Материалы с тегом «Верховный суд»
Зампред Верховного суда Ирина Подносова подала заявку на пост главы суда
Заместитель председателя Верховного суда России Ирина Подносова намерена участвовать в конкурсе на должность председателя суда. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил 14 марта в Telegram-канале. «Зампред Верховного суда Ирина Подносова подала документы для участия в конкурсе на...
14 марта 2024
Верховный суд РФ утвердил отказ Надеждину в допуске к выборам президента
Апелляционная инстанция Верховного суда России окончательно отклонила жалобу политика Бориса Надеждина на отказ Центризбиркома регистрировать его кандидатом в президенты, решение вступило в законную силу. «Жалобу Надеждина оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции ― без...
4 марта 2024
ВККС открыла вакансию на пост председателя Верховного суда РФ
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС РФ) открыла вакансию на должность председателя Верховного суда страны (ВС РФ). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Согласно закону, кандидату должно быть от 35 лет и выше, также необходим диплом о высшем юридическом...
1 марта 2024
Похороны Лебедева пройдут 28 февраля на Новодевичьем кладбище
Похороны председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева пройдут в среду 28 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. «Лебедева планируется похоронить на Новодевичьем кладбище в среду», — цитирует собеседника агентство. Ранее сообщалось...
27 февраля 2024
Прощание с председателем Верховного суда РФ Лебедевым пройдёт 28 февраля
Прощание с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым состоится в колонном зале Дома Союзов 28 февраля. Об этом говорится в телеграмме Судебного департамента при Верховном суде РФ. «Прощание с Вячеславом Михайловичем Лебедевым состоится 28 февраля 2024 года в 10:00 в Колонном зале...
26 февраля 2024
Путин высоко оценил вклад Лебедева в создание судебной системы России
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев внёс выдающийся вклад в создание российской правовой и судебной системы, сообщил 24 февраля президент Владимир Путин. Сообщение опубликовал сайт Кремля. «Вячеслав Михайлович был блестящим юристом, крупным учёным, педагогом. Он посвятил себя служению...
24 февраля 2024
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер в Москве на 81-м году жизни, сообщила 24 февраля пресс-служба суда. «С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 23 февраля 2024 года ушёл из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев», — сообщили в суде. С...
24 февраля 2024
Верховный суд отклонил иск Надеждина по сбору подписей
Верховный суд России отклонил иск политика Бориса Надеждина, который оспаривал требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента. «В удовлетворении исковых требований отказать», — огласил решение судья Олег Нефедов, слова которого приводит «РИА Новости». Как...
15 февраля 2024
Путин встретился с председателем Верховного суда Лебедевым
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщила 6 февраля пресс-служба Кремля. «Верховный суд под вашим руководством очень много делает для решения открытости, доступности для наших граждан органов судебной системы. Знаю, что...
6 февраля 2024
В Техасе раскритиковали решение Верховного суда США по границе с Мексикой
Верховный суд своим временным постановлением убрать ограждения на границе штата Техас с Мексикой помогает президенту США Джо Байдену осуществлять иностранное вторжение в страну. Такое мнение высказал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон. «Уничтожение пограничных барьеров в Техасе не поможет...
23 января 2024
Верховный суд отменил приговор экс-депутату Вадиму Белоусову
Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, осуждённому на десять лет колонии строгого режима за получение взятки на сумму более трёх миллиардов рублей. «Приговор отменен, дело отправлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — сообщил URA.RU представляющий интересы...
27 декабря 2023
Заключённых в РФ могут «немедленно» освободить по суду из-за болезни
В Госдуму Верховый суд России внёс законопроект, по которому постановление суда об освобождении осужденного в связи с болезнью подлежит немедленному исполнению. Об этом сообщается на портале «Система обеспечения законодательной деятельности». Сейчас постановление суда вступает в законную силу и...
19 декабря 2023
Верховный суд обязал конфисковывать авто за повторную езду в пьяном виде
Российские суды обязаны принимать решение о конфискации автомобиля или другого имущества за повторное вождение в состоянии опьянения, говорится в разъяснении Пленума Верховного суда (ВС). Об этом 12 декабря сообщил ТАСС. «Конфискация имущества, в том числе транспортного средства, подлежит...
12 декабря 2023
Глава Верховного суда анонсировал продолжение гуманизации законов в России
Верховный суд (ВС) РФ продолжит работу по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики, заявил 5 декабря председатель суда Вячеслав Лебедев. «Гуманизация уголовного законодательства и правоприменительной практики получила поддержку Х Всероссийского съезда судей. В этой...
5 декабря 2023
Российские суды отказываются отправлять в СИЗО каждого пятого бизнесмена
В 2023 году российские суды арестовали на 6% меньше фигурантов уголовных дел, чем годом ранее, и отказались отправлять в СИЗО каждого пятого предпринимателя из тех, кому грозила такая мера, заявил 5 декабря на пленарном заседании Совета судей РФ председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. За...
5 декабря 2023
Адвокат рассказал, что теперь может грозить участникам ЛГБТ-движения
ЛГБТ-движения, созданные в России, координируются и финансируются из недружественных стран, считает Алексей Михальчик, адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Михальчик и партнёры». Об этом он заявил 30 ноября корреспонденту ИА Регнум. Ранее Верховный суд России признал экстремистской...
30 ноября 2023
Эксперты объяснили, почему ЛГБТ-движение признали экстремистским
«Международное движение ЛГБТ» только на первый взгляд выглядит как несвязанная сеть сообществ, однако по всем признакам это экстремистская организация по типу АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом...
30 ноября 2023
Верховный суд запретил экстремистскую деятельность движения ЛГБТ в России
Верховный суд России признал экстремистской деятельность международного общественного движения ЛГБТ и запретил её в России. «Исковые требования удовлетворить», — постановил судья. В заседании принимал участие только представитель Минюста, который и обратился в суд с иском, со стороны ответчика в...
30 ноября 2023
Юрист оценил решение Верховного суда об увольнении за пьянство на работе
В Трудовом кодексе России недостаточно норм для регулирования вопроса с алкогольным опьянением работников, поэтому можно допустить, что разрешение Верховного суда увольнять сотрудников, явившихся на работу в пьяном виде, приведёт к пересмотру некоторых статей нормативно-правовой базы ТК РФ. Такое...
29 августа 2023
Верховный суд разрешил уволить сотрудника, появившегося на работе пьяным
Появление сотрудника на работе в состоянии алкогольного опьянения может повлечь расторжение работодателем трудового договора даже без медосвидетельствования. Это следует из определения Верховного суда России. Поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода «Красный октябрь»...
29 августа 2023