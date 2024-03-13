Материалы с тегом «Скандалы»
Личного помощника Джилл Байден обвинили в многолетних домогательствах
Высокопоставленный чиновник Белого дома Энтони Бернал, в настоящее время являющийся личным помощником первой леди США Джилл Байден, уже более десяти лет издевается над коллегами и домогается их. Об этом пишет американское издание The New York Post со ссылкой на источники. По данным источников...
13 марта 2024
В Перми закрылась парикмахерская после издевательств работницы над бабушкой
В Перми закрылась парикмахерская «Pro Стрижка» после того, как работница салона в грубой форме заставила убирать забывшую дома деньги пенсионерку состриженные волосы. Об этом сообщает «РИА Новости». Отмечается, что на дверях парикмахерской висит объявление о переезде на новый адрес, однако он не...
11 марта 2024
Мадонна спросила зрителя в инвалидной коляске, почему он не танцует
Американская певица Мадонна на своём концерте в Лос-Анджелесе спросила у зрителя в инвалидном кресле, почему он, в отличие от остальных, не танцует. Видеозапись была опубликована изданием Pop crave на странице в соцсети Х (Twitter). «Ты так и собираешься сидеть?» — спросила певица. Мужчина не...
11 марта 2024
Принцесса Уэльская извинилась за публикацию отретушированного фото с детьми
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон извинилась за публикацию отретушированной совместной фотографии с детьми. Об этом говорится в аккаунте принца и принцессы Уэльских в X (бывшем Twitter). «Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с монтажом. Я хотела бы принести свои...
11 марта 2024
Орбакайте не намерена оправдываться за слова Пугачёвой, пишут СМИ
Певица Кристина Орбакайте не намерена оправдываться за слова своей матери Аллы Пугачёвой, сообщили KP.RU знакомые артистки. «Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы. А что она может сказать? У неё дочь и муж живут в Америке, в Нью-Йорке. Клавдия там ходит в школу, в Россию приезжает...
10 марта 2024
Представители Дани Алвеса ответили на сообщения о его самоубийстве
Сообщения о самоубийстве экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса не соответствуют действительности, проинформировал 10 марта пресс-консультант футболиста журналист Аказ Феллеггер, написал портал Itatiaia.com. br. «Информацию разместил в Twitter [журналист] Пауло Альбукерке из...
10 марта 2024
МИД объявил послу Германии демарш после утечки разговора военных
Министерство иностранных дел России объявило послу Германии демарш и потребовало разъяснений в связи с утечкой разговоров немецких офицеров об атаках по территории России. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. «Четвёртого марта в ходе демарша в МИД России...
4 марта 2024
Источник: посла Германии вызвали в МИД России
В Министерство иностранных дел России вызвали посла Германии Александра Ламбсдорффа. Об этом 4 марта сообщил ТАСС со ссылкой на источник. «Вызван в МИД РФ сегодня», ― сказал собеседник агентства. Он уточнил, что причиной стал обнародованный разговор немецких офицеров об атаках на Крымский мост. Как...
4 марта 2024
Собчак раскритиковала фильм НТВ о своём израильском гражданстве
Блогер и телеведущая Ксения Собчак, комментируя фильм НТВ о своём двойном гражданстве и израильском паспорте, заявила, что Конституция РФ не запрещает иметь второе гражданство. Собчак раскритиковала очередной фильм про неё, высказав недовольство телеканалом. Сама передачу она не смотрела. «Мне...
4 марта 2024
Писториус не стал говорить о кадровых последствиях утечки беседы военных
Говорить о кадровых последствиях утечки разговора немецких военных, в котором обсуждались возможные удары по Крымскому мосту, до завершения расследования рано. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления с докладом. Глава минобороны ФРГ призвал дождаться результатов...
3 марта 2024
Охлобыстин осудил попытки артистов «отмыться» в Донбассе
Донбасс не может служить ни «прачечной» для участников скандальных вечеринок, ни местом, куда посылают в наказание. Об этом актёр Иван Охлобыстин заявил 3 марта на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе. Актёр встретился с участниками фестиваля и обсудил с молодёжью ряд вопросов, в том числе о...
3 марта 2024
Экс-глава МИД Австрии прокомментировала запись разговора немецких военных
Перехват разговора немецких военных, в котором они обсуждают возможную атаку на Крымский мост, говорит о непрофессионализме армейской элиты Германии. Такое мнение высказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Сириусе. «(Публикация разговора. — Прим...
3 марта 2024
Отец Ферстаппена призвал главу команды «Ред Булл» уйти в отставку
Отец нидерландского автогонщика, трёхкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен призвал руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера уйти в отставку из-за скандала с домогательствами. Об этом сообщило британское издание Daily Mail. «В команде существует напряжение, пока он...
3 марта 2024
В ФРГ не стали комментировать разговор военных об ударах по Крымскому мосту
В министерстве обороны Германии отказались комментировать сообщения про запись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали удар по Крымскому мосту. Об этом сообщает «РИА Новости». «Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — сказал...
1 марта 2024
Актёра Жерара Депардье снова обвинили в насилии и домогательствах
Обвинение в сексуальном насилии и домогательствах выдвинула против французского актёра Жерара Депардье художник-постановщик, участвовавшая в съёмках фильма в 2021 году. Об этом 25 февраля сообщает Agence France-Presse (AFP). «Художник-постановщик подала иск против легенды французского кино Жерара...
26 февраля 2024
Яна Поплавская дала Ивлеевой неожиданный совет
Блогеру Анастасии Ивлевой, оскандалившейся после организации «голой» вечеринки, лучше будет вернуться на работу маникюрщицы, заявила российская актриса Яна Поплавская 22 февраля изданию «Страсти». «Вернуться к своим началам. Стать опять маникюрщицей, пойти учиться, получить высшее образование», —...
23 февраля 2024
Британская королева намерена исключить принца Гарри из завещания Карла III
Королева-консорт Великобритании Камилла намерена исключить принца Гарри из завещания Карла III, сообщило издание Marca. «76-летняя Камилла и 41-летний принц Уильям могут исключить Гарри и соответственно его супругу, 42-летнюю Меган Маркл, из наследства в размере двух миллиардов долларов», —...
23 февраля 2024
Скандал разразился после БДСМ-вечеринки в Доме офицеров в Екатеринбурге
В Екатеринбурге из-за БДСМ-вечеринки, которая прошла ещё в ноябре 2023 года, разразился скандал. Как 20 февраля выяснил портал E1.RU, она состоялась в Окружном доме офицеров. «О мероприятиях договаривался начальник Дома офицеров, он же подписывал договоры с организатором Стасом Словиковским, суммы...
20 февраля 2024
Нетаньяху назвал слова президента Бразилии о Холокосте постыдными
Слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в которых он сравнивал Холокост и действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, постыдны. В связи с этим МИД Израиля вызовет посла Бразилии для строгого выговора, сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. «Высказывания...
18 февраля 2024
Продюсер Иншаков рассказал, как Лолите и Киркорову заслужить прощение
Артисты вроде Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, попавшие в скандал вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, должны не публично каяться, а отвечать за свои действия. Об этом кинопродюсер Александр Иншаков заявил в опубликованном 15 февраля интервью KP.RU. По его словам, Киркоров и...
16 февраля 2024