Материалы с тегом «Технический сбой»
В Минцифры заявили, что устанавливают причины сбоя в работе Telegram
Минцифры совместно с Роскомнадзором работает над установлением причин сбоя в работе мессенджера Telegram и ряда других сервисов. Об этом 27 февраля сообщили в министерстве. «Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации», —...
27 февраля 2024
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе Telegram в РФ, США и Германии
Специалисты подведомственного Роскомнадзору центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировали сбой в работе мессенджера Telegram на территории России. Об этом говорится в сообщении центра. «Специалисты ЦМУ ССОП фиксируют массовый сбой в работе мессенджера...
27 февраля 2024
В мессенджере Telegram произошёл масштабный сбой
В мессенджере Telegram произошёл масштабный сбой. О неполадках сообщают пользователи мессенджера. Пользователи отмечают, что приложение не открывается, не загружаются картинки и видео, в чатах не отправляются сообщения. Официальных комментариев со стороны разработчиков на данный момент не поступало...
новость часа
27 февраля 2024
Роскомнадзор назвал предварительные причины сбоя в работе Telegram
Сбой в работе мессенджера Telegram, по предварительным данным, вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса, говорится в сообщении, размещённом на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора. «Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует...
18 февраля 2024
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке
Приостановка торгов на фондовом рынке Мосбиржи произошла из-за аппаратной ошибки основного сервера. Об этом говорится на сайте Мосбиржи. «Тринадцатого февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13:58...
13 февраля 2024
«Главная причина уже понятна»: Минцифры расследует сбой в Рунете
Минцифры РФ инициировало расследование массового сбоя работы домена.RU, который произошёл 30 января, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на площадке форума Digital Almaty 2024. «Минцифры ведёт разбирательство, закончим — обязательно «опубличим» результаты технического разбора этой ситуации», —...
1 февраля 2024