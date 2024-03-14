Материалы с тегом «СК РФ»
СК возбудил дело из-за ударов ВСУ по Белгородской области
Возбуждено уголовное дело по фактам гибели и ранений людей в результате обстрелов Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила 14 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко. «Следствие принимает все необходимые меры для установления причастных к этим и...
14 марта 2024
СК возбудил дело после секс-скандала с участием школьников в Первоуральске
В Первоуральске СК возбудил уголовное дело после секс-скандала с участием школьников. Об этом сообщает местное интернет-издание E1.ru «Уголовное дело имеется. Оно расследуется», —передаёт слова источника издание. По предварительной информации, накануне 23 февраля трое учеников восьмого класса...
14 марта 2024
В Белоруссии задержали сбежавшего от призыва в ВС РФ уроженца Таджикистана
В Белоруссии задержали сбежавшего от призыва на срочную службу в ВС России уроженца Таджикистана. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичного главка СК России. «Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из...
14 марта 2024
СК показал кадры из дома обезглавленной пенсионерки в Нижегородской области
Следственные действия проводятся в частном доме в городе Ветлуга, где нашли пенсионерку с отрубленной головой. Об этом сообщает 14 марта пресс-служба СУ СК по Нижегородской области. Тело 69-летней женщины с отчленённой головой обнаружили 13 марта возле дома на улице Максима Горького. Возбуждено...
14 марта 2024
СК РФ возбудил уголовное дело после избиения таксистки в Подмосковье
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении девушки-таксиста в городе Дмитрове Московской области. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба ведомства. «В Дмитрове неадекватный мужчина из-за конфликта на дороге выбил стекло и начал избивать...
13 марта 2024
В Новосибирской области в подвале дома нашли мёртвого младенца
Тело новорождённого ребёнка обнаружено в частном доме в одном из посёлков Болотнинского района Новосибирской области. Об этом сообщила 13 марта пресс-служба следственного управления СКР по региону. Установлено, что местная жительница родила ребёнка дома, в больницу она не обращалась, отметили в...
13 марта 2024
Под Саратовом водитель автобуса напал на подростка из-за неоплаты проезда
В городе Балашове Саратовской области водитель автобуса напал на подростка из-за неоплаты проезда. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. Отмечается, что следователи организовали проверку размещённых в СМИ сведений о неправомерных действиях...
12 марта 2024
Названа причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке
Возможной причиной смерти младенца, тело которого нашли на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, стало переохлаждение. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба регионального управления Следственного РФ. «По предварительным данным, мальчик славянской внешности рождён живым, доношенным, в...
12 марта 2024
В Перми закрылась парикмахерская после издевательств работницы над бабушкой
В Перми закрылась парикмахерская «Pro Стрижка» после того, как работница салона в грубой форме заставила убирать забывшую дома деньги пенсионерку состриженные волосы. Об этом сообщает «РИА Новости». Отмечается, что на дверях парикмахерской висит объявление о переезде на новый адрес, однако он не...
11 марта 2024
В Новосибирске возбудили дело из-за паралича и травмы у новорождённого
Уголовное дело возбуждено в Новосибирске из-за паралича руки у новорождённого младенца. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба следственного управления СК России. Ранее СМИ сообщили, что у младенца парализовало руку вследствие травмы, полученной в процессе родов. По мнению матери мальчика, врачи...
11 марта 2024
СК взял на контроль ситуацию с массовым завалом лыжниц на забеге в Сочи
Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль ситуацию с получением лыжницами травм в Сочи, сообщили в пресс-службе СК. В Сочи 8 марта во время спортивных соревнований по лыжному спорту 18 спортсменок получили травмы, завалившись на трассе. «Проверка по информации о получении...
10 марта 2024
СК заинтересовался сносом объекта культурного наследия в Новосибирске
В Новосибирске снесли объект культурного наследия «Дом, где работал Ю. В. Кондратюк», сообщили 10 марта в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. «Председатель СК России [ Александр Бастрыкин ] поручил доложить по ситуации в связи с обращением о сносе объекта культурного...
10 марта 2024
На свалке в Петропавловске-Камчатском нашли мёртвого ребёнка
В Петропавловске-Камчатском на мусорном полигоне обнаружили тело младенца. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Камчатскому краю. В ведомстве уточнили, что новорождённого мальчика без признаков жизни нашли среди бытового мусора 6 марта. Следственные органы...
10 марта 2024
СК объявил в розыск около 700 воюющих на стороне ВСУ наёмников
Следственный комитет России объявил в розыск около 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что ранее председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке, в ходе которого обсуждали расследование и результаты...
7 марта 2024
СК возбудил уголовные дела после аварии на ТЭЦ в тувинском Шагонаре
В Республике Тыва по факту аварии на ТЭЦ в городе Шагонаре возбудили уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности, сообщили 6 марта в пресс-службе Следственного комитета. «Следственными органами расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ...
6 марта 2024
Названа причина аварии на ТЭЦ в тувинском Шагонаре
Причиной аварии на ТЭЦ в городе Шагонар в Туве стал хлопок угольной смести, сообщили 6 марта в пресс-службе Следственного комитета России. «По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ на территории города Шагонара Улуг-Хемского района Республики Тыва в связи с нарушениями требований промышленной...
6 марта 2024
После падения лифта с 15 людьми в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело
После падения лифта с 15 пассажирами в доме на юге Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело. Об этом днём 5 марта заявили в Следственном комитете. «Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям...
5 марта 2024
СК начал проверку по факту падения лифта с 15 пассажирами в Петербурге
В Санкт-Петербурге следователи приступили к выяснению обстоятельств падения лифта с 15 пассажирами, сообщили 5 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу. «Проводится доследственная проверка по факту травмирования утром 5 марта...
5 марта 2024
Мужчина разрисовал памятник во Владивостоке, приняв его за обычную стену
Иностранец, оставивший надписи на памятнике «Поспеловская батарея», думал, что пишет на обычной стене, и не подозревал, что это памятный знак. Об этом во вторник, 5 марта, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. «Хотели просто написать, как на (обычной. — Прим. ред.)...
5 марта 2024
В Тверской области обнаружили на лестничной площадке новорожденную девочку
Житель города Белый Тверской области обнаружил на лестничной площадке своего дома новорождённую девочку, сообщило в своём Telegram-канале региональное следственное управление СК России. По данным прокуратуры региона, которая организовала проверку, инцидент произошёл ещё 1 марта. Правоохранительным...
5 марта 2024