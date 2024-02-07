Материалы с тегом «Военкоматы»
Украинский военком поругался с пассажиркой одесской маршрутки
В Одессе женщина выгнала из маршрутного такси военкома, который остановил автобус с пассажирами для проверки. Видео инцидента разместил в соцсетях депутат Верховной рады, бывший член партии «Слуга народа» Артём Дмитрук. На кадрах, снятых на камеру мобильного телефона, видно, что салон машины...
новость часа
7 февраля 2024
Военкомы на Украине избили мужчину после вручения повестки
Сотрудники военкомата в Киевской области избили водителя грузового авто после того, как вручили ему повестку. Это произошло на глазах у полицейского, сообщает украинское издание «Страна․ua» со ссылкой на дочь пострадавшего. В материале говорится, что инцидент произошел 30 января в селе Рудницкое...
3 февраля 2024
Украинцы начали собирать личные данные военкомов
Жители Украины начали вести списки с личными данными сотрудников местных военкоматов (территориальных центров комплектования (ТЦК). — Прим. ред.), что может являться предвестником расправ. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. «Украинцы постепенно...
3 февраля 2024
На Украине перестали выпускать за границу мужчин выездных категорий
На Украине перестали выпускать за рубеж мужчин выездных категорий. При этом на пограничных пунктах в сторону Польши заметили представителей территориальных центров комплектования (военкоматов). Об этом написало местное издание «Страна․ua» со ссылкой на сообщения очевидцев. «С 20:00 у всех мужчин...
30 декабря 2023
На Украине пригрозили военкоматом желающим погулять на Новый год
Украинцам, желающим погулять в новогоднюю ночь, пригрозили отправкой в военкоматы. Как заявил 30 декабря замначальника департамента превентивной деятельности украинской нацполиции Украины Анатолий Серединский, нарушителей комендантского часа направят в отделы полиции, откуда — в военкоматы...
30 декабря 2023
Украинцу дали три года за отказ воевать из-за нежелания убить своего отца
Суд в Тернополе приговорил к трём годам тюрьмы переселенца из Запорожской области за отказ воевать в рядах ВСУ из-за того, что его отец остался в Запорожье — на территории России. Об этом сообщило издание «Страна. ua». Мужчина после переезда на Западную Украину получил повестку и даже прошёл...
новость часа
28 декабря 2023
Пытавшегося поджечь военкомат в Петербурге обвинили в госизмене
Жителя Санкт-Петербурга Максима Асрияна, пытавшегося поджечь военкомат, обвинили в госизмене. Об этом свидетельствуют обновлённые 25 декабря данные в электронной карточке дела, размещённой на сайте Первого западного окружного военного суда. «Судебное заседание для решения вопроса об избрании...
26 декабря 2023
На Украине сообщили, что футболистам киевской «Оболони» пришли повестки
Игрокам киевского футбольного клуба «Оболонь», выступающего в Украинской премьер-лиге, пришли повестки от территориального центра комплектации (ТЦК), сообщает 22 декабря украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на ведущего программы «ТаТоТаке» Михаила Спиваковского. «Сейчас главный курорт для...
22 декабря 2023
На Западной Украине священнику выдали повестку из-за слов «раб Божий»
Во Львовской области священник грекокатолической церкви получил повестку в территориальный центр комплектования (ТЦК, местный военкомат. — Прим. ИА Регнум ) за сказанные слова «раб Божий» на похоронах военнослужащего. Об этом сообщило украинское издание «Страна․ua». «Во Львовской области работники...
13 декабря 2023
Многодетный священник канонической УПЦ в Луцке получил повестку в военкомат
В украинском Луцке повестку в военкомат получил священник канонической УПЦ (Украинской православной церкви) и многодетный отец протоиерей Иоанн Пипаш. Об этом рассказали в Союзе православных журналистов. «Многодетный настоятель Иоанно-Богословского храма УПЦ в Луцке протоиерей Иоанн Пипаш сообщил...
12 декабря 2023
На Украине раскрыли правду о попадании в ВСУ ограниченно годных призывников
Украинские военные не считаются с возможностями ограниченно годных призывников, их отправляют даже в штурмовые подразделения, заявил в интервью каналу НТА секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Депутат напомнил, что ограниченно...
10 декабря 2023
Рейд военкомов в санаторий Закарпатья попал на видео
В Закарпатской области Украины сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — местное наименование военкоматов на Украине) нагрянули в оздоровительный комплекс в селе Косино, чтобы вручить повестки находившимся внутри мужчинам. Кадры рейда опубликовало издание «Страна. ua». К...
9 декабря 2023
Неизвестные попытались взорвать военкомат в Новосибирске
Неизвестный с помощью начинённой взрывчаткой мультиварки хотел устроить теракт в призывном пункте в Новосибирске, сообщил источник ИА Регнум. Ночью 5 декабря неизвестный оставил на подоконнике здания военного комиссариата Октябрьского и Центрального административных округов Новосибирска странный...
5 декабря 2023
Дело возбудили против 72-летнего руководителя ансамбля за поджог военкомата
В Перми возбудили уголовное дело в отношении 72-летнего руководителя ансамбля одного из дворцов культуры, который пытался поджечь здание военкомата. Об этом 29 ноября сообщил источник ИА Регнум. Как уточнил собеседник агентства, ему вменяют совершение теракта группой лиц по предварительному сговору...
29 ноября 2023
На Западной Украине мужчина сбежал из военкомата через окно
Украинец сбежал из военкомата в Мукачево в Закарпатской области через окно второго этажа. Момент попал на видео, которое появилось в социальных сетях. В ролике мужчина осторожно выбирается из здания через дыру в решётке, спускается по окнам и сбегает через проезжую часть. На последних секундах...
28 ноября 2023
На Украине хотят расширить полномочия сотрудников военкоматов
На Украине до конца 2023 года подготовят закон, по которому будет предусмотрено увеличение полномочий сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов). Об этом в интервью Radio NV заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко...
26 ноября 2023
В подмосковном Волоколамске неизвестный попытался поджечь здание военкомата
Неизвестный попытался поджечь здание военного комиссариата в подмосковном Волоколамске. Об этом 24 ноября сообщил ИА Регнум источник. Он отметил, что рано утром 23 ноября в Волоколамске на улице Советская, дом 4, неизвестный совершил попытку поджога здания военного комиссариата зажигательной смесью...
24 ноября 2023
В Перми задержали жителя, пытавшегося поджечь военкомат
В Перми задержали местного жителя, которого заподозрили в попытке поджечь здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник, близкий к правоохранительным структурам. «Правоохранители задержали мужчину, который пытался...
24 ноября 2023
В Подольске задержали пенсионерку, пытавшуюся поджечь военкомат
В подмосковном Подольске полицейские задержали пенсионерку, которая пыталась поджечь городской военкомат. Об этом ИА Регнум сообщил источник. По предварительной информации, женщина 1956 года рождения с помощью пятилитровой бутылки с бензином и молотка для мяса пыталась поджечь военный комиссариат...
22 ноября 2023
В Москве задержали подозреваемого в подготовке поджога военкомата
В Москве задержали мужчину, которого заподозрили в подготовке к поджогу военного комиссариата. Об этом 22 ноября сообщил ИА Регнум источник. Он отметил, что 10 ноября полицейские задержали неработающего жителя Москвы 2001 года рождения, который проводил разведку местности около объединённого...
22 ноября 2023