Материалы с тегом «Тимур Иванов»
С сайта Минобороны исчезла страница с биографией замминистра Иванова
Страница с биографией заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова, арестованного в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере, пропала из раздела «Руководство» на официальном сайте ведомства. Также упоминания об Иванове больше нет на странице, где перечислены все...
30 апреля 2024
Фигурант дела о даче взятки замглавы МО РФ Иванову обжаловал свой арест
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте совладельца «Олимпситистрой» Александр Фомина по делу о даче взятки заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Информация была размещена в картотеке суда 27 апреля. Уточняется, что жалоба была зарегистрирована. Ранее...
27 апреля 2024
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест Тимура Иванова
Московский городской суд 8 мая рассмотрит апелляционную жалобу на арест замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом 27 апреля сообщили в суде. Там отметили, что рассмотрение жалобы назначено на 12:45 по московскому времени 8 мая. Как передавало ИА Регнум, правоохранители задержали Иванова на...
27 апреля 2024
Дом в 1500 квадратов и лимузин ЗиС. Что нажил Иванов за карьеру в МО
Обвиняемый в получении крупной взятки замминистра обороны 48-летний Тимур Иванов с супругой за время работы в Минобороны купили большой жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. метров, а также раритетный лимузин ЗиС-110 (на таком передвигались высшие партийные и военные чины в СССР). Об этом сообщают...
27 апреля 2024
Иванов за карьеру в МО приобрели с женой дом в 1500 квадратов и автопарк
Обвиняемый в получении крупной взятки замминистра обороны 48-летний Тимур Иванов с супругой за время работы в Минобороны купили большой жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. метров, а также раритетный лимузин ЗиС-110 (на таком передвигались высшие партийные и военные чины в СССР). Сведения о...
27 апреля 2024
Фигурант дела о взятке Иванову обжаловал свой арест
В Басманный суд Москвы 26 апреля поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте от второго фигуранта уголовного дела о крупной взятке замминистра обороны РФ Тимура Иванова — Сергея Бородина. Информация об этом размещена на сайте суда. В картотеке дел апелляционная жалоба зарегистрирована...
26 апреля 2024
Источник: в деле Иванова могут появиться эпизоды, связанные с Мариуполем
В уголовном деле заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды, связанные с контрактами на восстановление Мариуполя. Об этом 26 апреля сообщил телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что новые эпизоды могут быть связаны также и с...
26 апреля 2024
Адвокат подтвердил арест счетов замминистра обороны Тимура Иванова
Счета замминистра обороны Тимура Иванова были арестованы в рамках дела о получении взятки, сообщил «Известиям» адвокат обвиняемого Денис Булаев. При этом каких-либо других подробностей Булаев приводить не стал. Ранее об аресте активов и банковских счетов Иванова и членов его семьи сообщили...
25 апреля 2024
В Кремле рассказали, что будет с объектами, которые курировал Тимур Иванов
Строительство объектов, которое курировал бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, продолжится. Об этом 25 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Те контракты, которые начаты, будут продолжаться. По деталям не могу сказать», — ответил Песков журналистам. Как сообщало...
25 апреля 2024
Фирма третьего фигуранта по делу Иванова почти удвоила прибыль в 2022 году
Фирма Александра Фомина, третьего фигуранта по делу замминистра обороны Тимура Иванова, в 2022 году увеличила чистую прибыль почти вдвое. Об этом 25 апреля сообщила «Газета.ru». Отмечается, что в 2021 году строительная компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. В 2022 году этот...
25 апреля 2024
Счета и недвижимость замминистра Иванова и его семьи арестовал суд
По уголовному делу находящегося под арестом замглавы министра обороны РФ Тимура Иванова наложены обеспечительные меры на его имущество и банковские счета. Басманный районный суд Москвы 24 апреля наложил арест на недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его родственников. Официально военный...
новость часа
25 апреля 2024
В ОНК рассказали о моральном состоянии арестованного Иванова в СИЗО
Арестованный замглавы министра обороны РФ Тимур Иванов не страдает хроническими заболеваниями. По его заверениям, он оценивает своё моральное состояние как стабильное, его осмотрел врач. Он содержится один в карантинной камере в СИЗО-2 (Лефортово). Как рассказали журналистам представители...
25 апреля 2024
Эквивалент вменяемой Иванову взятки составляет более 1 млрд рублей
Сумма взятки, полученной в виде разных услуг замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 млрд рублей. В эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков. По версии следствия, военный чиновник регулярно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою...
24 апреля 2024
По делу замминистра Иванова свидетели дают обличающие показания
Столичный предприниматель, один из учредителей контрагента, чья коммерческая компания «Олимпситистрой» занимается строительством, дал обличающие показания в уголовном деле арестованного за крупную взятку замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Сообщается, что в статусе свидетеля проходит московский...
24 апреля 2024
Особняк, где прошли обыски по делу Иванова, арендует компания его водителя
Особняк в Чистом переулке в центре Москвы, в котором прошли обыски по делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, арендует компания, генеральным директором которой является водитель Иванова Станислав Кузнецов, сообщили 24 апреля «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник. По этим...
24 апреля 2024
СМИ: следствие вменяет замглавы МО Иванову взятки в виде ремонта особняка
Следствие вменяет заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову получение взяток в виде ремонта загородного дома, сообщило 24 апреля издание «Лента. ру» со ссылкой на осведомлённый источник. По этим данным, ремонтные работы через цепочку посредников оплачивала фирма, получавшая подряды на госзаказ...
24 апреля 2024
Адвокаты уточнили, в чём обвиняют замминистра обороны Иванова
Следствие вменяет заместителю министра обороны России Тимуру Иванову всего один эпизод получения взятки не в виде денег, сообщил 24 апреля его адвокат Мурад Мусаев. «В деле присутствует всего один эпизод. Но это взятка не в виде денег, поэтому все суммы относительны», — сказал он. Защитник уточнил...
24 апреля 2024
Адвокат рассказал, что вменяется в вину замминистра обороны Иванову
Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяется помощь компаниям, безвозмездно выполнявшим для него строительно-ремонтные работы. Об этом 24 апреля заявил его адвокат Мурад Мусаев. По его словам, Иванов, согласно обвинению, помогал неким подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно...
24 апреля 2024
В деле замглавы Минобороны Тимура Иванова появился третий фигурант
По уголовному делу в отношении замглавы Минобороны Тимура Иванова проходит третий фигурант, пишет агентство «Интерфакс». «Третьему фигуранту вменяется дача взятки (ст.291 УК РФ). Вопрос о мере пресечения его не решён», — сообщил источник агентства. Ранее стало известно, что по данному делу проходит...
24 апреля 2024
Дело замминистра обороны Тимура Иванова. Главное
Арестованный по обвинению в получении взятки заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признал своей вины, сообщили в правоохранительных органах. Источник рассказал, что Иванова задержали на рабочем месте, вину в инкриминируемом преступлении он не признаёт. То, что заместитель министра не...
24 апреля 2024