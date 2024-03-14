Материалы с тегом «Вертолеты»
Член экипажа Ми-8 погиб во время жёсткой посадки в Магаданской области
Во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области погиб член экипажа. Об этом 14 марта сообщил губернатор региона Сергей Носов. «На борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа. Один член экипажа погиб, один получил травмы средней тяжести, третий травмирован тяжело. Это...
14 марта 2024
Минобороны РФ показало кадры уничтожения двух вертолётов ВСУ
Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения вертолётов ВСУ на площадке подскока в ДНР. Видео опубликовано 13 марта в Telegram-канале ведомства. «Средствами воздушной разведки были выявлены три вертолёта ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и...
13 марта 2024
Российские бойцы уничтожили два вертолёта Ми-8 ВСУ
Вооружённые силы (ВС) России уничтожили два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил 13 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что украинские вертолёты были уничтожены на площадке в районе населённого пункта Новопавловка в Донецкой...
новость часа
13 марта 2024
Путин рассказал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолёт
Президент России Владимир Путин рассказал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолёт. Об этом он заявил 7 марта во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. «Пробовал пилотировать вертолёт. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании миллиметр...
7 марта 2024
Собянин: в Мосавиацентре появились уникальные машины для ремонта вертолётов
Две уникальные машины для ремонта вертолётов в полевых условиях появились в Московском авиацентре, сообщил 1 марта мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Первая машина на базе «КамАЗа» представляет собой передвижную мастерскую с необходимым оборудованием и жилым модулем для специалистов...
1 марта 2024
Экипаж российского «Аллигатора» два раза подряд выжил в зоне СВО
Экипаж российского ударного вертолёта Ка-2 «Аллигатор» два раза подряд смог остаться в живых в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила «Российская газета». Первый случай произошёл ещё в начале СВО. Лётчикам Ивану Болдыреву и Роману Скобцу дали...
25 февраля 2024
Российские «Аллигаторы» уничтожили пункт управления ВСУ в зоне спецоперации
Ударные группы армейской авиации Воздушно-космических сил России уничтожили опорные пункты и пункт управления беспилотниками украинской армии на краснолиманском направлении. Об этом 23 февраля сообщили в Telegram-канале Министерства обороны. Удары российские военные произвели неуправляемыми...
23 февраля 2024
В Испании сообщили о гибели лётчика, угнавшего российский военный вертолёт
В Испании, предположительно, нашли тело лётчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолёт, сообщила газета ABC. Официально информация не подтверждалась. Издание Eureka news, ссылаясь на источники в Гражданской гвардии Испании, пишет, что в последнее время у Кузьминова...
новость часа
19 февраля 2024
Эквадор может получить от США вертолёты Black Hawk в обмен на Ми-171
Эквадор может получить от Соединённых Штатов вертолёты UH-60A/L Black Hawk в обмен на российские Ми-171, пишет портал Infodefensa. «Передача этих самолётов, в свою очередь, связана с передачей эквадорской армии российских вертолётов Ми-171 и Ми-17-1В, которые в настоящее время находятся в...
новость часа
14 февраля 2024
Российские силы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-24 в районе Работино
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолёт Ми-24 в районе населённого пункта Работино в Запорожской области. Об этом 14 февраля проинформировал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Средствами...
14 февраля 2024
ФРГ намерена превратить авиабазу Хольцдорф в «оплот против РФ», пишут СМИ
Власти Германии намерены потратить 500 миллионов евро на реконструкцию и модернизацию авиабазы Хольцдорф, которую планируется превратить в «один из крупнейших оплотов Запада против России», сообщает газета Financial Times (FT). По словам немецкого штабного офицера Кристиана Гунча, более 500...
14 февраля 2024
Найдены оба чёрных ящика упавшего в Онежское озеро Ми-8
Оба установленные на упавшем 4 февраля в Онежское озеро вертолёте Ми-8 МЧС России чёрных ящика нашли и направили на расшифровку, сообщил 11 февраля РЕН ТВ. На вертолёте находились два аварийных бортовых самописца. Один использовался для фиксации речи экипажа. Второй представляет собой систему...
новость часа
11 февраля 2024
Глава крупнейшего банка Африки погиб с семьёй при крушении вертолёта в США
Глава крупнейшего банка в Африке Access Bank Герберт Вигве погиб при крушении вертолёта в районе города Ниптона в США, сообщила 11 февраля телекомпания NBC. Вертолёт Eurocopter EC130 разбился вечером 9 февраля недалеко от Холлоран-Спрингс-роуд в штате Калифорния, примерно в 80 милях (около 130 км...
11 февраля 2024
Тела всех членов экипажа потерпевшего крушение Ми-8 обнаружили в Карелии
В ходе поисковых работ в Онежском озере спасатели обнаружили тела всех троих членов экипажа потерпевшего крушение вертолёта Ми-8, сообщил 10 февраля СК России в Telegram-канале. «Назначены судебные медицинские экспертизы, лётно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые...
новость часа
10 февраля 2024
Потерпевший крушение вертолёт Ми-8 подняли со дна Онежского озера
Спасатели 10 февраля подняли со дна Онежского озера вертолёт Ми-8, разбившийся неделю назад в Карелии, сообщили «Известия». Поднять воздушное судно не получилось сразу. До этого во время его подъёма оборвались тросы, работы пришлось приостановить, пояснили журналисты. Как сообщил телеканал «78»...
новость часа
10 февраля 2024
США свернули разработку «вертолёта будущего» после анализа боёв на Украине
Руководство армии США приняло решение закрыть программу разработки «вертолёта будущего» Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) после анализа боевых действий, идущих на Украине, сообщила 9 февраля американская газета Defense News. «Мы увидели на поле боя — особенно на Украине — что воздушная...
10 февраля 2024
В США пропал вертолёт с пятью морпехами
Вертолёт CH-53E Super Stallion, транспортировавший пятерых морских пехотинцев, бесследно исчез по пути из Невады в Калифорнию 7 февраля. Вертолёт направлялся с базы неподалёку от Лас-Вегаса в район Сан-Диего, но не прибыл в пункт назначения из-за сложных погодных условий. Как сообщил телеканал ABC...
7 февраля 2024
В Турции разбился вертолёт управления авиабезопасности, погибли два пилота
В турецком городе Газиантепе потерпел крушение вертолёт, принадлежащий главному управлению авиационной безопасности, сообщило 4 февраля агентство IHA со ссылкой на министра внутренних дел Али Ерликаю. «Вертолёт разбился в селе Картал Нурдагского района Газиантепа, два пилота погибли, а техник...
4 февраля 2024
Вертолёты РФ уничтожили личный состав ВСУ под Красным Лиманом
Военная авиации России уничтожила ракетами технику и личный состав украинских боевиков на Краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. «Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях», — добавили в ведомстве...
4 февраля 2024
Минобороны показало кадры ударов вертолётов Ми-28 по опорным пунктам ВСУ
Министерство обороны РФ показало кадры ударов российских вертолётов Ми-28 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Соответствующее видео опубликовано 3 февраля в Telegram-канале ведомства. «Ночные охотники» нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении», — говорится в...
3 февраля 2024