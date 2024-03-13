Материалы с тегом «Визы»
АТОР сообщила, что Болгария готовится к выдаче шенгенских виз россиянам
Болгария готовится к выдаче шенгенских виз гражданам России с 1 апреля. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на официальном сайте. АТОР пояснила, это связано с тем, что с 31 марта Болгария и Румыния частично присоединятся к Шенгенской зоне. «Ожидается, что с 1 апреля Болгария и...
13 марта 2024
Китай ввёл безвизовый режим для граждан Грузии
Китайская Народная Республика приняла решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. «КНР приняла решение о введении безвизового режима для граждан Грузии. Они смогут пребывать в Китае непрерывно 30 дней. Это важнейшее решение, которое...
26 февраля 2024
В Шри-Ланке проведут расследование из-за слов о непродлении виз россиянам
Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование из-за заявления генерального комиссара по иммиграции Шри-Ланки Харши Илукпитии, что гражданам России и Украины больше не будут продлевать долгосрочные визы, сообщило 25 февраля местное издание Ada Derana, ссылаясь на офис главы...
25 февраля 2024
В МИД РФ рассказали о расширении списка стран с доступом к электронной визе
Россия ведёт переговоры об установлении безвизового режима с несколькими странами, заявил 16 февраля статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. «Мы продолжаем переговоры с целым рядом стран по установлению безвизового режима. Я сейчас не хотел бы конкретно озвучивать...
16 февраля 2024
РФ расширит список стран, граждане которых смогут оформить электронные визы
Россия планирует расширить список стран, для граждан которых станет доступным получение российских электронных виз, заявил в интервью ТАСС 12 февраля глава консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов. «Вопрос о расширении перечня иностранных государств, граждане...
12 февраля 2024
В МЭР заявили о готовности запустить безвизовый туробмен с Индией
Россия рассчитывает на запуск группового безвизового туристического обмена с Индией в 2024 году, сообщил 3 февраля заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе выступления на Дне туризма в рамках выставки-форума «Россия». «Ещё много, что предстоит сделать. Это и упрощение...
3 февраля 2024
Иран предложил России запустить безвизовый режим для учёных двух стран
Иран предложил российской стороне отменить визы для поездок учёных двух стран, заявил 1 февраля советник иранского посольства в РФ Хади Гударзи, уточнив, чтопредложение уже направлено коллегам в России. По его словам, которые приводит ТАСС, сначала можно запустить безвиз для учёных, профессоров...
1 февраля 2024
США не выдали визу главе делегации РФ для участия в сессии ООН
США не предоставили визу главе российской делегации специальному представителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о борьбе с использованием информационных...
30 января 2024
Российский паспорт занял 51-е место в рейтинге самых привлекательных в мире
Российский паспорт занял 51-е место в рейтинге самых привлекательных в мире, следует из доклада Henley & Partners, опубликованного 10 января на сайте компании. «Россия находится на 51-м месте. Обладателям российского паспорта доступны 119 направлений», — говорится в докладе. При этом число стран и...
новость часа
10 января 2024
Болгария и Румыния согласовали с Австрией частичное присоединение к Шенгену
Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенской зоне для перемещениях водным и воздушным транспортом. О достижении соответствующего соглашения заявил 28 декабря премьер-министр страны Николай Денков. «После долгих и сложных переговоров мы достигли принципиального соглашения с Австрией о приеме...
28 декабря 2023
Путин отменил льготы на российские визы для граждан Евросоюза
Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы при оформлении российских виз для граждан стран Евросоюза и ещё пяти европейских государств — Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна. Текст разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Подписанный президентом...
25 декабря 2023
Госдума отменила визовые льготы для ряда категорий граждан стран Европы
Для ряда категорий граждан европейских стран отменили визовые льготы и повысили стоимость въездных документов в Россию, сообщили 13 декабря на сайте Госдумы. Госдума приняла закон о повышении сбора при оформлении российских виз для граждан ряда стран Европы. Он вносит изменения в закон о...
13 декабря 2023
Россия закроет визовые центры во Франции с 24 ноября
Визовые центры России во Франции прекратят работать с 24 ноября, сообщило 17 ноября российское посольство во Франции. «С 24 ноября 2023 года визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят свою деятельность», — говорится в заявлении российского диппредставительства. Российское...
17 ноября 2023
МИД обсудит с ЮНЕСКО невыдачу виз делегатам России
Глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин намерен «жёстко поставить вопрос» о невыдаче виз членам делегации России на встрече с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщили в российском постпредстве при организации. Отмечается, что на встрече будет обсужден...
8 ноября 2023
МИД официально опубликовал решение об отмене безвизового режима с Украиной
Соглашение о безвизовом режиме, заключённое Россией и Украиной в 1997 году, прекратило действие с 1 января 2023 года, говорится в официальном сообщении российского МИД, опубликованном 30 октября на портале правовой информации. «1 января 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством...
новость часа
30 октября 2023
Киргизия ограничила безвизовый режим для иностранных граждан
Киргизские власти решили ввести ограничения безвизового режима для иностранных граждан. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики. «Кабинетом министров Киргизской Республики утверждено положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории Киргизской...
17 октября 2023
В МЭР назвали сроки отмены виз для пяти стран Ближнего Востока
Россия прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, сообщил 11 октября замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий». «Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это...
11 октября 2023
Ситуацию с невыдачей виз США делегации РФ в ООН сочли вопиющей
Ситуация с выдачей виз США российским политикам, дипломатам и журналистам выходит из-под контроля и становится политизацией. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко. Ранее заместитель...
4 октября 2023
Россия потребовала немедленно запустить в ООН арбитраж против США
Россия требует немедленного запуска арбитражного процесса в ООН в отношении США, которые в очередной раз не выдали вовремя визы российской делегации для участия во встрече «ядерной пятёрки», заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. «Требуем...
4 октября 2023
США попытались сорвать приезд делегации РФ на встречу «ядерной пятёрки»
Российская делегация получила американские визы для участия в консультациях «ядерной пятерки». Об этом 4 октября сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. «Сегодня выдали», — уточнил на вопрос журналистов дипломат. При этом он подчеркнул, что из-за случившейся задержки...
4 октября 2023