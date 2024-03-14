Материалы с тегом «Вертолет Ми-8»
Два человека находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки Ми-8
Один человек погиб, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко. «По предварительным данным, на борту воздушного судна...
14 марта 2024
Неисправность двигателя привела к жёсткой посадке вертолёта Ми-8
Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Об этом 14 марта сообщила в Telegram-канале пресс-служба надзорного ведомства. «В 11:05 по магаданскому времени в 75 км от посёлка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района...
новость часа
14 марта 2024
Угнавшему российский вертолёт Кузьминову предлагали остаться на Украине
Пилоту Максиму Кузьминову, угнавшему и передавшему украинской армии российский вертолёт Ми-8, предлагали остаться на Украине, заявил 19 февраля изданию «Украинская правда» секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он...
20 февраля 2024
Найдены оба чёрных ящика упавшего в Онежское озеро Ми-8
Оба установленные на упавшем 4 февраля в Онежское озеро вертолёте Ми-8 МЧС России чёрных ящика нашли и направили на расшифровку, сообщил 11 февраля РЕН ТВ. На вертолёте находились два аварийных бортовых самописца. Один использовался для фиксации речи экипажа. Второй представляет собой систему...
новость часа
11 февраля 2024
Фрагменты рухнувшего Ми-8 нашли на дне Онежского озера
Фрагменты рухнувшего вертолёта Ми-8 МЧС России нашли на дне Онежского озера, сообщил 5 февраля глава Карелии Артур Парфёнчиков в Telegram-канале. «Спасатели обнаружили на дне Онежского озера фрагменты вертолёта Ми-8», — сообщил Парфёнчиков. Он уточнил, что на месте крушения с трёх часов дня...
5 февраля 2024
Названа вероятная причина крушения Ми-8 в Карелии
Крушение вертолёта Ми-8 МЧС в Карелии, согласно приоритетной версии, произошло из-за нарушения правил безопасности полётов, сообщил 5 февраля представитель экстренных служб. «Пока наиболее приоритетная версия крушения Ми-8 — нарушение правил безопасности полётов», — сообщил представитель служб...
5 февраля 2024
Появились кадры с места падения вертолёта Ми-8 МЧС в Карелии
Кадры с места падения вертолёта Ми-8 МЧС в Карелии опубликовал Telegram-канал «112». Вертолёт МЧС упал на лёд Онежского озера, пробил его и утонул. Крушение произошло в 11,5 км от села Деревянное. Сотрудники МЧС нашли обломки хвостовой части Ми-8 и большую прорубь. Информации о выживших нет. Как...
5 февраля 2024
Ми-8 потерпел крушение в Карелии. Что известно?
Трое сотрудников МЧС погибли при крушении вертолёта Ми-8 в Карелии, проинформировал 5 февраля глава региона Артур Парфёнчиков. «Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены», — пояснил карельский губернатор. Причиной ЧП, произошедшего накануне...
5 февраля 2024
В МЧС назвали версии крушения Ми-8 в Карелии
Ошибка экипажа, плохие погодные условия и неисправность техники — такие версии рассматривает следствие в связи с крушением вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии. Об этом 5 января сообщили в МЧС РФ. «Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся...
5 февраля 2024
Аварийный маяк пропавшего с радаров в Карелии Ми-8 не подаёт сигналы
У пропавшего в Карелии вертолёта Ми-8 не срабатывает аварийный маяк, сообщили оперативные службы. «Сигнала от аварийного маяка вертолёта не было. Он не срабатывал», — приводит ТАСС заявление источника. Известно, что на борту Ми-8 были три человека — капитан, второй пилот и борт-инженер. Пеленг...
5 февраля 2024
В Карелии ищут вертолёт Ми-8 МЧС, пропавший во время тренировки
Вертолёт Ми-8 вечером 4 февраля пропал с радаров в Карелии, сообщили в МЧС РФ. Инцидент с воздушным судном Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС произошёл в ходе тренировочного полёта над Онежским озером. На борту вертолёта находились три члена экипажа. Вблизи села Деревянное...
новость часа
4 февраля 2024
МО Киргизии после крушения Ми-8 отстранило от службы ряд должностных лиц
Несколько должностных лиц Сил воздушной обороны ВС Киргизии отстранены на время расследования после катастрофы военного вертолёта в Бишкеке, сообщили 17 января в пресс-службе министерства обороны республики. «Отдельные должностные лица Сил воздушной обороны ВС КР в целях объективного проведения...
17 января 2024
ВС России за неделю сбили украинские самолёты Су-27, Су-25 и вертолёт Ми-8
Российские военные за неделю сбили украинские самолёты Су-27, Су-25 и вертолёт Ми-8, сообщил 12 января официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёты Су-27 и Су-25...
12 января 2024
Российские средства ПВО сбили под Херсоном украинский вертолёт Ми-8
Российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский вертолёт Ми-8, сообщил 6 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8...
6 января 2024
ВС России за неделю уничтожили десять самолётов и два вертолёта ВСУ
За неделю в период с 23 по 29 декабря авиационный парк украинской армии сократился на 12 единиц. Об этом 29 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что в зоне проведения спецоперации российские авиация и средства...
29 декабря 2023
Российская авиация поразила позиции ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военные уничтожили скопление живой силы, а также бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Позиции украинской армии поразила ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом 25 декабря сообщили в Министерстве обороны. Как уточнили...
новость часа
25 декабря 2023
Минобороны РФ показало кадры боевой работы ударных вертолётов Ми-35 в ЛНР
Минобороны России показало боевую работу ударных вертолётов Ми-35, а также поисково-спасательных Ми-8 под Сватово и Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР). Видеокадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства. Сообщается, что ударная группа ВКС России совершила плановый боевой вылет...
20 декабря 2023
На заводе по производству Ми-8 и «Ансат» обнаружили поддельные детали
Служба качества «Казанского вертолётного завода» (входит в холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех») выявила поддельную резину при изготовлении прокладок для топливной системы вертолётов Ми-8МТВ-1 и «Ансат». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник в госкорпорации. Отмечается, что...
6 декабря 2023
Силы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области
Российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Херсонской области. Об этом 23 ноября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области...
23 ноября 2023
Вертолёт Ми-8 загорелся в полёте и экстренно сел на Ямале
Вертолёт Ми-8 «Газпром-Авиа» загорелся прямо в полёте и совершил экстренную посадку, сообщил 3 ноября Telegram-канал «112». «При перелёте сработала сигнализация о возгорании в правом редукторе», — говорится в сообщении. По данным источника, ЧП произошло накануне, 2 ноября, во время коммерческого...
новость часа
3 ноября 2023