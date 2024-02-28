Материалы с тегом «Владимир Жириновский»
Жириновский ещё в 2020 году предсказывал ситуацию в Приднестровье
Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2020 году говорил о попытках Молдавии и Запада провоцировать ситуацию в Приднестровье. Его заявление прозвучало в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Жириновский четыре года назад напомнил о нахождении в Молдавии большого количества оружия...
28 февраля 2024
СМИ вспомнили прогноз Жириновского о скором развале США
Экс-лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предрекал, что США в 2024 году закончат своё существование, пишет издание издание Gorodche. «Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», — заявлял он. По мнению политика, причиной распада Соединённых Штатов станут мощные...
новость часа
1 января 2024
Экс-соратник Жириновского раскрыл, кому лидер ЛДПР завещал свои деньги
Основатель и первый председатель ЛДПР Владимир Жириновский завещал партии 70% своих средств, заявил бывший депутат Госдумы, ранее входивший во фракцию ЛДПР, Василий Власов в интервью, опубликованном 12 декабря МК.RU. «Владимир Вольфович оставил после себя партию полностью моторизованную — с точки...
12 декабря 2023
Пророчество Жириновского об Украине и Ближнем Востоке — 593-й день СВО
Новый, 593-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением пророчества Владимира Жириновского об Украине и Ближнем Востоке. В соцсетях вспомнили, что бывший лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) ещё в 2019 году предрёк, что события, которые произойдут к...
10 октября 2023
Жириновский предрёк, что Украину забудут из-за конфликта на Ближнем Востоке
Бывший лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский ещё в 2019 году предсказывал, что события, которые произойдут к 2024 году на Ближнем Востоке, заставят весь мир забыть про конфликт на Украине. «К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут...
новость часа
9 октября 2023
Опубликован призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё пять лет назад призывал Россию отказаться от доллара. Записку политика от 2018 года, опубликовал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. «Ещё одна ранее неопубликованная записка основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В ней ВВЖ на фоне роста курса...
новость часа
27 августа 2023
«Аэрофлот» назвал самолёт в честь Жириновского
Самолёт авиакомпании «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот»), названный в честь политика Владимира Жириновского, выполнит первый рейс 22 августа, сообщили в пресс-службе компании. «Флот авиакомпании «Россия» пополнился самолетом «Владимир Вольфович Жириновский». Боинг 737-900 с бортовым...
22 августа 2023
Внебрачный сын Жириновского подал иск о признании отцовства
Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал иск в суд о признании отцовства из-за наследства, сообщили 4 августа в Никулинском районном суде Москвы. «Истец Эдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для...
4 августа 2023
ЛДПР обсудит вопрос о выдаче партбилета нейросети «Жириновский»
Нейросеть «Жириновский» может получить партбилет и стать членом ЛДПР. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в партии. Уточняется, что на ближайшем съезде партии будет вынесен вопрос об исключительном решении — выдаче партийного удостоверения искусственному интеллекту. Съезд...
13 июля 2023
Опубликована записка Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове
Записку основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского опубликовал 26 мая вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в своём Telegram-канале. В ней Жириновский рассуждает о том, что погубило политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова и бизнесмена Бориса Березовского. «Что погубило...
26 мая 2023
Вице-спикер ГД Чернышов раскрыл предсказание Жириновского о будущем России
Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал объединение Русского мира в границах СССР в 2025 году. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, опубликовав информацию в своём Telegram-канале. Депутат поделился архивными уникальными записями Жириновского. По мнению покойного...
16 мая 2023
В Госдуме готовят законопроект о выплатах за продолжительный брак
Депутаты Госдумы от ЛДПР готовят законопроект о введении меры поддержки в виде выплат для супружеских пар, продолжительность брака которых составляет более 20 лет. Об этом 2 мая рассказал заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов. Как напомнил депутат, слова которого цитирует ТАСС, на...
2 мая 2023
После онлайн-митинга у памятника Жириновскому в Minecraft рухнул сервер
В России прошла первая цифровая демонстрация на 1 мая. Желающих посетить онлайн-митинг у памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому в компьютерной игре Minecraft оказалось так много, что сервер такого наплыва не выдержал. Об этом сообщили в пресс-службе политического объединения. «Мы провели...
1 мая 2023
Памятник Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище
Памятник основателю и первому лидеру Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля. В этот день исполнился год со дня смерти политика. Церемонию открытия монумента вёл лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщил Telegram-канал ЛДПР...
6 апреля 2023
Путин прислал цветы к могиле Жириновского в первую годовщину его смерти
Президент Владимир Путин в первую годовщину смерти основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского прислал к его могиле цветы — большую корзину алых роз. Корзину цветов от главы государства можно заметить перед памятником Жириновскому, установленном 6 апреля на...
6 апреля 2023
В Кремле заявили, что Жириновский внёс важный вклад в развитие России
Роль основателя ЛДПР Владимира Жириновского в формирование политической системы России переоценить трудно, сообщил 6 апреля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Трудно переоценить роль Жириновского в процессе формирования и развития нашей политсистемы и его вклад», — сказал...
6 апреля 2023
Жириновскому открыли памятник на Новодевичьем кладбище
В годовщину смерти основателя и первого лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник политику. Церемонию открытия памятника вёл нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявивший, что Жириновский сплачивал людей. «Он жив...
6 апреля 2023
Путин назвал Жириновского авторитетным политиком и патриотом
Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам мемориальных мероприятий, которые посвящены памяти основателя и первого лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Обращение 6 апреля опубликовано на сайте Кремля. Как отметил президент, 6 апреля 2023...
6 апреля 2023
Сын Жириновского назвал причиной своего ареста драку с противником СВО
Сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эдельштейн, вышедший на свободу из спецприёмника №2, где отбывал 15 суток ареста за потасовку с участием полиции в ресторане в центре Москвы, назвал истинную причину конфликта. Драка произошла из-за разногласий с одним из посетителей заведения в...
1 марта 2023