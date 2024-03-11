Материалы с тегом «Соцсети»
Западные СМИ и эксперты раскритиковали МИД Эстонии за русофобский пост
Известные журналисты, политологи и эксперты в соцсети X (бывшая Twitter) осудили МИД Эстонии за публикацию, в которой ведомство попыталось обвинить советскую армию в бомбардировках Таллина в марте 1944 года. При этом эстонский МИД умолчал о том, что весной 1944 года город был занят нацистскими...
11 марта 2024
Представители Дани Алвеса ответили на сообщения о его самоубийстве
Сообщения о самоубийстве экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса не соответствуют действительности, проинформировал 10 марта пресс-консультант футболиста журналист Аказ Феллеггер, написал портал Itatiaia.com. br. «Информацию разместил в Twitter [журналист] Пауло Альбукерке из...
10 марта 2024
В работе Instagram* и Facebook* произошёл сбой
Пользователи соцсетей Instagram и Facebook (признаны экстремистскими и запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщили о массовом сбое. Проблемы зафиксировали по всему миру. Об этом сообщил сервис Downdetector. У пользователей наблюдались...
5 марта 2024
В соцсети закрыли профили с записью разговора немецких военных — СМИ
Публикация в СМИ записи разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост стала «неприятной неожиданностью» для Вооружённых сил Германии. По требованию бундесвера в соцсети Х заблокировали ряд аккаунтов, написала газета Bild. «В пятницу бундесвер попытался ограничить ущерб: аккаунты в...
2 марта 2024
Дуров объявил программу монетизации за рекламу в Telegram
В онлайн-мессенджере Telegram в ближайшее время появится система монетизации для владельцев каналов. Об этом сообщил основатель социальной сети Павел Дуров у себя в Telegram-канале для англоязычной аудитории. «В марте Telegram Ad Platform будет официально открыта для всех рекламодателей почти в 100...
28 февраля 2024
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе Telegram в РФ, США и Германии
Специалисты подведомственного Роскомнадзору центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировали сбой в работе мессенджера Telegram на территории России. Об этом говорится в сообщении центра. «Специалисты ЦМУ ССОП фиксируют массовый сбой в работе мессенджера...
27 февраля 2024
В мессенджере Telegram произошёл масштабный сбой
В мессенджере Telegram произошёл масштабный сбой. О неполадках сообщают пользователи мессенджера. Пользователи отмечают, что приложение не открывается, не загружаются картинки и видео, в чатах не отправляются сообщения. Официальных комментариев со стороны разработчиков на данный момент не поступало...
новость часа
27 февраля 2024
Конгрессмены призвали Байдена удалить аккаунт его штаба в TikTok
Несколько членов палаты представителей и сенаторов направили открытое письмо президенту США Джозефу Байдену, в котором призвали политика удалить аккаунт его избирательного штаба в социальной сети TikTok. Документ опубликован 21 февраля на сайте конгрессмена-республиканца Троя Нельса. Под...
22 февраля 2024
В WhatsApp появится новая функция
В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появится запрет делать скриншот профиля пользователя Об этом 20 февраля сообщил портал WABetaInfo. Как только опцию запустят, при попытке сделать скриншот фотографии профиля будет...
20 февраля 2024
Маск признал, что в США лгут о конфликте на Украине
В США лгут, распространяя информацию о ситуации на Украине и о причинах начала конфликта, заявил американский миллиардер Илон Маск, выразив согласие с соответствующей точкой зрения бизнесмена Дэвида Сакса. «Конфликт на Украине основан на лжи о том, как он начался, как идёт и чем закончится. Нам...
18 февраля 2024
Американцы не представляют, насколько мощная в США госцензура — Илон Маск
Простые американцы не понимают, какой мощной силой обладает государственная цензура в стране. Об этом заявил бизнесмен-миллиардер Илон Маск в ответ на высказывание предпринимателя в сфере интернет-технологий Дэвида Сакса о том, что он рад жить в США, где у него «есть свобода слова и свобода от...
17 февраля 2024
Во Владивостоке отказались отменять концерт Орбакайте
Концерт российской певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке, запланированный на 19 марта, состоится. Его местные власти, несмотря на требования в соцсетях, отменять не стали. Об этом сообщили в муниципальном центре управления (МУЦ) города. Ранее в соцсетях некоторые россияне призвали запретить...
5 февраля 2024
Американский сенатор заявил Цукербергу, что на его руках кровь детей
Американский сенатор Линдси Грэм на слушаниях в Конгрессе США на тему защиты несовершеннолетних от «онлайн-эксплуатации сексуального характера» заявил Марку Цукербергу, главе компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), что у того руки в крови детей, пострадавших от вредоносного...
31 января 2024
В США сообщили, что аналитикам ЦРУ по России запретили заходить в Telegram
Аналитикам ЦРУ из российского отдела запретили заходить в Telegram с рабочих компьютеров, пишет 29 января Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Кроме того, согласно источникам агентства, сотрудникам также запрещено приносить на рабочее место личные устройства. Если они хотят получить...
29 января 2024
Самый дорогой футболист мира Холанд опубликовал фото с Нурмагомедовым
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал в социальной сети совместную фотографию с бывшим российским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Встреча состоялась в столице Объединённых Арабских Эмиратов. «Приятно встретить легенду в...
24 января 2024
Иноагент Анна Монгайт* поиздевалась над гибелью кота Твикса
Ведущая «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анна Монгайт (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) поиздевалась над гибелью кота Твикса на странице в Telegram-канале. «День в одном кадре. Я в морском платье моей любимой марки NinaDonis (зрители пишут, что это у вас за...
23 января 2024
«ВКонтакте» сообщила о затруднениях с загрузкой части сервисов
Пользователи социальной сети «Вконтакте» могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов, сообщила 16 декабря пресс-служба соцсети. «Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме», —...
16 января 2024
VK направит 60 млн рублей на гранты учреждениям культуры России
Холдинг VK направит 60 млн рублей в фонд программы грантов для культурных учреждений России в 2024 году. Об этом 15 января сообщила пресс-служба компании. «Получатели грантов смогут использовать средства на создание контента или рекламное продвижение «ВКонтакте». Общий фонд проекта в 2024 году...
15 января 2024
Медведев возмутился предупреждением о фейке под его постом в соцсети X
Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева возмутили предупреждения о фейках под его постом в соцсети X. Предыдущий пост Медведева в социальной сети промаркировали как возможный фейк. В нём политик предупреждал, что размещение британского военного контингента на Украине...
14 января 2024
На Украине разбился пилот МиГ-29 с позывным Голубой шлем
Во время выполнения полёта разбился украинский лётчик с позывным Голубой шлем, сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на соцсети. «На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем)», — написали журналисты. О гибели 23-летнего пилота стало известно от его подруги...
8 января 2024