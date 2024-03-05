Материалы с тегом «Василий Небензя»
Россия призвала пересмотреть решение об увольнении сотрудников БАПОР
Решение об увольнении сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), принятое исключительно на основании заявлений Израиля, необходимо пересмотреть. Такое заявление сделал 4 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В...
5 марта 2024
Россия поднимет вопрос терактов на «Северных потоках» в Совбезе ООН
Россия планирует поднять вопрос терактов на «Северных потоках» в Совете Безопасности ООН в ближайшее время. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя. «Вы же видели заявления Швеции и Дании по этому поводу, которые прекратили расследование, сказав, что это, очевидно, была диверсия...
2 марта 2024
Небензя заявил, что у РФ есть время подготовиться к поставкам F-16 в Киев
У России есть время подготовиться на случай, если западные страны передадут истребители F-16 киевскому режиму, заявил 2 марта постпред РФ в ООН Василий Небензя. На такие возможные поставки будет дан адекватный ответ, подчеркнул постпред. «Сейчас, когда мы услышали о том, что планы такие есть — о...
2 марта 2024
Небензя призвал СБ ООН не одобрять резолюцию США по сектору Газа
Американский проект ближневосточной резолюции является лицензией на убийство мирных палестинцев, заявил 27 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Это никакая не альтернатива, а ещё одна лицензия на убийство мирных палестинцев, которую США вознамерились выдать Израилю...
28 февраля 2024
Небензя назвал явкой с повинной слова лидеров Запада о Минских соглашениях
Признания бывшего украинского лидера Петра Порошенко, экс-президента Франции Франсуа Олланда, бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что они не воспринимали всерьёз Минские соглашения, являются, по сути, явкой с повинной. Об этом 24...
24 февраля 2024
Постпред РФ при ООН назвал условие сохранения Украины как государства
Украина сможет сохранить себя в виде независимого государства, если перестанет проявлять агрессию в отношении России, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя на заседания Совета Безопасности ООН 23 февраля. «Хочу подчеркнуть: сохранить Украину в...
24 февраля 2024
Небензя отказался слушать представителей ЕС на заседании СБ ООН по Украине
Выступления представителей Евросоюза отказался слушать постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, который состоялся 23 февраля. Трансляция заседания велась на YouTube-канале организации. «Хочу заранее предупредить, я не буду слушать...
24 февраля 2024
Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН
Российский постпред при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский 23 февраля ушли с заседания Генеральной Ассамблеи по теме «оккупированных территорий» Украины. Как пояснил Небензя, в России есть новые регионы, никаких «оккупированных территорий» Украины не существует. За то...
новость часа
23 февраля 2024
Пыточные в Авдеевке. Что известно о преступлениях ВСУ и СБУ
Правоохранительные органы и Следственный комитет России ведут работу с жителями Авдеевки по сбору информации о тайных тюрьмах и пыточных ВСУ, сообщил 20 февраля посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, работа с людьми, которые выходят из...
20 февраля 2024
Россия намерена запросить в Совбезе ООН заседание по поставкам оружия Киеву
Россия планирует в феврале или марте запросить заседание в Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений на Украину, сообщил журналистам 19 февраля постпред Василий Небензя. «В феврале или марте мы созовем что-то по данной тематике», — проинформировал дипломат. Министр иностранных дел...
19 февраля 2024
Небензя: Донбасс мог вернуться на Украину, если бы Киев что-то сделал
Донбасс вернулся бы на Украину по итогам реализации Минских соглашений, если бы Киев сделал для этого хоть что-нибудь, заявил 12 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине, созванном по инициативе Москвы...
12 февраля 2024
Небензя назвал США прямым соучастником удара ВСУ по самолёту Ил-76
Российский военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, был сбит американской системой Patriot. Об этом 6 февраля заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности международной организации. Как указал...
7 февраля 2024
Небензя назвал цель удара ВСУ по Лисичанску
Цель и время удара Вооружённых сил Украины по Лисичанску в Луганской Народной Республике выбрали неслучайно, заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН. «Не сомневаемся, что...
7 февраля 2024
Небензя назвал слова замгенсека ООН ДиКарло словесной эквилибристикой
США и Британия нарушили международное право, нанеся удары по Сирии и Ираку, заявил на постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации. Так он прокомментировал пресс-конференцию заместителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций...
6 февраля 2024
Россия призвала осудить удары США и их союзников по Ираку и Сирии
Россия призывает международное сообщество осудить удары Соединённых Штатов Америки и их союзников по объектам на территории Сирии и Ирака, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя. «Призываем международное сообщество безоговорочно осудить безрассудные...
6 февраля 2024
Россия осуждает агрессию западных стран против Йемена, заявил Небензя
Россия категорически осуждает агрессию западных стран против Йемена без соответствующих санкций ООН, заявил 31 января на заседании Совбеза организации постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, действия США и Британии в Красном море напоминают о «худших временах» незаконных натовских...
новость часа
31 января 2024
Небензя предупредил о планах США в отношении Йемена
США не планируют останавливаться на достигнутом после того, как нанесли удары по целям в Йемене, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Встречу собрали в связи с атаками Вашингтона и Лондона на объекты...
13 января 2024
Небензя: затопление тоннелей в Газе можно расценивать как акт геноцида
Затопление морской водой тоннелей в секторе Газа можно расценивать как акт геноцида. Такое заявление сделал 12 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Как указал российский дипломат, планы Израиля по...
13 января 2024
Небензя заявил о нарушении резолюции Совбеза ООН по Красному морю
Резолюция Совета Безопасности ООН по Красному морю была нарушена США, Великобританией и их союзниками, которые нанесли удары по территории Йемена. Об этом заявил 12 января журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Российскому дипломату задали вопрос о причинах созыва...
12 января 2024
Помощь близится к концу? США остановили поставки оружия на Украину
США выделили Украине последний пакет военной помощи из имеющихся запасов, заявил в ходе брифинга для прессы 11 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что поставка огнестрельного оружия и военной техники киевским...
12 января 2024