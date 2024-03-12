Материалы с тегом «Такер Карлсон»
Крым вернулся в состав России демократическим путём — Карлсон
Полуостров Крым стал российским регионом по результатам демократического референдума, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с ведущим телеканала NewsNation Крисом Куомо. Карлсон напомнил, как в 2014 году абсолютное большинство русскоязычного Крыма проголосовало за воссоединение...
12 марта 2024
Журналист Карлсон заявил, что антироссийские санкции вредят имиджу США
Санкции США в отношении России расходятся с понятием «основанный на правилах миропорядок», заявил 11 марта американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с ведущим телеканала NewsNation Крисом Куомо. «Это не основанный на правилах порядок, это самая жёсткая политика, которую проводит...
12 марта 2024
Карлсон назвал бредом сумасшедшего слова Байдена об Украине
Американский журналист Такер Карлсон считает бредом сумасшедшего заявления президента США Джо Байдена об Украине, которые он сделал в ходе выступления в Конгрессе страны с посланием «О положении союза». Журналист заявил об этом 8 марта в ходе прямой трансляции в соцсети X. «Ложь за ложью. «Украина...
8 марта 2024
Такер Карлсон раскритиковал выступление Джо Байдена перед Конгрессом США
Выступление Джо Байдена с ежегодным посланием «О положении страны» перед палатой представителей и Сенатом Конгресса США 7 марта стало самой мрачной и неамериканской речью, заявил американский журналист и экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. «Возможно, это была самая мрачная и...
8 марта 2024
Такер Карлсон предрёк США судьбу Римской империи
Соединённые Штаты Америки ждёт судьба Римской империи из-за связанного с нелегальной миграцией кризиса и возможности службы в армии для неграждан. Об этом заявил американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в материале, опубликованном на его официальном сайте. «Как пал...
новость часа
5 марта 2024
Песков прокомментировал слова Такера Карлсона о денацификации
Американский журналист Такер Карлсон, назвавший «глупой вещью» денацификацию, многого не понимает, хотя старается выслушать разные точки зрения. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 1 марта журналистам. По словам представителя Кремля, у американца Карлсона своё...
1 марта 2024
Такер Карлсон назвал единственный способ для Байдена победить на выборах
Президент США Джо Байден, который уже с трудом ходит и говорит, может победить на предстоящих выборах только с помощью фальсификаций. Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил в опубликованном 27 февраля интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману. Журналист назвал Байдена дряхлым человеком...
28 февраля 2024
Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом
Власти США слили информацию о встрече в Москве журналиста Такера Карлсона с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Об этом Карлсон заявил в опубликованном 27 февраля интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману. О встрече Карлсона со Сноуденом ранее сообщило издание Semafor. По...
28 февраля 2024
Такер Карлсон обвинил Джонсона в срыве переговоров по Украине
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон сорвал в 2022 году мирные переговоры между Москвой и Киевом. Его действия можно назвать моральным преступлением, рассказал в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана американский журналист Такер Карлсон. Он добавил, что результатом поступка...
28 февраля 2024
Карлсон заявил, что его пугали задержанием в США за общение с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у российского президента Владимира Путина, получал предупреждения о возможном давлении и преследовании в США. Об этом он рассказал в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана. О мерах, которые могут последовать в отношении...
28 февраля 2024
В Кремле отказались раскрывать «внутреннюю кухню» интервью Путина Карлсону
В Кремле не намерены раскрывать «внутреннюю кухню» подготовки интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом 26 февраля на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Карлсона о том, что ему мешали...
26 февраля 2024
Журналист Такер Карлсон назвал смехотворными обвинения против Трампа
Обвинения, которые предъявляются экс-президенту США Дональду Трампу, назвал смехотворными американский журналист Такер Карлсон. Соответствующую публикацию Карлсон сделал 22 февраля на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). «Обвинения, которые сейчас предъявляются Дональду Трампу, все без...
23 февраля 2024
Поэт Маленко заявил о формировании в России культурного суверенитета
В России начинается движение к культурному суверенитету, заявил поэт Влад Маленко 21 февраля в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» в разговоре с главой комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительным директором «Минченко консалтинг» Евгенией Стуловой. Эксперт оценил тренды...
21 февраля 2024
Такер Карлсон назвал помощь США Украине операцией по отмыванию денег
Операцией по отмыванию денег назвал американскую помощь Украине журналист Такер Карлсон 20 февраля в интервью интернет-изданию Blaze. Как пояснил американский журналист, $60 миллиардов не помогут Украине одержать верх над Россией в конфликте. «Ни один честный человек не думает, что это сработает...
21 февраля 2024
Борис Джонсон запросил миллион долларов за интервью Такеру Карлсону
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона миллион долларов за интервью с разъяснением своей позиции по конфликту на Украине, заявил американский журналист в интервью изданию Blaze. По словам Карлсона, он предложил Джонсону...
21 февраля 2024
Такер Карлсон заявил, что перед интервью с Путиным за ним следили
Спецслужбы США проводили слежку за американским журналистом Такером Карлсоном перед тем, как он взял интервью у президента России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам экс-телеведущий телеканала Fox News в интервью медиакомпании Blaze. Карлсон пояснил, что ему и его другу звонили другие журналисты...
21 февраля 2024
Американский журналист подтвердил правдивость репортажей Карлсона о России
Критику репортажей американского журналиста и телеведущего Такера Карслона из России назвал в своей статье абсолютно несправедливой обозреватель журнала Atlantic Грэм Вуд. По мнению Вуда, представления о жизни в России у американцев устарели лет на двадцать и указал, что роскошь Москвы, которую...
20 февраля 2024
Путин объяснил ажиотаж вокруг интервью Карлсону желанием узнать правду
Президент РФ Владимир Путин предположил, что ажиотаж вокруг интервью журналисту Такеру Карлсону может быть связан с желанием людей узнать правду. Об этом российский лидер рассказал в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным. «Честно говоря, не знаю, точного ответа у меня нет, но могу предположить...
18 февраля 2024
Путин объяснил, зачем нужна историческая часть в интервью Карлсону
Западному зрителю непросто будет воспринять историческую часть интервью Такеру Карлсону, но важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. «История США насчитывает 300 с небольшим лет, а я начал с 862 года...
18 февраля 2024
Карлсон заявил, что помощь США Украине ведёт к отсрочке неизбежного мира
Финансовая помощь Соединённых Штатов Америки Украине ведёт только к отсрочке неизбежного мирного соглашения и смерти украинцев. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X. «Украина никогда не вернёт долги. Это всего лишь более нечестный способ отправить в регион больше...
16 февраля 2024