Материалы с тегом «Совет Федерации»
В Совфеде согласились со словами главы Англиканской церкви о Макроне
Сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием духовного главы Англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, упрекнувшего президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот «несёт бедствие». Член Совета Федерации напомнил, что архиепископ назвал французского лидера...
15 марта 2024
В Совфеде назвали основную цель НАТО в отношении территории России
Основной целью и задачей НАТО является ослабление и расчленение России. Об этом «РИА Новости» заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. «Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, что основная цель НАТО — Россия. После распада СССР...
12 марта 2024
В Совфеде ответили на планы Украины провести «серьёзную операцию» в Крыму
Руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются, заявил 11 марта первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление главы Главного управления...
11 марта 2024
Сенатор Цеков предупредил Макрона об опасности перехода красных линий
Переходом «красных линий» в вопросе поддержки Украины президент Франции Эммануэль Макрон может призвать войну на территорию своей страны. Об этом 8 марта заявил сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации России Сергей Цеков. «Если Макрон будет и дальше действовать...
8 марта 2024
Конфликт на Украине. Куда клонит НАТО?
Эскалация конфликта на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий. В своей концептуальной статье, опубликованной журналом «Военная мысль», издаваемым Минобороны РФ, он также не исключил вероятности...
7 марта 2024
В студии ЭИСИ обсудили роль женщин в политике
Развитие женских общественных движений в России и роль женщин в политике обсуждались 6 марта в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» в эфире программы «Россия в деталях с Евгенией Стуловой». Глава комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор «Минченко консалтинг»...
7 марта 2024
Совфед одобрил законопроект о запрете рекламы у иноагентов
Совет Федерации одобрил законопроект о запрете рекламы информационных ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы. Соответствующие изменения внесут в Федеральный закон «О рекламе». Документ запретил распространение рекламы на информационных ресурсах иноагента. В этой связи рекламодатель и...
новость часа
6 марта 2024
В Москве открылся форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию»
Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» начал работу в Москве, сообщили в пресс-службе Совета Федерации РФ. Гостям и участникам мероприятия своё видеообращение направил президент России Владимир Путин. «Ваш форум собрал здесь, на площадке выставки «Россия»...
5 марта 2024
В Совфеде назвали тревожные сигналы из-за утечки разговора офицеров ФРГ
Реакция немцев на утечку разговора офицеров ФРГ о возможности ударов по Крымскому мосту показывает, что военные круги страны снова «рвутся в бой». Об этом 3 марта в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков. «Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само по себе обсуждение планов...
4 марта 2024
В Совфеде раскритиковали тираду главы МИД Франции в адрес России
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сильно заблуждается, говоря, что победа России на Украине будет критическим ударом по экономике Евросоюза. Об этом 2 марта заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. «Чем выдумывать ложные страхи, главе МИД Франции стоило бы взглянуть правде в глаза...
3 марта 2024
В ЭИСИ рассказали, на что могут рассчитывать регионы после речи Путина
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля озвучил целый ряд важных предложений, непосредственно касающихся проблемы развития регионов. Причём инициативы включают в себя как меры финансовой, так и нефинансовой поддержки. Отдельного внимания заслуживает списание двух...
1 марта 2024
Матвиенко заявила, что Россия готова оказать содействие Гагаузии
Руководство России готово оказать содействие Гагаузии, являющейся автономным образованием в составе Молдавии. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко с главой автономии Евгенией Гуцул. «Есть автономное территориальное образование Гагаузия, которое заботится о своих гражданах, которое...
1 марта 2024
В Совфеде призвали ФРГ расследовать разговор об атаках на Крымский мост
Россия в ежедневном режиме отрабатывает меры противодействия всем возможным видам атак на Крымский мост, сообщил 1 марта председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин. «Мы ничего не боимся и готовы ко всем возможным сценариям. В ежедневном режиме отрабатываются...
1 марта 2024
В Совфеде усомнились в адекватности главы Пентагона
Если глава Пентагона Ллойд Остин своими заявлениями о якобы предстоящей войне НАТО и РФ угрожает России, то возникает вопрос о его адекватности, заявил 29 февраля «РИА Новости» член Совета Федерации Сергей Перминов. В то же время сенатор отметил, что к словам Остина, вероятно, надо относиться как к...
29 февраля 2024
В Совфеде допустили, что США «окрикнут» Хельсинки за разрешение бить по РФ
Финляндия поторопилась озвучивать разрешение Киеву наносить удары по России финским оружием, США и НАТО могут «окрикнуть» Хельсинки, заявил 29 февраля зампред Совета Федерации Константин Косачёв. «Я с удивлением и разочарованием ознакомился с этим заявлением. Оно идёт вразрез не только с...
новость часа
29 февраля 2024
«Мало не покажется». Эксперт объяснил слова Путина про ядерные силы России
Передовые отечественные ядерные ракетные комплексы «Буревестник», «Посейдон» и «Авангард», которые упомянул 29 февраля в своём послании президент России Владимир Путин, являются непревзойдёнными инструментами сдерживания любого противника. В совокупности с другими системами они составляют грозную...
29 февраля 2024
Путин словами о вере в победу России завершил послание парламенту
Россия обязательно победит, заявил президент России Владимир Путин 29 февраля в финальной части послания Федеральному собранию. Завершая выступление в Гостином дворе, он поблагодарил участников собрания, а также всех граждан России за солидарность и надёжность. «Мы — одна большая семья, мы вместе и...
29 февраля 2024
Путин: на модернизацию ЖКХ в ближайшие годы направят 4,5 трлн рублей
На модернизацию жилищно-коммунальной сферы будет направлено в ближайшие шесть лет 4,5 трлн рублей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию. Он отметил, что средства выделят и государство, и частные компании. Темпы модернизации...
29 февраля 2024
Путин предложил списать часть долгов регионов РФ
Долговую нагрузку субъектов РФ нужно снизить. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию. Президент предложил списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам и пояснил, что это позволит сохранить примерно 200 млрд рублей...
29 февраля 2024
Путин поручил обеспечить высокоскоростным интернетом всю территорию РФ
Доступ к высокоскоростному интернету необходимо обеспечить практически по всей территории России. Об этом президент Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию. Он отметил, что возможности для использования цифровых систем должны быть не только в крупнейших, но и в...
29 февраля 2024