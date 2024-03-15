Материалы с тегом «Владимир Рогов»
Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах украинской армии
Председатель общественного движения Запорожья «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на свои источники сообщил «РИА Новости», что глава киевского режима Владимир Зеленский начал чистку в рядах ВСУ на фоне слухов о готовящемся бунте среди военных. Как пояснил Рогов, Зеленского не любят...
новость часа
15 марта 2024
Рогов заявил, что российские войска прорвали линию фронта
Российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области, сообщил 13 марта «РИА Новости» сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких...
новость часа
13 марта 2024
Зеленский назвал украинские корветы именами гетманов-предателей
Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал новые украинские корветы именами гетманов-предателей, так как сам близок им по духу. Такое мнение высказал 9 марта глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной...
9 марта 2024
Рогов: российские военные продвинулись на километр от Вербового к Работино
Российские военные на ореховском направлении в зоне спецоперации существенно улучшили позиции в Запорожской области, сообщил 8 марта глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. «У нас...
новость часа
8 марта 2024
Рогов заявил о тяжёлых уличных боях в Работино
В селе Работино в Запорожской области начались тяжёлые уличные бои, сообщил 7 марта «РИА Новости» глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. По его данным, российские бойцы дошли до...
7 марта 2024
Рогов сообщил о переброске бойцов «Азова»* к Работино
Командование украинской армии продолжает перебрасывать к Работино в Запорожской области подкрепления, в число которых входят бойцы националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 февраля заявил сопредседатель Координационного...
5 марта 2024
Рогов заявил о боях со стороны Вербового в сторону Малой Токмачки
На нескольких участках фронта в Запорожской области активизировались бои, сообщил 4 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов. «Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербового в сторону Малой Токмачки», — заявил он «РИА...
4 марта 2024
Рогов рассказал об ожесточённых боях у села Работино
Российская армия удерживает инициативу в запорожском селе Работино, заявил 3 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов «РИА Новости». «В Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. Инициатива...
новость часа
3 марта 2024
Рогов заявил, что Германия движется к созданию Четвёртого рейха
Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем движется к созданию Четвёртого рейха, жители ФРГ должны осознать, какое будущее для них готовит режим Шольца, и не допустить повторения исторической трагедии Германии и позора немецкого народа, заявил 3 марта сопредседатель Координационного совета по...
3 марта 2024
МО РФ: Су-35С не дают самолётам ВСУ взлететь с аэродрома — 738-й день СВО
Наступивший, 738-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об успехах экипажей ВКС России на авдеевском направлении, где расположены аэродромы базирования украинских самолётов. Российские истребители Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь, информирует Минобороны...
3 марта 2024
Потери ВСУ в Работино огромные — Рогов
Украинская армия несёт огромные потери в запорожском селе Работино и на подступах. Об этом сообщил «РИА Новости» глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Общественник пояснил, что боевики теряют не...
2 марта 2024
Рогов сравнил шефа Пентагона с маньяком
Глава министерства обороны США Ллойд Остин напоминает маньяка, одержимого войной и идеей уничтожить мир. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей уничтожить мир. Повестка конфликта с...
новость часа
1 марта 2024
ВСУ признали потерю подразделения ССО на Тендровской косе — 736-й день СВО
Наступивший, 736-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об уничтожении группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровской косе в Херсонской области. Информацию 29 февраля подтвердили сразу несколько источников среди российских военкоров и украинских...
1 марта 2024
Рогов: в Херсонской области ликвидировали диверсантов ВСУ
Военнослужащие РФ ликвидировали украинскую диверсионную группу при попытке высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области. Об этом 28 февраля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Диверсионная группа элитного 73-го морского центра ВМС Украины пыталась...
29 февраля 2024
Рогов рассказал об авиаударах по местам снабжения ВСУ в Работино
Массированные авиаудары нанесены по тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ, находящегося в селе Работино Запорожской области. Об этом 28 февраля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наша фронтовая авиация нанесла массированные авиаудары по тыловым позициям...
28 февраля 2024
Рогов рассказал о действиях ВСУ к северу от Работина
Военные киевского режима минируют территории к северу от села Работина в Запорожской области. Не исключено отступление ВСУ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Со стороны противника интересный момент: боевики ВСУ минируют не просто север Работина, а за ним сейчас...
27 февраля 2024
Рогов заявил, что российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино
Российские военные взяли под контроль южную часть села Работино в Запорожской области, ожесточённые бои продолжаются, заявил в интервью «РИА Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра...
26 февраля 2024
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв
В городе Запорожье, подконтрольном киевскому режиму, прогремел взрыв. Об этом 25 февраля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В Запорожье громко», ― написал он в Telegram-канале. Он добавил, что во временно оккупированном киевскими бойцами городе Запорожье...
25 февраля 2024
Рогов заявил об ожесточённых боях в центре Работино
В селе Работино в Запорожской области идут ожесточённые бои, инициатива находится в руках Вооружённых сил России. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточённые бои, в...
25 февраля 2024
Рогов сообщил о переброске техники и бойцов ВСУ к Работину и Вербовому
ВСУ стали перебрасывать подкрепление в район сёл Работино и Вербовое в Запорожской области, заявил 21 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сейчас идёт переброска из Орехова техники и личного состава ВСУ в сторону Работина и Вербового. Всё говорит о том, что они...
новость часа
21 февраля 2024