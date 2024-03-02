Материалы с тегом «ТЦ»
В пензенском Кузнецке вспыхнул ТЦ на площади 1500 кв. м
Пожар вспыхнул в одном из торговых центров в городе Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщает 2 марта пресс-центр регионального управления МЧС. На улице Московская загорелось торговое помещение. По предварительным данным, пострадавших нет, из здания эвакуировали 30 человек. В тушении участвует...
2 марта 2024
В Петербурге произошла массовая драка в ТЦ с участием подростков
В Санкт-Петербурге в торговом центре произошла массовая драка с участием подростков из-за замечания по поводу нецензурной брани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Установлено, что конфликт возник в зоне фудкорта из-за замечания о нецензурной...
13 февраля 2024
Пожар вспыхнул в ТЦ «Светофор» в Люберцах
В торговом центре «Светофор» в подмосковном городе Люберцы вспыхнул пожар, сообщил 8 февраля Telegram-канал «112». Из здания начали эвакуировать посетителей и персонал. Возгорание началось из-за короткого замыкания в эскалаторе на третьем этаже, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Как...
8 февраля 2024
В Екатеринбурге ТЦ поднял стоимость парковки до 80 тыс. рублей за ночь
В Екатеринбурге администрация торгового центра «Академический» из-за морозов подняла стоимость парковки до 80 тыс. рублей за ночь. Об этом 8 декабря сообщил портал E1.ru. «С 0:00 по 8:00 стоимость парковки составляет 10 тыс. рублей в час. Итого за ночь — 80 тыс. рублей», — приводит издание...
8 декабря 2023
В Нижнем Новгороде ловят мужчину за развратные действия в ТЦ
Полиция разыскивает в Нижнем Новгороде мужчину, который занимался мастурбацией на глазах работников и посетителей одного из торговых центров. Об этом сообщает 23 ноября Telegram-канал «112». Накануне мужчина, которому на вид примерно 35 лет, совершил развратные действия перед 59-летней...
23 ноября 2023
В МЧС сообщили о локализации пожара в торговом центре в Бурятии
Возгорание в торговом центре «Гвоздь» в городе Улан-Удэ удалось локализовать, сообщили 7 ноября в МЧС России. «В Бурятии огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — отметили в ведомстве. Площадь пожара составила около 22 тыс. кв. метров. На месте продолжают работать 32 единицы техники и 126...
7 ноября 2023
Полицейские задержали иностранца, пристававшего к девочкам в московском ТЦ
Полицейские задержали мужчину, пристававшего к девочкам в кафе в торговом центре на юге Москвы, сообщил 5 ноября телеканал РЕН ТВ. По данным источника, подруги 13 и 14 лет находились в заведении в ТЦ на Новоясеневском проспекте, когда к ним подошёл мужчина и начал прилюдно совершать развратный...
5 ноября 2023
Торговый центр загорелся в Щербинке
В Щербинке загорелся торговый центр. Как сообщил источник ИА Регнум, загорелись покрышки и картон. Возгорание возникло в недостроенном административном торговом помещении «Стройхозцентр» на Симферопольском шоссе, 11. На месте работают пожарные, ранг пожара повышен с первого до 1бис. По словам...
21 сентября 2023
Суд отказался отправлять в СИЗО инженера ТЦ «Времена года»
Пресненский суд Москвы не стал арестовывать инженера торгового центра «Времена года» Евгения Боткина по делу о гибели четырёх человек при разливе кипятка. Мужчина отправлен под домашний арест до 24 сентября. Таким образом суд отказал следствию в ходатайстве об избрании Боткину меры пресечения в...
новость часа
25 июля 2023