, что больница больше не может...
19 ноября 2023
ВОЗ анонсировала новую эвакуацию пациентов из больницы «Аш-Шифы» в Газе
Новая эвакуация пациентов из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа пройдет в ближайшие двое-трое суток, людей доставят на юг палестинского анклава, сообщила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эвакуированных разместят в медицинском...
19 ноября 2023
ВОЗ назвала условия участия в создании «зоны безопасности» в секторе Газа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не будет участвовать в создании «зоны безопасности» в секторе Газа, пока не получит широкого согласия на такие действия, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на неофициальном пленарном заседании...
18 ноября 2023
ВОЗ назвала количество нападений на медучреждения в секторе Газа
За время обострившегося конфликта с Израилем на медучреждения в секторе Газа было совершено 137 нападений, в результате которых погиб 521 человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «За последние 36 дней ВОЗ зарегистрировала по меньшей мере 137 нападений на медицинские...
12 ноября 2023
ВОЗ: каждые десять минут в секторе Газа гибнет один ребёнок
В секторе Газа в среднем каждые десять минут гибнет один ребёнок, заявил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он привёл данные о том, что в Газе уже убиты более 10,8 тыс...
11 ноября 2023
ВОЗ сообщила о людях в оказавшихся под ударами Израиля больницах Газы
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может проверить, что находится под больницами в секторе Газа, но здания заполнены пациентами. Об этом сообщил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве. «Мы не можем проверить, что находится под больницами в Газе...
7 ноября 2023
Глава ВОЗ заявил о невозможности эвакуировать больницу «Аль-Кудс» в Газе
Эвакуация раненых из больницы «Аль-Кудс» в Газе, к которой призывает Израиль, невозможна. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил 29 октября в соцсети X. «Сообщение Палестинского Красного полумесяца об угрозах эвакуации больницы «Аль-Кудс» в Газе...
29 октября 2023
Учёные нашли новый патоген птичьего гриппа, убивший 2,5 тыс. морских слонов
В Аргентине 2,5 тыс. морских слонов умерли от нового высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщается в пресс-релизе Британской антарктической службы. Новый вариант гриппа обнаружили в конце 2022 года, говорится в тексте. Тогда вирус выявили у бурого поморника на Птичьем острове в Южной...
28 октября 2023
ВОЗ потеряла связь с сотрудниками, больницами и партнёрами в Газе
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что нет никакой связи со своими сотрудниками, медицинскими учреждениями и партнёрами по гуманитарным миссиям в секторе Газа. Об этом он написал в соцсетях. В организации «Врачи без границ» также сказали, что не имеют...
28 октября 2023
Глава ВОЗ Гебрейесус призвал все страны подготовиться к новой пандемии
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что новая пандемия является вопросом времени. Об этом гендиректор всемирной организации написал в своем акаунте в X (Ранее — Twitter). «Вопрос не в том, произойдёт ли следующая пандемия, а когда это случится. Мы не можем позволить себе повторить ошибки прошлого»...
26 октября 2023
Минздрав и ВОЗ договорились о совместных мероприятиях на территории РФ
Минздрав России и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорились о проведении совместных мероприятий на территории РФ, сообщил глава российского ведомства Михаил Мурашко. Мурашко провёл встречу с главой ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом в Астане. Министр отметил, что обсудил много острых...
23 октября 2023
Глава ВОЗ сообщил о прибытии в Египет медикаментов для сектора Газа
Гуманитарный коридор для гарантированной передачи нуждающимся в сектор Газа медикаментов, прибывших в Египет, попросил 23 октября глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х (бывшая Twitter). «Чтобы гарантировать, что предметы первой необходимости...
23 октября 2023