Материалы с тегом «Валерий Герасимов»
Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента России
Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента. Видео 15 марта опубликовало Минобороны. «Министр обороны РФ и начальник Генштаба ВС РФ проголосовали на выборах президента России», — говорится в сообщении. Отмечается, что Шойгу и...
15 марта 2024
Глава ГУР Буданов* признал таланты начальника Генштаба России Герасимова
Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обладает рядом воинских талантов, достойных похвалы, в том числе стратегической выдержкой, заявил глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к...
24 февраля 2024
В Генштабе ВС России сообщили об освобождении Авдеевки в короткие сроки
Российские военные освободили Авдеевку в достаточно короткие сроки. Об этом 21 февраля сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Видеоролик опубликовало Министерство обороны. «На сегодняшний день главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что она...
21 февраля 2024
Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Центр»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны в среду, 21 февраля. «Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ, первый заместитель министра...
21 февраля 2024
Песков рассказал о массовом бегстве бойцов ВСУ с боевых позиций в Авдеевке
Утром 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложили президенту, главнокомандующему ВС России Владимиру Путину, что подразделения ВСУ оставляют боевые позиции в Авдеевке, начав массовое бегство, сообщил 18 февраля журналистам пресс-секретарь...
18 февраля 2024
Путину доложили об освобождении Авдеевки утром 17 февраля, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова об освобождении российскими войсками Авдеевки в 4:00 17 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 18 февраля. Как пояснил Песков, 17 февраля, в...
18 февраля 2024
Герасимов назвал главную задачу российских войск в 2023 году
Отражение контрнаступления ВСУ, костяк которых составляли бригады, подготовленные и оснащенные Западом, было основной задачей Вооружённых сил России в 2023 году, заявил 21 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. «В этом году основной задачей было отражение контрнаступления...
21 декабря 2023
Путин поручил начальнику Генштаба не спешить выдавливать ВСУ из Крынок
Украина теряет в Крынках на левом берегу Днепра элитные формирования и штурмовые отряды, а их присутствие там скоро закончится. Об этом заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года» президент России Владимир Путин. По словам президента, Украина «пихает...
14 декабря 2023
Версию о переговорах Залужного и Герасимова сочли конспирологией
В настоящее время нереально предполагать, что начальник генштаба российской армии Валерий Герасимов и главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный ведут какие-то тайные переговоры о возможной фиксации границ. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил заведующий кафедрой политологии и социологии...
2 декабря 2023
Герасимов доложил Путину о нанесении тренировочного ядерного удара
К тренировке стратегических ядерных сил привлечены подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН «Ярс», атомная подводная лодка Северного флота «Тула» и два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС, сообщил 25 октября глава Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий...
25 октября 2023
Путин посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин прибыл в штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова о ходе специальной военной операции (СВО), сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Возвращаясь из Перми...
20 октября 2023
Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для группировок в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил 5 октября на совещании с командующими группировками войск. «Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено...
5 октября 2023
Путин провёл совещание в Ростове-на-Дону — 542-й день спецоперации
Новый, 542-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о том, что президент России Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону, где провёл совещание со штабом группировки СВО. Мероприятие прошло в закрытом режиме. О ситуации на передовой Верховному главнокомандующему...
20 августа 2023
Герасимов проверил пункт управления на передовой запорожского направления
Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. На командном пункте Герасимову командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук доложил обстановку...
новость часа
1 августа 2023
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провёл переговоры с коллегой из Китая
Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов провёл переговоры с начальником Объединённого штаба центрального военного совета КНР генерал-полковником Лю Чжэньли. Об этом 9 июня сообщили в Минобороны РФ. Герасимов поздравил Лю Чжэньли с...
9 июня 2023
Путину доложили обстановку накануне наступления Киева и после боя
Командующий войсками военного округа доложил вечером 7 июня главнокомандующему Вооружёнными силами России, президенту Владимиру Путину о ситуации на запорожском направлении, сообщили 8 июня в Минобороны. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов утром 8 июня доложил президенту о...
8 июня 2023