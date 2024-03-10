Материалы с тегом «Телевидение»
Диктора Светлану Моргунову планируют похоронить на Троекуровском кладбище
Диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову планируют похоронить в Москве, на Троекуровском кладбище. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщил её племянник Илья Свиридов. «Скорее всего, во вторник (12 марта. — Прим. ред.), и, скорее всего, Троекуровское кладбище, но это тоже не точно...
10 марта 2024
Названа причина смерти диктора Светланы Моргуновой
Причиной смерти диктора и телеведущей Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой стал оторвавшийся тромб, сообщила ТАСС подруга усопшей Вера Мусатова. «Это сегодня случилось утром. Причина смерти — отрыв тромба», — сказала она. Как сообщало ИА Регнум, известная телеведущая скончалась 10...
10 марта 2024
Полянский назвал правдивым сюжет CNN о ситуации в Часовом Яре при ВСУ
Информацию, которую в своём сюжете о ситуации с жителями в Часове Яре в ДНР и их отношении к конфликту на Украине обнародовал американский телеканал CNN, является правдой. Об этом 7 марта сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «У CNN появилась...
7 марта 2024
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Николаев
Российский актёр театра и кино Георгий Николаев, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 53 лет. Об этом 4 марта сообщил источник ИА Регнум. Тело актёра 3 марта нашли в его квартире в Москве, причины смерти Николаева пока неизвестны. По словам друга и коллеги артиста...
4 марта 2024
Озвучившая Степашку актриса поделилась воспоминаниями об Игоре Капатове
Озвучивший Мишутку в программе «Спокойной ночи, малыши!» Игорь Капатов был очень талантливым человеком, но имел трудный характер. Об этом заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, озвучивающая зайчонка Степашку, рассказала 1 марта «Газете.Ru». Артист Игорь Капатов скончался 29 февраля в...
1 марта 2024
Телеканал ТНТ перезапустит передачу «Наша Russia»
Руководство телеканала ТНТ решило перезапустить передачу «Наша Russia», заявил гендиректор канала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве. «Человек любит ровно то, что он знает. Всё, чего ему неведомо, он немножко так сторонится. Мы все немножко ксенофобы», — объяснил он, почему на...
25 февраля 2024
Хакеры запустили российские лозунги на украинском телеканале
Хакеры взломали сервер украинского телеканала «Прямой» и запустили во время эфира в бегущей строке пророссийские лозунги на русском и украинском языках. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба канала. «В онлайн-трансляции «Прямого» на YouTube взломали бегущую информационную строку, в результате...
24 февраля 2024
Британский телеканал отказался снять с эфира фильм о спецоперации
Британский канал ITV отказался снять с эфира документальный фильм Ukraine’s War: The Other Side, в котором содержится точка зрения России на украинский конфликт, несмотря на оказываемое парламентариями давление. Об этом 19 февраля сообщила британская газета Daily Mail. Как заявил представитель ITV...
19 февраля 2024
Глава МИД Украины закурил сигару в прямом эфире
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 17 февраля затянулся сигарой в прямом эфире украинского телеканала 1+1 во время так называемого телемарафона. Кулеба ответил на один из вопросов, заданных ведущими из киевской студии, а потом, думая, что его уже нет в кадре, затянулся сигарой, которую до этого...
17 февраля 2024
Путин поддержал идею возродить творческий конкурс «А ну-ка, девушки»
Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения творческого конкурса «А ну-ка, девушки». С соответствующим предложением 15 февраля к нему обратилась сотрудница нижнетагильского «Уралвагонзавода» во время общения президента с коллективом предприятия. Она рассказала, что на заводе проходит...
15 февраля 2024
Зрители потеряли интерес к ТВ-программам с выступавшими против СВО ведущими
Интерес телезрителей к передачам с ведущими, которые выступали против СВО, заметно упал. Это следует из рейтингов компании Mediascope. По словам общественного деятеля Вадима Манукяна, люди запомнили медийных персон, которые сначала критиковали Россию за начало спецоперации и сочувствовали Украине...
15 февраля 2024
France 24 опроверг выход в эфир сюжета о подготовке покушения на Макрона
Телеканал France 24 не подтвердил трансляцию в эфире сюжета об отмене визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев из-за предполагаемого покушения на него. «Этот сюжет никогда не транслировался нами, и наши журналисты никогда не выступали с такими утверждениями. Это видео было создано с...
14 февраля 2024
Суд отказался признать банкротом телекомпанию Николая Дроздова
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании банкротом телерадиокомпании АСС-ТВ, которая в том числе производит программу «В мире животных» Николая Дроздова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. «Суд прекратил производство по...
14 февраля 2024
НТВ затребовал доказательств в суде наличия у Собчак чести и достоинства
Журналист и телеведущая Ксения Собчак при обращении в суд с иском к НТВ о защите чести и достоинства должна приложить результаты экспертизы о наличии у неё чести и достоинства, говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале телекомпании. «Мы в свою очередь настаиваем на том, чтобы в случае...
13 февраля 2024
Сын Маслякова стал единственным владельцем КВН
Единственным владельцем телевизионного творческого объединения (ТТО) «АМиК», выпускающего КВН, стал сын Александра Маслякова Александр Масляков-младший. Это следует из изменённых данных в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Согласно последним данным, сыну известного телеведущего...
6 февраля 2024
Ушла из жизни муза Федерико Феллини, итальянская актриса Сандра Мило
Итальянская актриса и телеведущая Сандра Мило умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщили 29 января её родственники. «Сегодня в 8:25 утра наша мама скончалась», — написали в соцсетях дети актрисы Майло, Дебора, Чиро и Аззурра. По их словам, Мило мирно скончалась в постели в окружении своих близких...
29 января 2024
МИД Украины обрушился с критикой на HBO за съёмки Милоша Биковича в сериале
Министерство иностранных дел Украины выступило с критикой в адрес телекомпании НВО за участие в съёмках третьего сезона сериала «Белый лотос» сербско-российского актёра Милоша Биковича. Об этом стало известно из опубликованного заявления ведомства в социальной сети Х (ранее twitter). «Милош Бикович...
25 января 2024
Роскомнадзор составил 34 протокола за демонстрацию ЛГБТ* детям на ТВ
Роскомнадзор составил 34 протокола в отношении российских телеканалов за демонстрацию ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) детям, сообщили 23 января ТАСС в пресс-службе ведомства. «За демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних...
23 января 2024
Кошелёк с долларами и евро украли у участника «Своей игры» Андрея Кругова
Постоянный участник телевикторины «Своя игра» Андрей Кругов обратился в полицию после пропажи кошелька с валютой. Об этом сообщает 20 января Telegram-канал «112». Пропажу кошелька москвич Кругов обнаружил в магазине на улице Бабушкина, куда заехал за фруктами. У кассы мужчина понял, что платить ему...
20 января 2024
Украинское телевидение признало Крым российским
В ходе украинского телемарафона в прямом эфире вышел сюжет, в котором была продемонстрирована карта с Крымом в составе России, сообщило 16 января украинское агентство УНИАН. В частности, кадр с российским Крымом появился в сюжете, посвящённом авариям на теплотрассах. Украинский телемарафон —...
16 января 2024