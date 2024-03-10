Материалы с тегом «Теннис»
Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев уверенно победил Роберто Карбальес-Баэну из Испании в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Спортсмен из России обыграл испанца в двух сетах со счётом 6:2, 6:3...
10 марта 2024
Рыбакина снялась с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в США из-за проблем со здоровьем. Её 9 марта процитировала пресс-служба турнира в соцсети Х. «С большой грустью вынуждена сообщить, что не смогу...
9 марта 2024
Хачанов проиграл Уайлду в матче второго круга турнира ATP в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Бразилии Тьяго Уайлду в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния). Спортсмен из России проиграл бразильцу в двух сетах со счётом 1:6, 5:7. Теннисисты провели на...
9 марта 2024
Рублёву вернули 200 очков и призовые после скандала на турнире в Дубае
Российскому теннисисту Андрею Рублёву вернули 200 рейтинговых очков и призовые за выступление на турнире АТР 500 в Дубае. Таким образом Ассоциация теннисистов-профессионалов частично удовлетворила апелляцию пятой ракетки мира на техническое поражение, которое он получил в полуфинальном матче, когда...
4 марта 2024
Кирьос заявил, что Рублёв не заслужил дисквалификацию
Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв не заслужил дисквалификацию за оскорбление судьи. Об этом заявил австралийский теннисист, финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос. «Сочувствую Рублёву. Он не заслужил эту дисквалификацию», — написал Кирьос в соцсетях. Он добавил, что соперник...
2 марта 2024
Рублёву присудили техническое поражение за оскорбление арбитра
Российскому теннисисту, пятой ракетке мира Андрею Рублёву присудили техническое поражение в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае против представителя Казахстана Александра Бублика. «Встреча была прервана в пользу Бублика. Россиянин после одного из розыгрышей подбежал к линейному арбитру, не...
1 марта 2024
Теннисиста Рублёва сняли с полуфинала турнира в Дубае за оскорбление судьи
Российского теннисиста, пятую ракетку мира Андрея Рублёва дисквалифицировали с матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае. Причиной стал мат в адрес линейного судьи во время окончания третьего сета, сообщают журналисты. Отмечается, что во время игры с 23-й ракеткой мира из Казахстана...
новость часа
1 марта 2024
Российский теннисист Хачанов выиграл в Дохе шестой турнир ATP в карьере
Российский теннисист Карен Хачанов в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обыграл Якуба Меншика из Чехии и стал шестикратным победителем состязаний под эгидой АТР. Встреча прошла 24 февраля в Дохе. Игра длилась 1 час 50 минут. Российский 27-летний спортсмен победил в двух...
24 февраля 2024
Теннисистка Мирра Андреева проиграла в первом круге турнира в Дубае
Российская теннисистка, 33-я ракетка мира Мирра Андреева, проиграла американке Питон Стирнс в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:2, 1:6. 16-летняя Андреева один раз подала навылет, допустила восемь двойных...
18 февраля 2024
Американский теннисист рассказал, как его ограбили в Москве в 2006 году
Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира Энди Роддик заявил, что в 2006 году в Москве его якобы ограбил полицейский. «В 2006 году на улице в России меня ограбил полицейский, мы приезжали туда играть на Кубке Дэвиса. Это правда. Просто подошёл и спросил: сколько у тебя наличных? Я сказал...
17 февраля 2024
Теннисист Медведев снялся с турнира в Дохе
Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP-250 в столице Катара Дохе. Заявление спортсмена приводится на официальной странице соревнований в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана...
15 февраля 2024
Первая ракетка России Касаткина уступила в финале турнира в Абу-Даби
Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла победить на турнире женской теннисной ассоциации (WTA)-500, который проходил в Абу-Даби. В финале она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Об этом сообщили на сайте организаторов. Встреча завершилась в двух партиях со счетом 1:6, 4:6...
11 февраля 2024
Россиянка проиграла чемпионке Уимблдона в полуфинале турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Людмила Самсонова в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби проиграла представляющей Казахстан пятой ракетке мира, чемпионке Уимблдона Елене Рыбакиной. Встреча прошла 10 февраля. Матч длился 1 час 51 минуту и завершился со счётом 0:6, 6:4, 2:6. Самсонова...
10 февраля 2024
Российский теннисист Хачанов прошёл в полуфинал АТР в Марселе
Российский теннисист Карен Хачанов победил Чжан Чжичжэня из Китая в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Марселе и прошёл в полуфинал. Игра состоялась 9 февраля 2024 г. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:1. Россиянин на турнире посеян под третьим...
9 февраля 2024
Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира Абу-Даби
Теннисистка из России Дарья Касаткина в двух партиях уверенно обыграла румынку Сорану Кырстю в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Первая ракетка России легко разобралась с оппоненткой в двух партиях 6:2, 6:0. Касаткина получила на турнире 7-й номер посева...
9 февраля 2024
Александрова проиграла Остапенко в финале турнира WTA в Линце
Российская теннисистка, 21-я ракетка мира Екатерина Александрова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в финале турнира категории WTA-500 в австрийском Линце. Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 2:6, 3:6. Александрова шесть раз подала навылет и допустила две...
4 февраля 2024
Теннисистка Шнайдер выиграла первый титул WTA в карьере
Российская теннисистка, 108-я ракетка мира Диана Шнайдер стала победительницей турнира категории WTA-250 в таиландском Хуахине. В финале 19-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Китая Чжу Линь. Встреча продлилась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:1. Для Шнайдер...
4 февраля 2024
Теннисистка Александрова вышла в финал турнира в Австрии
Российская теннисистка, 21-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA-500 в австрийском Линце. В полуфинале она одержала победу над представительницей Хорватии Донной Векич, которая является 34-й ракеткой мира. Встреча продолжалась 3 часа 7 минут и завершилась со...
3 февраля 2024
Российская теннисистка Шнайдер вышла в финал турнира в Таиланде
Российская теннисистка, 108-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в финал турнира категории WTA-250 в таиландском Хуахине. В полуфинале 19-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Китая Синьюй Ван, которая является 40-й ракеткой мира. Встреча продлилась 1 час и 40 минут и завершилась...
3 февраля 2024
Медведев стал первым проигравшим два финала Australian Open, ведя 2:0
Российский теннисист Даниил Медведев, ведя по сетам 2:0, уступил в финальном матче Открытого чемпионата Australian Open итальянцу Яннику Синнеру. Таким образом, он стал первым, кто уступил в двух финалах. Поединок длился 3 часа 44 минуты. В пяти сетах со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 Медведев...
28 января 2024