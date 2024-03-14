Материалы с тегом «Татьяна Голикова»
Почти 600 тыс. учителей получат удвоенную надбавку, сообщила Голикова
В России удвоение вознаграждения за классное руководство и кураторство затронет свыше 565 тыс. педагогов, сообщила 14 марта вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. По её словам, с 1 марта правительство удвоит с 5 до 10 тыс. рублей...
14 марта 2024
Голикова рассказала, сколько школ и детсадов построят в РФ за шесть лет
В России за шесть лет планируют построить около 150 школ и 110 детских садов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова. Новость дополняется
14 марта 2024
Голикова сообщила о планах построить более 4 тыс. объектов здравоохранения
Более 4 тыс. объектов здравоохранения создадут в России к концу 2030 года, сообщила 14 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. «Предполагаем, что с учётом определённых вами дополнительных бюджетных ассигнований, к концу 2030 года будет...
14 марта 2024
Правительство России приступило к разработке новых нацпроектов
Правительство РФ приступило к разработке новых национальных проектов, которые были объявлены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания Путина с членами правительства 14 марта. «Мы приступили...
14 марта 2024
Голикова сообщила о существенном росте реальных зарплат в России
В России за последние шесть лет реальная заработная плата выросла более чем на 30%, сообщила 11 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме «Россия». «Мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы», —...
новость часа
11 марта 2024
Голикова заявила о снижении безработицы в России
В России за последние шесть лет безработица снизилась на 20%, сообщила 11 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме «Россия». «Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. В последние шесть лет у нас на 20%...
11 марта 2024
Количество многодетных семей в России выросло почти на треть за пять лет
За последние пять лет количество многодетных семей в России выросло почти на треть. Об этом 6 марта заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи. «Мы увидели за последние пять лет достаточно...
6 марта 2024
Названы лучшие практики активного долголетия 2023 года
Уже 3,5 млн россиян старшего возраста и около 190 тысяч «серебряных» волонтёров вовлечены в программы «Активное долголетие», которые реализуются во всех регионах. И с каждым годом идей, которые помогают людям старшего поколения жить интересно и после завершения трудовой деятельности, становится всё...
5 марта 2024
Объявленные Путиным нацпроекты стартуют в 2024 и 2025 годах
Четыре из пяти новых национальных проектов, о которых объявил президент Владимир Путин, стартуют с 1 января 2025 года, а нацпроект «Молодёжь России» запустят в 2024 году, сообщила 4 марта журналистам вице-премьер Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия». Вице-премьер объяснила, что нацпроект...
4 марта 2024
На выставке-форуме «Россия» обсудили практики активного долголетия
На международной выставке-форуме «Россия» 22 февраля прошёл форум национальных достижений «Активное долголетие», на котором представили достижения последних шести лет в сфере поддержки граждан старшего возраста. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»...
22 февраля 2024
Голикова поблагодарила военных ВС России за освобождение Авдеевки
Вице-премьер России Татьяна Голикова поблагодарила российских военнослужащих за освобождение Авдеевки. «Коллеги, я предлагаю присоединиться к сегодняшним поздравлениям главы государства, мы взяли Авдеевку! И [предлагаю] поблагодарить наших всех ребят за это великое дело», — сказала она на площадке...
18 февраля 2024
Голикова рассказала о реализации проекта патриотического воспитания
Ожидается, что система патриотического воспитания охватит почти три четверти российских детей и подростков к концу 2024 года. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 18 февраля на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» на площадке выставки «Россия». Она напомнила, что...
18 февраля 2024
Путин ругался с Голиковой из-за скорости работы тест-систем
Глава российского государства Владимир Путин рассказал, что раньше спорил и ругался с вице-премьером Татьяной Голиковой. Поводом служили вопросы по скорости работы тест-систем в России. В конце концов, по словам президента, в РФ получилось лучше, чем в других странах мира. «С Татьяной Алексеевной...
15 февраля 2024
В Москве пройдёт Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые»
В Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» с 19 по 23 января пройдёт Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» и откроет Год семьи. Об этом ИА Регнум рассказали в Оргкомитете Года семьи. Отмечается, что в мероприятиях примут участие более 250 семей из всех 89 регионов России, а...
18 января 2024
Голикова доложила Путину о введении мониторинга оплаты труда учителей
Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений будет ежеквартально проводить мониторинг размеров оплаты труда учителей по стране, чтобы сократить разницу между регионами, доложила вице-премьер Татьяна Голикова 27 декабря президенту России Владимиру Путину на...
27 декабря 2023
Объявлены победители Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
В Москве на международной выставке-форуме «Россия» открылся Международный форум гражданского участия. Главными событиями первого дня стали церемония награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ, объявление Года волонтёрского движения в СНГ и запуск Всероссийской акции «Ёлка желаний». Эти...
6 декабря 2023
На форуме «Россия» объявили имена победителей премии «Мы вместе»
Победителей премии «Мы вместе» в номинациях «Страна возможностей», «Возможности без границ», а также в спецноминации «Наставничество» объявили в первый день Международного форума гражданского участия «Мы вместе» на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили 4 декабря ИА Регнум в медиаслужбе форума...
4 декабря 2023
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни
Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года ожидается на уровне 74 лет, заявил 1 декабря президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение». «Слаженная, ответственная работа позволила достичь достойных результатов, первый из которых...
1 декабря 2023
Голикова заявила, что Большой и Мариинский театры не будут объединять
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 1 декабря, что объединения Большого и Мариинского театров не произойдёт и каждый продолжит самостоятельную работу. «Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, как самостоятельные театры», — сказала она во время встречи с коллективом...
1 декабря 2023
Гергиев назвал огромной ответственностью назначение главой Большого театра
Назначение на пост генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) — это большая ответственность. Об этом 1 декабря заявил Валерий Гергиев на встрече с коллективом театра. Встреча прошла в главном фойе Исторического здания ГАБТ, нового гендиректора представили...
1 декабря 2023