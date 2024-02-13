Материалы с тегом «СИЗО»
Блиновская расплакалась во время заседания суда
Блогер Елена Блиновская расплакалась на судебном заседании и попросила отпустить её из СИЗО, так как в Год семьи она должна быть со своими детьми. Об этом сообщает «РИА Новости». «Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. Моё наказание в данный момент является чрезмерно...
13 февраля 2024
Следствие по делу Блиновских могут завершить в марте
Следственный комитет планирует в марте завершить предварительное расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов и неправомерном обороте средств платежей. После результатов налоговой экспертизы ей предъявят окончательное обвинение...
13 февраля 2024
Источник рассказал о сокамерницах Блиновской в СИЗО
Соседями по камере в московском СИЗО-6 «Печатники» у блогера Елены Блиновской стали кандидат и доктор наук. Об этом сообщило «РИА Новости», ссылаясь на источник в изоляторе. Блиновскую содержат в стандартной камере на четыре места. «У неё две соседки — доктор наук и кандидат наук. Все женщины...
7 февраля 2024
Блиновская опровергла сообщения об ухудшении здоровья
Блогер Елена Блиновская, арестованная по делу об уклонении от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере, опровергла информацию об ухудшении состояния её здоровья, сообщил 3 февраля «РИА Новости» председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий...
3 февраля 2024
Адвокат ответила на слухи о депрессии Блиновской
Состояние переведённой судом в СИЗО блогера Елены Блиновской удовлетворительное. Об этом рассказала адвокат Блиновской Наталья Сальникова. По словам юриста, информация о том, что Блиновской предоставят психолога из-за плохого эмоционального состояния, является неправдой. «Я посещала её во вторник...
2 февраля 2024
Секретарь ОНК Мельников: Блиновская содержится в камере на 20 человек
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посетил блогера Елену Блиновскую в СИЗО, куда решением суда она была направлена накануне, 22 января. Как он рассказал, в СИЗО-6 Блиновская на данный момент содержится в обычной карантинной камере, рассчитанной на...
новость часа
23 января 2024
Блиновскую доставили в СИЗО «Печатники»
Правоохранительные органы поместили блогера Елену Блиновскую в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»), сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Ранее Замоскворецкий суд российской столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля. «После...
новость часа
22 января 2024
Суд отправил Блиновскую в СИЗО
Блогера и основательницу проекта «Марафон желаний» Елену Блиновскую перевели в СИЗО. Решением суда блогер проведёт в следственном изоляторе три месяца за нарушение условий домашнего ареста. «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде заключения под...
новость часа
22 января 2024
Суд оставил блогера Битмаму под арестом после родов в СИЗО
Обвиняемая в мошенничестве блогер Валерия Федякина, более известная как Битмама, останется под арестом, несмотря на недавние роды в СИЗО. Об этом сообщили 16 января журналистам в пресс-службе Московского городского суда. Адвокаты подали апелляционную жалобу после того, как Замоскворецкий суд...
16 января 2024
Стали известны подробности смерти фигуранта дела о хищениях на «Восточном»
Бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, один из главных фигурантов уголовного дела о хищениях на космодроме «Восточный», умер в СИЗО после драки с сокамерником. Об этом стало известно 11 января. «Его спровоцировал на конфликт сокамерник, в результате драки он получил травму головы и...
11 января 2024
Задержанные устроили бунт в сочинском ИВС, чтобы сорвать этапирование
В сочинском изоляторе временного содержания (ИВС) 22 обвиняемых и подозреваемых устроили бунт, не желая отправляться в Армавир в преддверии новогодних праздников. Для отправки в следственный изолятор (СИЗО) готовили 47 человек. Об инциденте сообщил Telegram-канал «112». Сначала они пожаловались на...
29 декабря 2023
Путин назвал неприемлемыми длительные сроки содержания подследственных
Очень большие сроки содержания под стражей подследственных неприемлемы, заявил 4 декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Очень часто, к сожалению, время нахождения под стражей слишком большое, оно вообще неприемлемо...
4 декабря 2023
Осужденный умер в СИЗО-1 в Екатеринбурге после драки с сокамерником
Заключённый умер после драки с сокамерником в СИЗО-1 в Екатеринбурге. Об этом 16 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСИН. «У нас была насильственная смерть, но это единственный случай за несколько лет. Подрались», — сообщил руководитель пресс-службы регионального...
16 ноября 2023
«Создавал ложное впечатление». Два сигнала в деле блогера Аяза Шабутдинова
Российские следователи продолжают охоту за «продавцами воздуха» или «инфоцыганами» — так в народе называются блогеры, которые занимаются не только рекламой в интернете, но и продают различные курсы по личному успеху. Правда, вплоть до сегодняшнего дня претензии правоохранителей касались в основном...
7 ноября 2023
Подозреваемого в мошенничестве Шабутдинова доставили в СИЗО-7 в Москве
Подозреваемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов прибыл в Следственный изолятор № 7 (СИЗО-7) в Москве, сообщил корреспонденту ИА Регнум член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. По его словам, в...
4 ноября 2023
Задержанный за неуплату штрафа в 550 рублей скончался в изоляторе
В Ульяновске в отделении полиции внезапно умер рецидивист, который не оплатил штраф в 550 рублей. Об этом рассказал источник ИА Регнум. По его данным, вечером 17 октября сотрудники полиции отправились на вызов: одна из жительниц города пожаловалась на пьяного мужчину возле подъезда. Подозрительным...
18 октября 2023
Владельца банка-банкрота «Югра» заключили в СИЗО
Замоскворецкий суд отправил в следственный изолятор владельца банка-банкрота «Югра» Алексея Хотина. Об этом стало известно 16 октября. «Постановлением Замоскворецкого суда Москвы удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении Хотину меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на...
16 октября 2023
Экс-боец группы «Вагнер» сбежал из-под ареста в Краснодарском крае
Экс-боец ЧВК «Вагнер» Адам И. сбежал из ИВС в Краснодарском крае, сообщил источник ИА Регнум. Инцидент произошёл в изоляторе временного содержания ОМВД по Успенскому району. Бывшего военного судили на 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Однако отбывать весь срок экс-боец, ранее...
2 октября 2023
Арестованный за доведение до самоубийства пытался покончить с собой в СИЗО
В Москве отправленный под стражу мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, сообщил источник ИА Регнум. Как стало известно, арестованного по делу о доведении до самоубийства заключённого Виталия Р. обнаружили в СИЗО с множественными ранами. Причины такого поступка мужчина не объяснил...
26 сентября 2023
Дезертир, угрожавший взорвать гранату в Уфе, покончил с собой в СИЗО
Житель Башкирии Ильдар Б., угрожавший взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, покончил с собой в следственном изоляторе. Об этом сообщил Telegram-канал «112». 39-летнего мужчину нашли мёртвым в камере СИЗО. Как сообщало ИА Регнум, 2 августа в Уфе из-за угрозы взрыва на АЗС было перекрыто...
30 августа 2023