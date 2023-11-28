Материалы с тегом «Валерий Фальков»
Учёные Томского политеха смоделировали сверхмощное магнитное поле
Учёные Томского политехнического университета вместе с коллегами из Китая разработали технологию, которая прямо в лаборатории поможет изучать механизм магнитной бури и эффект её воздействия на живых существ и технологические системы. Научный коллектив достиг серьёзных успехов в разработке методов...
28 ноября 2023
Началось строительство современного университетского кампуса СахалинTech
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко дали старт строительству первой очереди кампуса Сахалинского государственного университета СахалинTech в Южно-Сахалинске. Об этом 9...
9 августа 2023
В России начали строить сеть современных кампусов
В России приступили к строительству сети современных кампусов. Система высшего образования в России выходит на новый уровень. В частности, для реализации стратегии научно-технологического развития и передовых научных проектов, по всей стране будут открываться новейшие университетские кампусы. Их...
31 июля 2023
Глава Минобрнауки РФ Фальков сообщил об изменении приёмной кампании в вузы
Способ электронной подачи документов в вузы в 2023 году будет превалирующим, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24». «Приемная кампания этого года, конечно, будет отличаться от того, что была годом ранее, два года ранее и...
24 мая 2023
Фальков заявил об отсутствии планов менять ЕГЭ
В новой российской системе образования не будет изменений в части, касающейся поступления в вузы, в частности в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 12 мая заявил журналистам министр науки и высшего образования Валерий Фальков. «Могу заверить, что кардинально — и с точки зрения...
12 мая 2023
Преподаватели оценили переход на новую образовательную систему в 2023 году
Вузам, которые первыми в этом году попадут под апробацию новой системы образования, будет очень непросто, уверен врио ректора Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат юридических наук Илья Сокольщик. Так он оценил заявление министра науки и высшего образования РФ...
28 апреля 2023
Фальков: пилотные вузы переведут на новую систему образования в 2023 году
Новую отечественную систему высшего образования апробируют в пилотном режиме на вузах разного профиля уже в 2023 году. Об этом министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил 27 апреля на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой приемной кампании в вузы. Пилотная апробация нужна...
27 апреля 2023
В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования в России
Новая система высшего образования в России будет предусматривать три ступени — базовую, специализированную и аспирантуру. Об этом 19 апреля заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Министр, выступая с докладом на расширенном заседании Российского союза ректоров в Московском государственном...
19 апреля 2023
Минобрнауки пересмотрит перечни специальностей высшего образования
Уже в ближайшее время Минобрнауки переработает перечни специальностей высшего образования. Об этом 19 апреля на расширенном заседании Российского союза ректоров в МГУ заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он подчеркнул, что очевидность «переосмысления и пересмотра» списка...
19 апреля 2023