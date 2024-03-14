Материалы с тегом «SpaceX»
Компания SpaceX сообщила о потере корабля Starship на испытаниях
Корабль Starship потерян в ходе третьего испытательного полёта, сообщает 14 марта компания SpaceX. Об этом говорится в трансляции компании. В SpaceX сообщили, что потеряли связь с кораблём через 48 минут после старта, когда он, завершая полёт, входил в атмосферу. В этот момент Starship находился на...
новость часа
14 марта 2024
В США разрешили SpaceX совершить третий полёт Starship
Компании SpaceX позволили провести очередной испытательный запуск космического корабля Starship, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). «FFA разрешает третий орбитальный испытательный полет корабля Starship Super Heavy», — уточнили в ведомстве. Управление убедилось в том...
14 марта 2024
Космический корабль Crew Dragon с туристами приводнился в Атлантике
Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с космическими туристами вернулся с Международной космической станции на Землю, успешно приводнившись в Атлантическом океане. Трансляцию этого события 9 февраля вели на сайте SpaceX. Примерно в 08:20 по времени восточного побережья США...
9 февраля 2024
Space X отправила на МКС корабль Dragon с космическими туристами
К международной космической станции (МКС) с американского космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с туристами. Запуск транслировал сайт американской компании Space X. В составе экипажа: Вальтер Вилладей (итальянец), астронавт Европейского...
19 января 2024
SpaceX осуществила запуск Falcon Heavy с беспилотным космопланом X-37B
Американская компания SpaceX в четверг, 28 декабря, осуществила запуск тяжёлой ракеты Falcon Heavy с беспилотным космопланом X-37B Космических сил Соединённых Штатов Америки. Трансляция запуска велась на официальном сайте компании. Старт состоялся в 20:07 по восточному времени (пятница, 04:07 мск)...
29 декабря 2023
SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба американской компании-разработчика системы SpaceX. Успешный запуск ракеты-носителя был...
3 декабря 2023
В США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-шпионом
Американская компания SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с 25 аппаратами, включая первый разведывательный спутник Южной Кореи, которому присвоили кодовое обозначение «425», сообщается на странице организации в социальной сети Х (бывший Twitter). Местом старта стал космодром...
2 декабря 2023
SpaceX озвучила причину неудачи запуска сверхтяжёлой ракеты Starship
Компания SpaceX озвучила 18 ноября причину неудачи второго запуска сверхтяжёлой ракеты Starship. Ракета-носитель Super Heavy взорвалась, но двигатели Starship продолжили работать ещё несколько минут и в итоге отказали, поэтому она не достигла необходимой высоты. Об этом SpaceX написала на странице...
18 ноября 2023
Взрыв первой ступени ракеты Starship сняли на видео
Момент отделения и взрыва первой ступени ракеты Starship, создаваемой для миссий на Луну и Марс, попал на видео. Видеозапись разместила компания-разработчик SpaceX на YouTube-канале. На кадрах видно, как первая ступень сверхтяжелой ракеты Starhip взорвалась почти сразу после отделения от корабля...
18 ноября 2023
Второй запуск сверхтяжёлой ракеты Starship закончился провалом
Ракета Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в ходе второго тестового орбитального полёта снова потерпела неудачу, следует из данных компании-разработчика SpaceX. «Связь с кораблём потеряли примерно через 10 минут полёта», — следует из материалов. После отделения первая ступень...
18 ноября 2023
В США рассказали о многочисленных травмах у работников SpaceX
Амбициозные стремления руководителя SpaceX Илона Маска поскорее освоить космос привели к хаосу в компании и, как следствие, к травмированию работников. По меньшей мере 600 таких случаев произошли с 2014 года и ранее не были зарегистрированы, сообщает 10 ноября агентство Reuters. «Сотрудники SpaceX...
11 ноября 2023
Маск сообщил, кому предоставит доступ к Starlink в секторе Газа
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Starlink будет предоставлять услуги международным и гуманитарным организациям в секторе Газа. Об этом предприниматель объявил в соцсети X (ранее — Twitter). Доступ к спутниковой системе получат международно признанные организации для оказания...
28 октября 2023
Маск: SpaceX в этом году доставит на орбиту больше груза, чем остальной мир
Частная космическая компания SpaceX доставит по итогам текущего года на околоземную орбиту 1600 тонн груза, что в 4 раза больше, чем остальной мир, подсчитал американский предприниматель Илон Маск, являющийся генеральным директором компании. «SpaceX следует к тому, чтобы доставить около 1600 тонн...
4 октября 2023
WSJ: Маск занял у SpaceX $1 млрд, когда покупал Twitter
В октябре 2022 года американский предприниматель Илон Маск обратился к Space X, в которой является исполнительным директором, за кредитом в размере одного миллиарда долларов. Как 5 сентября сообщило издание The Wall Street Journal, это произошло примерно в то время, когда Маск приобретал компанию X...
6 сентября 2023
Офицер ВСУ сообщил, что российские бойцы научились глушить связь Starlink
Российская армия научилась эффективно глушить связь ВСУ через спутниковую систему Starlink. Об этом 30 июля заявил офицер роты ударных беспилотников украинской армии с позывным Мадьяр в своём Telegram-канале. По его данным, в России испытывают средства для подавления связи Starlink и готовят к...
30 июля 2023
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с новой партией спутников Starlink
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носители Falcon 9 с очередной партией микро-спутников Starlink. Прямую трансляцию запуска 16 июля вела пресс-служба компании. Запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал произошёл в 00:27 мск. На ней в космос выведут 53 космических...
16 июля 2023
SpaceX запустила за день две ракеты-носителя Falcon 9
Американская компания SpaceX осуществила запуск двух ракет-носителей Falcon 9 с западного и восточного побережий США, сообщили в пресс-службе организации. Между запусками прошло 14 часов. Первая ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида) и вывела в открытый космос 52 спутника...
13 июня 2023
SpaceX Илона Маска успешно запустила ракету с 56 спутниками Starlink
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, говорится в сообщении компании в Twitter. SpaceX отчиталась, что запуск был успешно совершён с 40-го стартового...
14 мая 2023
Илон Маск за прошедшие сутки потерял почти $13 миллиардов
Состояние владельца компаний SpaceX, Tesla и социальной сети Twitter Илона Маска за прошедшие сутки сократилось на 12,6 миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщило издание Bloomberg. «Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, состояние Илона Маска упало на 12,6 миллиарда...
21 апреля 2023
Рогозин пожелал Маску удачи после взрыва Starship
Экс-глава Роскосмоса, руководитель группы военно-технических советников «Царские волки», Дмитрий Рогозин пожелал удачи основателю SpaceX и предпринимателю Илону Маску после взрыва ракеты-носителя Starship. «Я желаю ему успеха. Тот, кто дерзает, добьется своего», — написал Рогозин в Telegram-канале...
20 апреля 2023